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बिहार के तीन 'O' Negative दोस्तों की 'Positive' कहानी, खूब हो रही सराहना

तीन दोस्तों जिन्होंने 'रक्तदान' कर हजारों जिंदगियों को बचाया है, अभी भी इनके 'ब्लड डोनेशन' का जुनून थमा नहीं है. गया से सरताज की रिपोर्ट-

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 25, 2026 at 7:49 PM IST

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गयाजी : कहते हैं 'रक्तदान' 'महादान' है, क्योंकि खून किसी मशीन में नहीं बनाया जा सकता, बल्कि सेवा भाव से दान किया जाता है. इसी सोच के साथ बिहार के गया जिले में ऐसे तीन दोस्त हैं जो रक्त की कमी से जूझ रहे मरीजों के लिए वह देवदूत बनकर आए हैं. इन तीनों ने मिलकर 10 हजार लोगों का जीवन बचाया है. तीनों दोस्तों ने अब तक एक-दो बार नहीं बल्कि 93 बार रक्तदान कर चुके हैं. इनका रक्तदान इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इनका दुर्लभ ब्लड ग्रुप दुर्लभ O Negative हैं. ऐसे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति कम ही मिलते हैं.

रक्तदान महादान की अनोखी मिसाल : इन 3 दोस्तों ने अबतक रक्तवीरों की एक बड़ी फौज खड़ी कर दी है. लेकिन जब इन्होंने शुरुआत की थी, तब दूसरे दोस्त क्या आस पड़ोस और घर के लोग भी रक्तदान करने की मुहिम में साथ नहीं दे रहे थे. इन दोस्तों में एक गयाजी के शेरघाटी प्रखंड के सगाही खाप गांव के रहने वाले 34 वर्षीय नीरज कुमार, दूसरे दरियापुर के 36 वर्षीय बलवीर और तीसरे औरंगाबाद के 40 वर्षीय नवीन सिंह हैं, इनकी रक्तदान की शुरुआत भी बड़ी दर्द भरी कहानी के साथ होती है, 3 दोस्तों में सब से पहले नीरज ने 14 साल पहले रक्त दान की शुरुआत किया था.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

बहन की मौत के बाद किया था रक्तदान : नीरज कुमार अब तक 57 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं, उन्होंने पहली बार 20 साल की उम्र में रक्तदान किया था, उनके सामाजिक कार्यों के वजह से 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों अवार्ड भी मिला था, नीरज बताते हैं कि उन्होंने पहली बार रक्तदान एक बड़ी घटना के बाद किया था, दरअसल उनकी बड़ी बहन की मौत समय पर खून नहीं मिलने के कारण हो गई थी, नीरज पर इस घटना का तभी प्रभाव पड़ा, उन्होंने फैसला किया था कि बहन की मौत के कारण को अपनी जिंदगी का बड़ा मकसद बनाएंगे.

''मैनें पहली बार उस वक्त रक्तदान किया जब मैं 11वीं का छात्र था. मैं 2012 से लगातार हर 3 महीने पर रक्तदान करता आ रहा हूं. अब तक मैं 57 बार रक्तदान कर चुका है. अगले महीने 20 अप्रैल को मैं 58वीं बार रक्तदान करने जा रहा हूं.''- नीरज कुमार, ब्लड डोनर

ऐसे मिले थे दोस्त : नीरज बताते हैं कि बालवीर चंद्रवंशी उनके क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, पहले से उनसे दोस्ती का संबंध था, लेकिन हम दोनों अपने अपने कार्य में लगे होते थे. जिस समय हमने रक्तदान की शुरुआत की थी, तब बलवीर को रक्त दान करना पसंद नहीं था. वो इस संबंध में बातें भी नहीं करते थे. जब उन्होंने शुरुआत की थी उसके कई सालों बाद पहली बार बलवीर ने रक्त दान किया था, लेकिन जब शुरुआत की तो फिर इन्होंने भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा और लगातार कर रहे हैं.

