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आंध्र प्रदेश बनेगा ग्रीन एनर्जी हब: पोलावरम के पास 27 स्थानों पर लगेंगे पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट

पोलावरम परियोजना का दृश्य ( File- ani )

अमरावती: आंध्र प्रदेश के पोलावरम बांध के आसपास पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट (PSP) लगाने के लिए अनुकूल स्थितियां पाई गई हैं. एक ताजा अध्ययन के अनुसार, बांध के आसपास 27 स्थानों पर ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं, जिनसे लगभग 36,050 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होने का अनुमान है. दिल्ली स्थित कंपनी 'आई-वैल्यू' (iValue) ने यह सर्वेक्षण कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है, जिस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है.

बांध के ऊपरी इलाकों और झील से मिलेगी बड़ी ऊर्जा

रिपोर्ट के मुताबिक, पोलावरम बांध से 40 किलोमीटर ऊपर की ओर और जलाशय के दाएं व बाएं किनारों पर छह किलोमीटर तक ये प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं. बांध के ऊपरी इलाकों में 11 स्थानों पर प्रोजेक्ट लगाने से करीब 27,850 मेगावाट बिजली मिलने का अनुमान है. इसके अलावा, नदी के बहाव की परवाह किए बिना बाईं मुख्य नहर के पास मौजूद पानी का उपयोग करके दो प्रोजेक्ट लग सकते हैं, जिनसे लगभग 3,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी. वहीं, पास की रावरपु झील के पानी का उपयोग करके तीन प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं, जिनकी कुल क्षमता 5,200 मेगावाट होगी.

पांच स्थानों पर तुरंत शुरू होगी डीपीआर की प्रक्रिया

अधिकारियों का मानना है कि पांच प्रमुख स्थानों पर तुरंत प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए स्थिति पूरी तरह अनुकूल है. इनमें मन्यापालेम के पास 2,000 मेगावाट, डोंकाडा के पास 1,500 मेगावाट, गैतुलापालेम के पास 1,250 मेगावाट, उग्गिलापालेम के पास 1,200 मेगावाट और वेटाजंगलापालेम के पास 600 मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट शामिल हैं. इन सभी प्रोजेक्ट्स की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए जल्द ही जरूरी कदम उठाए जाएंगे.