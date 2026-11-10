दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा फिर भी उड़ते रहे विमान, चेन्नई में क्यों आफत बन गया पटाखों का धुआं? जानें तकनीकी वजह
दिवाली के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर पटाखों के धुएं से 26 उड़ानें प्रभावित हुईं, जबकि ज्यादा प्रदूषण के बावजूद दिल्ली में विमान उड़ते रहे.
Published : November 10, 2026 at 8:47 PM IST
चेन्नई: जैसे ही दिवाली के पटाखों का धुआं उपमहाद्वीप पर छाया, चेन्नई हवाई अड्डे पर एक अजीब स्थिति देखने को मिली. सोमवार को आसमान में फैल रहे पटाखों के धुएं के कारण 26 उड़ानें प्रभावित हुईं. जिनमें से 11 उड़ानों को लैंडिंग से पहले काफी देर तक हवा में चक्कर काटने के लिए मजबूर होना पड़ा. वहीं, 156 यात्रियों वाली इंडिगो की एक फ्लाइट का रास्ता बदलकर उसे बेंगलुरु भेजना पड़ा.
तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि चेन्नई में उड़ानें लैंड नहीं कर सकीं. जबकि दिल्ली, जहां दिवाली के बाद से वायु प्रदूषण का स्तर कहीं ज्यादा अधिक है, वहां बिना किसी रुकावट के काम चल रहा है? आइए इसके पीछे की वजहों पर विस्तार से नजर डालते हैं...
सोमवार को चेन्नई हवाई अड्डे पर क्या हुआ था
दक्षिण भारत के प्रमुख हवाई अड्डों में से एक, चेन्नई हवाई अड्डा हर दिन औसतन 435 उड़ानों का संचालन करता है. दिवाली के दिन, चेन्नई हवाई अड्डे के आस-पास के रिहायशी इलाकों, जिसमें मीनम्बाक्कम भी शामिल है, में भारी मात्रा में पटाखे फोड़े गए. पटाखों का यह सिलसिला सरकार द्वारा तय समय शाम 7 बजे से पहले ही शुरू हो गया और रात 10 बजे के बाद तक चलता रहा. इससे निकले घने धुएं ने हवाई अड्डे के रनवे सहित पूरे शहर के आसमान को अपने आगोश में ले लिया.
रनवे पर छाए इस घने धुएं की वजह से पायलटों के लिए दृश्यता काफी कम हो गई. इस कारण लैंड करने वाली 11 उड़ानों को घंटों तक चेन्नई के आसमान में चक्कर काटने के लिए मजबूर होना पड़ा. इनमें से 10 उड़ानें आखिरकार चेन्नई में लैंड कर गईं, लेकिन रायपुर से आने वाली 11वीं इंडिगो फ्लाइट का रास्ता बदलकर उसे बेंगलुरु भेजना पड़ा. इसी तरह, चेन्नई से उड़ान भरने वाली 15 फ्लाइट्स में भी देरी हुई. पिछले साल की दिवाली के दौरान, पटाखों के धुएं से कुल 15 उड़ानें प्रभावित हुई थीं, जिनमें 7 आने वाली और 8 जाने वाली फ्लाइट्स शामिल थीं.
यहां यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि सोमवार को चेन्नई का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 206 था, जो "खराब" श्रेणी में आता है. यह आंकड़ा दिल्ली के किसी भी आम दिन के वायु प्रदूषण के स्तर के बराबर ही है. हालांकि, अलग-अलग इलाकों में यह स्तर अलग-अलग दर्ज किया गया. मनाली में एक्यूआई (AQI) जहां 269 रिकॉर्ड किया गया, वहीं अरुम्बाक्कम में 243, कोडुंगैयुर में 200, रॉयपुरम में 199, पेरुंगुडी में 188 और वेलाचेरी में 134 दर्ज किया गया.
तो फिर दिल्ली में उड़ानें कैसे संचालित हो रही थीं?
दिल्ली में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण में भारी बढ़ोतरी और घना कोहरा देखने को मिलता है. कोहरे के कारण दृश्यता गंभीर रूप से कम हो सकती है, खासकर सुबह के शुरुआती घंटों में जब विजिबिलिटी 1,000 मीटर से भी नीचे चली जाती है. यही कारण है कि वहां के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट को 'कैटेगरी III गाइडेड लैंडिंग टेक्नोलॉजी' से लैस किया गया है, ताकि कम विजिबिलिटी की स्थिति में भी विमानों का संचालन किया जा सके.
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, देश के छह हवाई अड्डों: दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, अमृतसर, बेंगलुरु और कोलकाता के पास CAT-III प्रमाणित रनवे हैं.