रक्तदान करते रक्तवीर
रक्तदान करते रक्तवीर (ETV Bharat)

6 माह की बच्ची को किया था ब्लड डोनेट : बलवीर बताते हैं कि पहली बार उन्होंने 8 साल पहले तब खून दिया था. 6 महीने की बच्ची को खून की जरूरत पड़ी थी तब उनके दोस्त नीरज उनके पास आए थे और कहा था कि आप से कई बार रक्त दान करने की बात की है लेकिन आप तैयार नहीं हुए , लेकिन पहली बार आप को एक मासूम बच्ची की जान बचाने का अवसर मिल रहा है, आप का ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है और बच्ची का भी O नेगेटिव है, अगर आप खून देंगे तो जान बच भी सकती है, तभी मेरे अंदर एक अलग एहसास हुआ और मैने फैसला किया कि मैं रक्त दान करूंगा और मैंने किया

''पहली बार मैने बच्ची को 50 ग्राम खून डोनेट किया था, जब बच्ची ठीक हुई थी तो उसके माता-पिता मेरे पास लेकर आए थे. तब एक अलग खुशी हुई और मैने फैसला लिया कि कम से कम साल में दो बार जरूर रक्तदान करूंगा, तभी से मैने शुरुआत की और अब तक 23 बार रक्त दान करने चुका हूं, आगे भी करता रहूंगा.''- बलबीर, रक्तदाता

10 हजार लोगों तक पहुंचाया खून : नीरज और बलवीर ने मिलकर जरूरतमंदों की सहायता के लिए ब्लड डोनेट करने के लिए एक सहायता संस्था 'शहीद भगत सिंह रक्तदान' नाम से संस्था स्थापित की. संस्था के माध्यम से अब तक 10 हजार लोगों तक खून की आपूर्ति कर चुके हैं. ये संस्था सरकारी अस्पतालों के लिए रक्तदान कैंप लगाती है और जिला के सरकारी अस्पतालों के बल्ड बैंक को खून पहुंचाती है, अब तक इनके द्वारा 500 से अधिक कैंप लगाए जा चुके हैं.

रक्तदान करके देखो- 'अच्छा लगता है...'
रक्तदान करके देखो- 'अच्छा लगता है...' (ETV Bharat)

नवीन ने दिल्ली से की थी शुरुआत : नीरज और बलवीर के तीसरे दोस्त नवीन सिंह हैं. वो मूलरूप से वो औरंगाबाद बिहार के रहने वाले हैं. उन्होंने पहली बार दिल्ली में रक्तदान किया था. हालांकि नवीन कहते हैं कि पहले वो रक्तदान करने से डरते थे. नीरज और बलवीर उन्हें कई बार इस संबंध में समझा चुके थे लेकिन उन्हें रक्तदान करना पसंद ही नहीं था. 5 वर्ष पहले करोना के समय एक ऐसी घटनी हुई जो उन्हें झकझोर कर रख दिया. दरअसल करोना से पहले वो दिल्ली में जॉब करते थे, करोना की पहली लहर में उनके मित्र जो उनके साथ रहते थे उनकी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई, पहले से ही एनीमिया की वो शिकार थीं, उन्हें O नेगेटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत थी, वो सभी जगह खून की तलाश में भटके लेकिन किसी ने नहीं दिया.

गया में दोस्त से संपर्क किया : नवीन सिंह ने बताया कि जब कहीं से खून नहीं मिला तो उन्होंने अपने दोस्त नीरज और बलवीर से संपर्क किया. तभी इन के द्वारा कहा गया कि करोना काल में आना संभव तो नहीं है, अगर आवागमन खुला होता तो वो दिल्ली आ कर खून देते, लेकिन अभी वो नहीं आ सकते. उन्होंने बताया कि तभी इन दोनों दोस्तों ने रक्तदान के लिए प्रेरित किया.

"मैं पहले रक्तदान करने से बचता था. दिल्ली में कोविड के दौरान मेरे फ्रेंड की वाइफ की तबीयत खराब हो गई. खून की जरूरत थी. हमने मिलकर खून खोजा लेकिन दुर्लभ होने की वजह से वह नहीं मिल पा रहा था. जब हमने अपने गया में दोस्तों को कहा तो उन्होंने मुझे समझाया कि दोस्त के लिए रक्तदान करो. तब मैने खून दिया, तबसे मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई. अब मैं हमेशा जरूरतमंदों को ब्लड डोनेट करता हूं"- नवीन, रक्तदाता

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

तीन दोस्त सभी ओ नेगेटिव और पॉजिटिव : इन दोस्तों की भी कहानी अलग है, इनका ब्लड ग्रुप भी एक है इनमें दो के ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव हैं जबकि एक का ओ पॉजिटिव ग्रुप है. ये उन जगहों पर ज्यादा रक्तदान करते हैं जहां इनके ग्रुप बल्ड की जरूरत होती है, बलवीर और नीरज कुमार हर तीन महीने पर रक्तदान करते हैं, नवीन पिछले दो बार से 3 महीने पर रक्तदान कर रहे हैं.

