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उत्तराखंड में जनगणना: स्नो बाउंड क्षेत्रों में 50 हजार आबादी की हुई गणना, सहयोग न करने पर होगी FIR

देहरादून: उत्तराखंड समेत देश के अन्य हिमालयी राज्यों के स्नो बाउंड क्षेत्र में जनसंख्या की गणना का कार्य संपन्न हो चुका है. स्नो बाउंड क्षेत्र में रह रही आबादी की गणना का कार्य 30 सितंबर तक चला. इसके बाद 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक रिविजनल राउंड संचालित किया गया. ऐसे में अब प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में आबादी की गणना के लिए तैयारियां तेज हो गई है.

इसके मद्देनजर उत्तराखंड में जनगणना के लिए कर्मचारियों के चयन और उनके ट्रेनिंग की प्रक्रिया चल रही है, जो 20 नवंबर तक संपन्न हो जाएगी. ऐसे में उत्तराखंड के स्नो बाउंड क्षेत्रों में जनगणना के बाद क्या है, वहां जनसंख्या की स्थिति, स्नो बाउंड के अलावा राज्य के अन्य क्षेत्रों जनगणना के लिए किस तरह की चल रही है तैयारी? इससे आपको रूबरू करवाते हैं.

उत्तराखंड के स्नो बाउंड क्षेत्रों में जनसंख्या की गणना पूरी (वीडियो- ETV Bharat)

बता दें कि अगले साल यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देश के चार राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और पंजाब में एक दिसंबर से जनसंख्या की गणना का अभियान शुरू होने जा रहा है. जिसको देखते हुए जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से मास्टर्स ट्रेनर को ट्रेंड किया जा चुका है. लिहाजा, वर्तमान समय में मास्टर्स ट्रेनर करीब 600 फील्ड ट्रेनर्स को ट्रेंड कर रहे हैं.

यह प्रक्रिया 17 अक्टूबर को प्रदेश भर में संपन्न हो जाएंगे. इसके बाद ये सभी 600 फील्ड ट्रेनर्स प्रदेश भर के करीब 35,000 प्रगणक और सुपर वाइजर्स को ट्रेनिंग देंगे. जिसकी प्रक्रिया देहरादून जिले में इसी हफ्ते शुरू कर दी जाएगी. इसके बाद प्रदेश के अन्य जिलों में ट्रेनिंग की प्रक्रिया 20 नवंबर तक चलेगी. फिर ग्राउंड पर उतरकर जानकारी जुटाई जाएगी.

केदारनाथ में जनगणना (फोटो सोर्स- Directorate of Census Operations Uttarakhand)

स्नो बाउंड क्षेत्र में जनसंख्या की गणना पूरी: उत्तराखंड के चार जिले उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के स्नो बाउंड क्षेत्रों में हुई आबादी की गणना के दौरान इन क्षेत्रों में रह लोगों की संख्या 50,000 पाई गई है. जबकि, मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य के दौरान स्नो बाउंड क्षेत्र में आबादी की संख्या करीब 52,000 आंकी गई थी. हालांकि, जनगणना का कार्य निदेशालय के लिए सबसे बड़ी चुनौती बड़ी संख्या में कर्मचारियों के चयन की है.

जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव ने दी अहम जानकारी (फोटो- ETV Bharat GFX)

कर्मचारी को सहयोग उपलब्ध न कराने पर होगी एफआई आर: जनगणना अभियान के लिए जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया एक महीना पहले ही शुरू कर दी गई थी. इसके लिए सभी जिलाधिकारी को कर्मचारियों का नाम उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन तमाम विभाग ऐसे हैं, जो कर्मचारी को उपलब्ध कराने में सहयोग नहीं दे रहे हैं. जिसके चलते जारी करने के साथ ही जनगणना एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रहा है.

1 दिसंबर से शुरू होने वाले जनगणना अभियान की तैयारी: उत्तराखंड में 1 दिसंबर से शुरू होने वाले जनगणना अभियान के लिए जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से करीब 35,000 कर्मचारियों की डिमांड सभी जिलों से की गई है. इस अभियान के लिए मुख्य रूप से सभी 13 जिलों और 11 नगर निगमों के लिए 26,708 प्रगणक और 4,643 सुपरवाइजर्स की जरूरत होगी. इसके अलावा लगभग 4000 कर्मचारियों को रिजर्व में रखा जाएगा.

सीमांत गांव में जनगणना (फोटो सोर्स- Directorate of Census Operations Uttarakhand)

यही वजह है कि जनगणना अभियान के लिए जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से करीब 35,000 कर्मचारियों की सूची जिलों और नगर निगमों से मांगी गई है. जिसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है. क्योंकि, देहरादून जिले में इसी हफ्ते से ही प्रगणकों और सुपरवाइजर्स के ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इसके बाद जिलों में जिला प्रशासन की ओर से अपने सुविधानुसार ट्रेनिंग की तिथि और समय का निर्धारण करते हुए प्रदेश भर में 20 नवंबर तक ट्रेनिंग की प्रक्रिया संपन्न करने का लक्ष्य रखा गया है.

जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड (फोटो- ETV Bharat)

वहीं, जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव ने अहम जानकारी दी. उन्होंने बताया कि,