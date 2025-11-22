ETV Bharat / bharat

इतिहास की किताबों में अकबर और टीपू अब नहीं रहे 'महान': RSS नेता

उन्होंने कहा, 'मैं देख सकता था कि इतिहास की किताबों में कई अच्छे बदलाव किए गए हैं और भविष्य में और भी किए जा सकते हैं. अब, उनमें (इतिहास की किताबों में) न तो 'अकबर महान' है और न ही 'टीपू सुल्तान महान'. कई बदलाव किए गए हैं, हालांकि इन किताबों से किसी को हटाया नहीं गया है क्योंकि नई पीढ़ी को उनके क्रूर कामों के बारे में पता होना चाहिए और यह भी पता होना चाहिए कि हम किसके कारण पीड़ित हुए और हमें किससे आजाद होना चाहिए.'

उन्होंने कहा, 'अब इतिहास की किताबें बदल रही हैं और मुझे बहुत खुशी है कि एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी पहल की और 15 क्लास की किताबों में से 11 क्लास की किताबों में बदलाव किए. क्लास 9, 10 और 12 की किताबों में बदलाव अगले साल किए जाएंगे.'

आरएएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख ने कहा, 'भारत के पास पुराने ज्ञान के बहुत बड़े और अमीर भंडार हैं. इन्हें अगर हम सीखें और समझें तो वे हमारे जीवन में बहुत काम आ सकते हैं. यह बहुत सारा ज्ञान दुनिया को भी दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें उस ज्ञान पर भी ध्यान देना होगा.'

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने ये बदलाव किए हैं, लेकिन इन टेक्स्टबुक्स से किसी को हटाया नहीं गया है क्योंकि नई पीढ़ी को उनके क्रूर कामों के बारे में पता होना चाहिए. आंबेकर ने शुक्रवार को यहां एक सभा को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं.

नागपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के नेता सुनील आंबेकर ने कहा है कि इतिहास की किताबों में कई अच्छे बदलाव किए गए हैं. अब मुगल बादशाह अकबर या मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के लिए 'महान' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता.

कुछ लोग कहते हैं कि यह नहीं कहना चाहिए लेकिन ऐसा हो नहीं सकता और यह बताया जाना चाहिए. आंबेकर ने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी बात की और कहा कि लोगों को लगता है कि वहां सिर्फ वेद पुराण, रामायण और महाभारत ही पढ़ाए जाते थे. उन्होंने कहा, 'लेकिन अगर आप नालंदा यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वहां क्या पढ़ाया जाता था. यह बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है.'

आंबेकर ने कहा कि लिटरेचर के साथ-साथ नालंदा यूनिवर्सिटी में 76 तरह के स्किल-बेस्ड कोर्स भी पढ़ाए जाते थे, जो सभी को सिखाए जाते थे और इन स्किल्स में खेती, अर्बन प्लानिंग, मेकअप, सीक्रेट एजेंट, पॉलिटिकल गवर्नेंस, मैकेनाइजेशन और कई दूसरी स्किल्स शामिल थी.

आरएसएस नेता के अनुसार भारत तरक्की कर रहा है और हमें सोचना चाहिए कि हमारा आने वाला समाज कैसा होना चाहिए. दुनिया भर में लोग विकास के चक्कर में अपनी सभ्यता और संस्कृति से समझौता करते रहे, और बाजारों और नई टेक्नोलॉजी के आगे सरेंडर कर दिया. उन्होंने आगे कहा कि हालांकि इससे सुविधाएं तो मिलीं, लेकिन यह निजी और पारिवारिक जीवन, हमारे मूल्यों और रिश्तों की कीमत पर हुआ.

अयोध्या में राम मंदिर के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि आरएसएस ने इस मंदिर को बनाने में अपनी पूरी ताकत क्यों लगाई. उन्होंने कहा, 'मैं कहूंगा कि यह सिर्फ मंदिर बनाने के बारे में नहीं था. यह बन गया, लेकिन हमें मंदिर के साथ-साथ भगवान राम के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी सोचना चाहिए.

भगवान राम की संस्कृति से हमारा क्या रिश्ता है, राम की संस्कृति का क्या मतलब है और इसका हमारे देश की संस्कृति और हमारे आने वाले जीवन से क्या रिश्ता है. यह लोगों को यह सब समझाने का एक कैंपेन था और यह बहुत अच्छे से किया गया और मुझे लगता है कि अब युवा धर्म के बारे में सेल्फ रिस्पेक्ट रख रहे हैं.' आंबेकर ने देश के युवाओं की तारीफ करते हुए कहा कि नई पीढ़ी बहुत काबिल है और उन्हें हर तरह का एक्सपोजर मिला है. उन्होंने कहा कि वे बहुत देशभक्त हैं और देशभक्ति उनके लिए एक अच्छी बात है.