नीरज 150 बार करना चाहते हैं रक्तदान : नीरज कहते हैं कि वैसे तो जब तक स्वस्थ रहेंगे तब तक रक्तदान करते रहेंगे, लेकिन अभी पहला लक्ष्य है कि रक्तदान की संख्या 151 तक पहुंचाएं. इसके लिए वो तीन महीने पर रक्तदान कर देते हैं, वो और उनके सभी मित्र गया के अलावा बिहार के अन्य जिलों समेत दिल्ली, कोलकाता, रांची, टाटा, धनबाद तक जा कर रक्तदान कर चुके हैं. अपनी संस्था के माध्यम से 50 हजार लोगों की मदद करने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, कहीं से कोई चंदा या फंड नहीं लेते हैं, तीनों दोस्त मिलकर ही सारा काम करते हैं.

''मैने 24 सालों में ही अंग दान करने का फैसला किया था. दधिची देहदान समिति पटना को मैने शपथपत्र भी दे दिया है. मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर पर रिसर्च हो, जिस अंग की जरूरत दूसरे जरूरतमंदों को होगी वो अंग मेरे अंतिम सांस के बाद दे दिया जाएगा. हमने ये सोच कर निर्णय लिया था. मेरे निर्णय का परिवार ने पहले विरोध किया फिर मेरी मर्जी मानकर सभी राजी हो गए थे.''- नीरज, रक्तदाता, समाजसेवी

रक्तदान महादान की अनोखी मिसाल
रक्तदान महादान की अनोखी मिसाल (ETV Bharat)

मां ने भी किया अंगदान : बेटे के अंगदान के फैसला से घर के सदस्यों के साथ मां को भी पसंद नहीं था, परिवार की सहमति के बिना अंगदान नहीं किया जा सकता है. ऐसे में नीरज की जिद और अटल फैसला को देख मां उनके समर्थन को मजबूर हो गई, मां मालती देवी ने ना सिर्फ नीरज के संकल्प पत्र पर सहमति दी बल्कि उन्होंने खुद भी अंगदान करने का फैसला कर लिया, मां मालती देवी ने भी दधिची देहदान समिति पटना को संकल्प पत्र दिया है कि वह मृत्यु के बाद अपने अंग को दान करेंगी, नीरज ने कहा कि ये उनकी मां का बड़ा फैसला था.

चौथे दोस्त की भी इंट्री : नीरज, बलवीर और नवीन सिंह की दोस्ती में अब एक पूर्व सैनिक की भी इंट्री हो चुकी है, प्रवेश कुमार दरियापुर के ही रहने वाले हैं और वो भारतीय फौज से 2019 में सेवा निवृत हुए हैं, वो भी इस ग्रुप में शामिल हो चुके हैं. प्रवेश कुमार 7 बार रक्त दान कर चुके हैं, प्रवेश कुमार ने कहा कि उन्हें भी प्रेरित नीरज और बलवीर ने किया था. वो इस दान को सबसे बड़ा दान मानते हैं. जब आपके खून से किसी की जान बचती है तो दिल को बड़ा सकून होता है, मैने भी निर्णय किया है कि जरूरत पड़ने पर रक्तदान करने से पीछे नहीं हटेंगे.

रक्तदान महादान की अनोखी मिसाल
रक्तदान महादान की अनोखी मिसाल (ETV Bharat)

नीरज और बलवीर को मिल चुके हैं कई अवार्ड : नीरज और बलवीर के सामाजिक कार्यों के लिए कई अवार्ड मिल चुके हैं. इन में सब से ज्यादा नीरज को अवार्ड मिला है, इन्हें बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी रक्तदान के लिए कई बार सम्मानित किया जा चुका है. हालांकि इन दोस्तों का कहना है कि वो अवॉर्ड या सम्मानित होने के लिए ये सामाजिक कार्य नहीं करते हैं, बल्कि उन्होंने जो समस्या देखी है, उस से निजात पाने के लिए ये निर्णय लिया था. आगे भी इसी तरह उनकी सेवा जारी रहेगी. उन्होंने लोगों से भी आगे आकर रक्तदान करने की अपील की है.

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