2027 के चुनाव की सरगर्मियां तेज, 20 नवंबर के बाद लगेगा दिग्गजों का जमावड़ा, जानें भाजपा-कांग्रेस का संभावित प्लान
उत्तराखंड में 2027 के चुनाव की तैयारियां भाजपा-कांग्रेस ने तेज कर दी है. जल्द ही प्रदेश में पार्टी नेताओं का जमावड़ा लगने लगेगा. रिपोर्ट-किरणकांत शर्मा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 15, 2026 at 10:35 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी गतिविधियां तेज होने लगी हैं. साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने-अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं. नवंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर दिसंबर तक प्रदेश में राष्ट्रीय नेताओं के दौरे और बड़ी जनसभाएं के साथ चुनावी माहौल रहने वाला है. भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत करीब एक दर्जन बड़े नेताओं के कार्यक्रम कराने की तैयारी में है. वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की 9 बड़ी जनसभाओं का खाका तैयार किया है.
2027 की शुरुआत में हो सकते हैं चुनाव: उत्तराखंड की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 27 मार्च 2027 को पूरा हो रहा है. ऐसे में अगला विधानसभा चुनाव 2027 की शुरुआत में होने की संभावना है. उम्मीद है कि जनवरी के पहले हफ्ते में आचार संहिता लग सकती है. हालांकि, चुनाव की तारीखों और कार्यक्रम को लेकर अभी निर्वाचन आयोग की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. प्रदेश में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं.
आज नई दिल्ली स्थित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @kharge जी के आवास, 10 राजाजी मार्ग पर माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री @RahulGandhi जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री @kcvenugopalmp जी की उपस्थिति में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं और प्रदेश प्रभारी माननीय @Kumari_Selja जी के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश सह प्रभारी @INCSurender जी, प्रदेश सह प्रभारी @ManojYadavINC जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष @UKGaneshGodiyal जी, नेता प्रतिपक्ष @IamYashpalArya जी, चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष एवं विधायक चकराता @incpritamsingh जी, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष @drhsrawatuk जी उपस्थित रहे। (1/2)— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) November 2, 2026
भाजपा ने हरिद्वार से शुरू की चुनावी रणनीति की तैयारी: भाजपा ने चुनावी तैयारियों के लिहाज से हरिद्वार को अहम केंद्र बनाया है. पार्टी की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 21 और 22 नवंबर को हरिद्वार में प्रस्तावित है. भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के मुताबिक,
पहले दिन पार्टी के मोर्चों और प्रकोष्ठों की बैठकें होंगी. जबकि 22 नवंबर को विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आयोजित की जाएगी. इसमें आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और संगठनात्मक कार्यक्रमों पर चर्चा होगी.
-मनवीर सिंह चौहान, प्रदेश मीडिया प्रभारी, भाजपा-
बैठक में चुनावी तैयारियों और संगठन की आगामी गतिविधियों पर मंथन किया जाएगा. 15 नवंबर को मसूरी में होने वाली बैठक में विधानसभा स्तर पर त्रिदेव सम्मेलन और अन्य संगठनात्मक कार्यक्रमों की रणनीति तैयार की जाएगी. पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व से करीब 12 नेताओं के कार्यक्रमों के लिए समय मांगा है.
-महेंद्र भट्ट, भाजपा अध्यक्ष, उत्तराखंड-
मोदी शाह और योगी के कार्यक्रमों के लिए मांगा समय: भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर समेत कई नेताओं के कार्यक्रमों के लिए समय मांगा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवंबर-दिसंबर में मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में एक-दो रैलियां कराने की तैयारी है. हालांकि, इन कार्यक्रमों की अंतिम तारीख और स्थानों की घोषणा अभी नहीं हुई है. ये भी जल्द भाजपा की तरफ से तय कर लिया जाएगा.
नवंबर और दिसंबर में विधानसभा स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. पार्टी का फोकस संगठन को बूथ और विधानसभा स्तर तक सक्रिय करने पर है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रदेश की पांचों लोकसभा क्षेत्रों में प्रवास की भी तैयारी की जा रही है.