केवल एक्यूआई (AQI) का स्तर ऊंचा होने से विमान को लैंड करने से नहीं रोका जा सकता. असल में मायने यह रखता है कि क्या पायलट को रनवे का साफ नजारा मिल रहा है, क्या वह रनवे पर लगी लाइटों और निशानों को देख पा रहा है, और विमान को सुरक्षित उतारने के लिए जरूरी तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं.
भले ही वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हो, लेकिन अगर रनवे पर दृश्यता सुरक्षित सीमा के भीतर है, तो उड़ानें काम कर सकती हैं. इसके विपरीत, भले ही एक्यूआई (AQI) कम हो, लेकिन अगर रनवे के आस-पास घना धुआं या कोहरा छाया हुआ है, तो उड़ानों का संचालन प्रभावित हो सकता है.
कम दृश्यता में भी विमानों को सुरक्षित रूप से उतारने के लिए हवाई अड्डे 'इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम' नामक जमीन पर आधारित रेडियो नेविगेशन सिस्टम का भी इस्तेमाल करते हैं. यह तकनीक रेडियो तरंगों का उपयोग करके पायलट को रनवे की केंद्रीय रेखा की तरफ बढ़ने और सही कोण पर नीचे उतरने में मदद करती है.
चेन्नई के लिए कैट-I तकनीक
चेन्नई हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने कहा, "वर्तमान में, चेन्नई हवाई अड्डा कैट-I तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है. दिल्ली में सर्दियों के दौरान घने कोहरे की वजह से दृश्यता अक्सर 1,000 मीटर से नीचे चली जाती है. इसके विपरीत, चूंकि चेन्नई में साल में केवल 2-3 दिन ही घना कोहरा देखने को मिलता है, इसलिए मौजूदा कैट-I तकनीक को यहां के लिए पर्याप्त माना जाता है."
चेन्नई में सामान्य परिस्थितियों में विजिबिलिटी का स्तर 3,500 से 4,000 मीटर रहता है. लेकिन दिवाली के दिन, पटाखों के धुएं के कारण रनवे की विजिबिलिटी घटकर सिर्फ 900 मीटर रह गई थी. इसी वजह से स्थिति पर नज़र रखने और सुरक्षा सीमाओं के भीतर उड़ानों का संचालन करने के लिए जरूरी कदम उठाए गए थे.
विमान को उतारना है या नहीं: अंतिम निर्णय पायलट का होता है
आखिरकार, यह पायलट ही तय करता है कि विमान को रनवे पर उतारना है या उसे किसी दूसरे हवाई अड्डे की तरफ डायवर्ट करना है. न्यूनतम दृश्यता की सीमा हर विमान की तकनीकी क्षमताओं, पायलट के प्रशिक्षण व योग्यताओं और संबंधित एयरलाइन के नियमों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है.
दिवाली के दिन, रायपुर से आने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट ने चेन्नई में लैंड करने की कोशिश की थी, लेकिन पायलट ने सुरक्षा कारणों से विमान का रास्ता बदलकर उसे बेंगलुरु ले जाने का फैसला किया। हालांकि उस दौरान अन्य उड़ानें चेन्नई में लैंड कर गईं, लेकिन उस विशिष्ट फ्लाइट के पायलट द्वारा सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय ही अंतिम था।
धुआं: चेन्नई हवाई यातायात के लिए नियमित चुनौती
चेन्नई का हवाई यातायात सुबह-सुबह धुएं से भी प्रभावित होता है. यह धुआं सुबह के प्राकृतिक कोहरे के साथ मिलकर स्मॉग की एक मोटी चादर बना देता है, जिससे हवाई अड्डे के आसपास के इलाकों में दृश्यता और कम हो जाती है. धुएं का घनत्व, हवा की दिशा व गति, और कोहरे की मात्रा ऐसे कारक हैं जो रनवे की विजिबिलिटी को प्रभावित करते हैं, जिससे सुबह की उड़ानों के आने-जाने में देरी होती है.
आमतौर पर ऐसा जनवरी की शुरुआत में 'भोगी' त्योहार के दौरान होता है, जिससे चार दिवसीय पोंगल और संक्रांति फसल उत्सव की शुरुआत होती है. चेन्नई हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में भारी बारिश भी शामिल है. बारिश की तीव्रता, बादलों की ऊंचाई, हवा की गति और रनवे पर पानी की मौजूदगी जैसे कारक विमानों के संचालन में बाधा डालते हैं.
कुल मिलाकर, बारिश, कोहरे और पटाखों के धुएं का असर एक जैसा नहीं माना जा सकता. इनमें से प्रत्येक चेन्नई में हवाई यातायात के सामने अलग-अलग तरह की चुनौतियां पेश करता है.
चेन्नई हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "भले ही एक्यूआई (AQI) हवा में प्रदूषण के स्तर को दर्शाता है, लेकिन विमान की सुरक्षित लैंडिंग तय करने में रनवे की विजिबिलिटी, तकनीकी सुविधाएं और पायलट का फैसला ही सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं."
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