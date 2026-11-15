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2027 के चुनाव की सरगर्मियां तेज, 20 नवंबर के बाद लगेगा दिग्गजों का जमावड़ा, जानें भाजपा-कांग्रेस का संभावित प्लान

2027 के चुनाव की सरगर्मियां तेज ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी गतिविधियां तेज होने लगी हैं. साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने-अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं. नवंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर दिसंबर तक प्रदेश में राष्ट्रीय नेताओं के दौरे और बड़ी जनसभाएं के साथ चुनावी माहौल रहने वाला है. भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत करीब एक दर्जन बड़े नेताओं के कार्यक्रम कराने की तैयारी में है. वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की 9 बड़ी जनसभाओं का खाका तैयार किया है.

2027 की शुरुआत में हो सकते हैं चुनाव: उत्तराखंड की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 27 मार्च 2027 को पूरा हो रहा है. ऐसे में अगला विधानसभा चुनाव 2027 की शुरुआत में होने की संभावना है. उम्मीद है कि जनवरी के पहले हफ्ते में आचार संहिता लग सकती है. हालांकि, चुनाव की तारीखों और कार्यक्रम को लेकर अभी निर्वाचन आयोग की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. प्रदेश में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं.