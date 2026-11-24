आंध्र प्रदेश बनेगा ग्रीन एनर्जी हब: पोलावरम के पास 27 स्थानों पर लगेंगे पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट
आंध्र प्रदेश सरकार ने पोलावरम बांध के पास 27 स्थानों पर पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट (PSP) लगाने की योजना बनाई है.
Published : November 24, 2026 at 11:10 AM IST
अमरावती: आंध्र प्रदेश के पोलावरम बांध के आसपास पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट (PSP) लगाने के लिए अनुकूल स्थितियां पाई गई हैं. एक ताजा अध्ययन के अनुसार, बांध के आसपास 27 स्थानों पर ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं, जिनसे लगभग 36,050 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होने का अनुमान है. दिल्ली स्थित कंपनी 'आई-वैल्यू' (iValue) ने यह सर्वेक्षण कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है, जिस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है.
बांध के ऊपरी इलाकों और झील से मिलेगी बड़ी ऊर्जा
रिपोर्ट के मुताबिक, पोलावरम बांध से 40 किलोमीटर ऊपर की ओर और जलाशय के दाएं व बाएं किनारों पर छह किलोमीटर तक ये प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं. बांध के ऊपरी इलाकों में 11 स्थानों पर प्रोजेक्ट लगाने से करीब 27,850 मेगावाट बिजली मिलने का अनुमान है. इसके अलावा, नदी के बहाव की परवाह किए बिना बाईं मुख्य नहर के पास मौजूद पानी का उपयोग करके दो प्रोजेक्ट लग सकते हैं, जिनसे लगभग 3,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी. वहीं, पास की रावरपु झील के पानी का उपयोग करके तीन प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं, जिनकी कुल क्षमता 5,200 मेगावाट होगी.
पांच स्थानों पर तुरंत शुरू होगी डीपीआर की प्रक्रिया
अधिकारियों का मानना है कि पांच प्रमुख स्थानों पर तुरंत प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए स्थिति पूरी तरह अनुकूल है. इनमें मन्यापालेम के पास 2,000 मेगावाट, डोंकाडा के पास 1,500 मेगावाट, गैतुलापालेम के पास 1,250 मेगावाट, उग्गिलापालेम के पास 1,200 मेगावाट और वेटाजंगलापालेम के पास 600 मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट शामिल हैं. इन सभी प्रोजेक्ट्स की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए जल्द ही जरूरी कदम उठाए जाएंगे.
राज्य भर में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही सरकार
वर्तमान में आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन (GENCO) पोलावरम में 80-80 मेगावाट की 12 जलविद्युत इकाइयां लगा रहा है, जिनसे 960 मेगावाट बिजली मिलेगी. इसके अलावा सरकार पहले ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में 38,460 मेगावाट क्षमता के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को मंजूरी दे चुकी है. GENCO ने पूरे राज्य में ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए 113 जलाशयों की पहचान की है. 'आई-वैल्यू' ने गूगल अर्थ और जीआईएस तकनीक से एक टीएमसी से अधिक पानी वाले 62 जलाशयों का अध्ययन पूरा कर लिया है. गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक 103 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिनमें से 6,530 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो चुका है और 10,990 मेगावाट पर काम जारी है.
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