-महेंद्र भट्ट, भाजपा अध्यक्ष, उत्तराखंड-
अमित शाह ने दे दिया चुनावी लक्ष्य, 65 से अधिक सीटें जीतने का आह्वान: उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम के मौके पर 6 नवंबर को देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने लक्ष्य रखा. शाह ने उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की बात मंच से कही और 70 विधानसभा सीटों में से 65 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य सामने रखा. शाह ने कहा था कि,
'भाजपा, उत्तराखंड को सुरक्षित और समृद्ध राज्य बनाने के साथ देवभूमि को देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करना चाहती है.'
कांग्रेस ने तैयार किया 9 बड़ी जनसभाओं का खाका: भाजपा की तैयारियों के बीच कांग्रेस भी राष्ट्रीय नेतृत्व को उत्तराखंड में उतारने की योजना बना रही है. पार्टी ने नवंबर और दिसंबर में नौ बड़ी जनसभाएं कराने का खाका तैयार किया है. प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक, राहुल गांधी की रुद्रपुर, पौड़ी और देहरादून ग्रामीण में सभाएं कराने की तैयारी है.
उधर, प्रियंका गांधी गोपेश्वर, पिथौरागढ़ और चिन्यालीसौड़ में जनसभाएं कर सकती हैं. वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रुड़की, देहरादून शहर और उधम सिंह नगर में सभाओं का प्रस्ताव है. इन कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस प्रदेश के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ाना चाहती है. हालांकि 9 जनसभाओं की तारीखों और स्थानों की अंतिम जानकारी कांग्रेस जल्द जारी करेगी.
खरगे और राहुल गांधी ने दिल्ली में बनाई रणनीति: 2 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की थी. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत और प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा समेत कई नेता मौजूद रहे. बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठन की स्थिति और प्रदेश के प्रमुख जनमुद्दों पर चर्चा हुई. कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने उत्तराखंड के लोगों को सुरक्षित, संवेदनशील और जवाबदेह सरकार देने की बात कही.
उन्होंने भाजपा सरकार पर जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया और कानून व्यवस्था महिला सुरक्षा और जवाबदेही जैसे मुद्दे उठाए. प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने बेरोजगारी पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा बताया है. उनका कहना है कि कांग्रेस इन विषयों को लेकर जनता के बीच जाएगी और प्रदेश के लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी.
गणेश गोदियाल ने सरकार को घेरने के लिए शुरू किया हस्ताक्षर अभियान: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने 10 नवंबर को श्रीनगर से धामी सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है. गोदियाल ने आरोप लगाया कि,
अंकिता भंडारी हत्याकांड, जमीनों के मामले और रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए. हस्ताक्षर अभियान के जरिए, जनता की आवाज राज्यपाल तक पहुंचाई जाएगी.
गणेश गोदियाल, कांग्रेस अध्यक्ष, उत्तराखंड
गणेश गोदियाल ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से 20 नवंबर तक हस्ताक्षरित दस्तावेज देहरादून भेजने का आह्वान किया है. कांग्रेस की ओर से 23 नवंबर को प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा की मौजूदगी में पार्टी कार्यालय से राजभवन तक पदयात्रा का कार्यक्रम भी घोषित किया गया है. इसके बाद 25 से 30 नवंबर तक जिला और महानगर मुख्यालयों में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर प्रतीकात्मक अदालतें आयोजित करने की योजना है.
दिसंबर में दोनों दलों का क्या रहेगा फोकस: भाजपा की रणनीति राष्ट्रीय नेताओं के दौरे जिसमें प्रधानमंत्री की संभावित रैलियों, विधानसभा स्तर के सम्मेलन और संगठनात्मक बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की है. पार्टी की ओर से केंद्रीय नेतृत्व के कार्यक्रमों के लिए समय मांगा गया है. हरिद्वार की कार्यसमिति बैठक में चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने की तैयारी है.
दूसरी ओर, कांग्रेस राष्ट्रीय नेताओं की प्रस्तावित जनसभाओं के साथ स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है. अंकिता भंडारी प्रकरण, रोजगार, जमीन, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और पलायन जैसे मुद्दे पार्टी के अभियान में प्रमुखता से शामिल किए जा रहे हैं.
चुनाव का स्वरूप क्या रहेगा: उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है. साल 2022 में विधानसभा चुनाव एक चरण में संपन्न हुए थे.
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