उदयपुर में शाही शादी की धूम : संगीत नाइट में लगा बॉलीवुड का तड़का, पॉपस्टार जेनिफर लोपेज भी पहुंची

उदयपुर में मंटेना परिवार की शादी की रस्में शुरू हो गई हैं.

सिंगर जेनिफर लॉफेज भी उदयपुर पहुंची (ETV Bharat Udaipur and wizcraft.weddings)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 22, 2025 at 10:04 AM IST

उदयपुर : झीलों की नगरी उदयपुर में इन दिनों एक अंतरराष्ट्रीय शाही शादी का उत्सव पूरे शबाब पर है. अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना एलिजाबेथ और अमेरिकी मूल के वामसी गडिराजू के विवाह समारोह की शुरुआत शुक्रवार को पारंपरिक रस्मों के साथ हो गई. यह शाही आयोजन 24 नवंबर तक चलेगा, जिसमें देश विदेश से विशेष मेहमान उदयपुर पहुंचे हैं.

उदयपुर बन रहा है शाही वेडिंग का गवाह : विवाह का मुख्य आयोजन रविवार को होगा जब दुल्हन नेत्रा और दूल्हा वामसी पिछोला झील के बीच स्थित विश्व प्रसिद्ध जग मंदिर आइसलैंड पैलेस में सात फेरे लेकर एक-दूजे के जीवनसाथी बनेंगे. झील के बीच बसे इस पैलेस में राजस्थान की राजसी परंपरा अनूठा संगम दिखाई देगा. ताज लेक पैलेस में हल्दी की रस्म धूमधाम से सम्पन्न हुई. मेहमानों ने पारंपरिक पीले परिधान पहनकर गीत-संगीत के बीच इस रस्म का आनंद लिया. विदेशी मेहमानों के लिए तैयार किए गए विशेष माहौल में भारतीय रीति-रिवाजों का आकर्षक रंग देखने को मिला. हल्दी के बाद सभी अतिथियों ने झील किनारे शानदार मेहमाननवाजी का आनंद उठाया.

संगीत सेरेमनी का आयोजन : शुक्रवार रात सिटी पैलेस के ऐतिहासिक जनाना महल में शानदार संगीत सेरेमनी आयोजित हुई, जो देर रात से शुरू होकर सुबह तक चली. बॉलीवुड के कई मशहूर कलाकारों ने मंच पर धमाकेदार प्रस्तुतियां देकर महफिल को यादगार बना दिया. माधुरी दीक्षित, जैकलिन फर्नांडेज, कृति सेनन, सोफिया चौधरी, जाह्नवी कपूर, शाहिद कपूर, वरुण धवन और रणवीर सिंह जैसे सितारों ने अपनी परफॉर्मेंस से देसी-विदेशी मेहमानों को झूमने पर मजबूर कर दिया.

फर्स्ट लुक शानदार एंट्री जे-लो ने उदयपुर की आइकॉनिक वेडिंग ऑफ ए लाइफटाइम में अपनी खूबसूरत मौजूदगी से सबका ध्यान खींचा, जिसे विजक्राफ्ट वेडिंग्स ने भव्य रूप दिया है. संगीत समारोह की होस्टिंग फिल्म निर्माता करण जौहर और सोफिया चौधरी ने की. दोनों ने अपने शानदार अंदाज और प्रस्तुति से पूरे कार्यक्रम में उत्साह बनाए रखा. इस रंगारंग रात में डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर की मौजूदगी ने समारोह को और भी खास बना दिया.

सिंगर जेनिफर लॉफेज भी उदयपुर पहुंची (ETV Bharat Udaipur)

जेनिफर लोपेज देर रात उदयपुर पहुंची : इंटरनेशनल सुपरस्टार जेनिफर लोपेज देर रात शेनॉन आयरलैंड से चार्टर फ्लाइट के जरिए सीधे उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचीं. जेनिफर लोपेज और जस्टिन बीबर की शानदार परफॉर्मेंस शनिवार को सिटी पैलेस के माणक चौक में होने वाली है, जिसके लिए विशेष मंच और हाई-टेक व्यवस्थाएं तैयार की गई हैं.

डोनाल्ड ट्रंप के बेटे भी थिरके : शादी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अपनी गर्लफ्रेंड बेटिना एंडरसन के साथ पहुंचे. एक फंक्शन में वे बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह के साथ स्टेज पर जमकर थिरकते दिखाई दिए. उनका यह अनोखा डांस-मोमेंट मेहमानों के बीच खास चर्चा का विषय बन गया. शादी के कार्यक्रमों में कई मशहूर कलाकारों ने भी अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी.

डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने की डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से मुलाकात (सौजन्य : डॉ. लक्ष्यराज सिंह)
डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का किया स्वागत (सौजन्य : डॉ. लक्ष्यराज सिंह)

डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने की डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से मुलाकात : विवाह समारोह में शामिल होने आए डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनके मित्र अमरीकी बिजनेसमैन राज मंतेना ने उदयपुर सिटी पैलेस पहुंच डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से शिष्टाचार भेंट की. डॉ. मेवाड़ ने मेवाड़ी रीति अनुसार डोनाल्ड जॉन ट्रंप जूनियर और राज मंतेना की मेहमान नवाजी की और उनके मध्य मेवाड़ के इतिहास और संस्कृति के साथ ही वर्तमान वैश्विक घटनाओं पर चर्चा हुई. मेवाड़ के इतिहास पुरुष महाराणा कुम्भा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के शौर्य और धर्म पालन से ट्रंप जूनियर काफी प्रभावित हुए. इस मुलाकात पर डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और मंतेना को मेवाड़ के प्रतीक चिह्न भेंट किए, जिसे ट्रंप जूनियर ने विशेष और यादगार बताया.

शाही वेडिंग में आज ही होंगे कार्यक्रम : शनिवार को होने वाले रॉयल वेडिंग के मुख्य आयोजनों के लिए मेहमानों का विस्तृत शेड्यूल तय किया गया है. अतिथि अपनी-अपनी होटलों में नाश्ता करेंगे. इसके बाद दोपहर 2 बजे लंच की व्यवस्था की गई है. शाम का कार्यक्रम बेहद खास रहेगा. करीब 4 बजे बड़ी पाल जेटी से बारात की शुरुआत होगी, जो 5:30 बजे तक रामेश्वर घाट पहुंचेगी. पारंपरिक अंदाज में नावों से होने वाली यह बारात समारोह का मुख्य आकर्षण मानी जा रही है.

सिटी पैलेस के माणक चौक में शाम 5 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक मेहंदी समारोह के साथ ग्रैंड डिनर का आयोजन होगा. इसमें देश-विदेश के खास मेहमान शामिल होंगे. इसके बाद रात 11:30 बजे से 1 बजे तक दो स्थानों पर आफ्टर-पार्टी आयोजित की जाएगी, एक ताज लेक पैलेस में और दूसरी लीला पैलेस में, जहां संगीत और सेलिब्रेशन का माहौल देर रात तक बना रहेगा.

सुरक्षा की व्यवस्था : सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल के साथ अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां भी तैनात हैं. झील की जेटियों और होटलों के आसपास गहन निगरानी रखी जा रही है. ड्रोन से लगातार रैंडम चेकिंग की जा रही है और कार्यक्रम स्थलों पर प्रवेश केवल वैध पास व जांच के बाद ही दिया जा रहा है. इसके अलावा पांच अलग-अलग टीम में दर्जन भर अधिकारी और कर्मचारी पिछोला झील में तैनात हैं.

