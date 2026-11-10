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दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा फिर भी उड़ते रहे विमान, चेन्नई में क्यों आफत बन गया पटाखों का धुआं? जानें तकनीकी वजह

चेन्नई एयरपोर्ट. (File) ( ETV Bharat )

चेन्नई: जैसे ही दिवाली के पटाखों का धुआं उपमहाद्वीप पर छाया, चेन्नई हवाई अड्डे पर एक अजीब स्थिति देखने को मिली. सोमवार को आसमान में फैल रहे पटाखों के धुएं के कारण 26 उड़ानें प्रभावित हुईं. जिनमें से 11 उड़ानों को लैंडिंग से पहले काफी देर तक हवा में चक्कर काटने के लिए मजबूर होना पड़ा. वहीं, 156 यात्रियों वाली इंडिगो की एक फ्लाइट का रास्ता बदलकर उसे बेंगलुरु भेजना पड़ा.

तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि चेन्नई में उड़ानें लैंड नहीं कर सकीं. जबकि दिल्ली, जहां दिवाली के बाद से वायु प्रदूषण का स्तर कहीं ज्यादा अधिक है, वहां बिना किसी रुकावट के काम चल रहा है? आइए इसके पीछे की वजहों पर विस्तार से नजर डालते हैं...