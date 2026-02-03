ETV Bharat / bharat

पुंछ रेप केस में 22 साल बाद आया बड़ा फैसला: हाईकोर्ट ने दो SPO को बरी करने का फैसला रखा बरकरार

न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा और न्यायमूर्ति शहजाद अजीम की पीठ ने निर्णय दिया कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में विफल रहा.

Jammu Kashmir High Court
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय. (ETV Bharat)
By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : February 3, 2026 at 6:40 PM IST

5 Min Read
श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने पुंछ की एक महिला द्वारा दो विशेष पुलिस अधिकारियों (SPOs) पर रात में तलाशी अभियान के दौरान बलात्कार का आरोप लगाए जाने के दो दशक से भी अधिक समय बाद, अंतिम फैसला सुनाया. अदालत ने सरकार की अपील को खारिज कर दिया और आरोपियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा.

13 पन्नों के अपने फैसले में, न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा और न्यायमूर्ति शहजाद अजीम की पीठ ने निर्णय दिया कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा. कोर्ट ने कहा कि पुंछ की सत्र अदालत ने विशेष पुलिस अधिकारी मोहम्मद फारूक और नूर हुसैन को रणबीर दंड संहिता (RPC) की धारा 376 और 34 के तहत आरोपों से बरी करके सही फैसला लिया था.

यह मामला 22 अप्रैल 2003 को दर्ज कराई गई एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ था. उन्होंने आरोप लगाया था कि 21 और 22 अप्रैल 2003 की दरमियानी रात को, सुरनकोट में तलाशी अभियान पर तैनात दो आरोपी SPOs ने उनके बेटे को अपनी पहचान बताकर घर में प्रवेश किया. इसके बाद, बच्चों की मौजूदगी में ही उन्होंने बंदूक की नोक पर उनके साथ बलात्कार किया.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, उनका एक अन्य SPO साथी घर के बाहर खड़ा था. उसे भी इस अपराध में शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने मना कर दिया. इस मामले में पुलिस स्टेशन सुरनकोट में FIR संख्या 43/2003 दर्ज की गई थी और जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी.
जब तक मामला सुनवाई (ट्रायल) के लिए पहुंचा, तब तक आरोप लगाने वाली महिला की मौत हो चुकी थी.

हाई कोर्ट ने नोट किया कि शिकायतकर्ता की मृत्यु ने इस मामले के कानूनी सबूतों के परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया. बेंच ने कहा, "...न तो पुलिस द्वारा दर्ज किया गया शिकायतकर्ता का बयान और न ही 22 अप्रैल 2003 की उनकी वह शिकायत जिसके आधार पर जांच शुरू हुई थी, सबूत के तौर पर स्वीकार्य हैं." कोर्ट ने आगे कहा कि अब अदालत के पास केवल बाकी बचे गवाहों के बयानों का आकलन करने का ही विकल्प बचा था.

अभियोजन पक्ष ने 11 सूचीबद्ध गवाहों में से 10 की जांच की, जबकि यह मामला मुख्य रूप से एक साथी SPO और शिकायतकर्ता की दो महिला रिश्तेदारों के बयानों पर निर्भर था. मुख्य गवाहों में से एक, SPO निसार हुसैन शाह, जो कथित तौर पर तलाशी अभियान के दौरान मौजूद था, सुनवाई के दौरान अपने बयान से पलट गया. हाई कोर्ट ने गौर किया कि उसने शिकायतकर्ता के घर में प्रवेश करने या किसी भी घटना को देखने से इनकार कर दिया.

शिकायतकर्ता की बेटी और भतीजी के बयानों में भी काफी विरोधाभास और बाद में किए गए सुधार पाए गए. विशेष रूप से कथित बलात्कार से पहले हुई शारीरिक हिंसा के दावों को लेकर. अदालत ने कहा, "इन महत्वपूर्ण और बुनियादी बिंदुओं पर गवाह संख्या 4 (बेटी) और गवाह संख्या 5 (भतीजी) के बयान भरोसे के लायक नहीं हैं, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता काफी हद तक खत्म हो चुकी है."

बेंच ने इस बात की ओर भी इशारा किया कि मेडिकल सबूत चोट या काटने के निशानों के दावों का समर्थन नहीं करते. जांच करने वाले डॉक्टर ने गवाही दी थी कि "पीड़िता के शरीर, विशेष रूप से चेहरे पर हिंसा का कोई निशान नहीं था." हाई कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि अभियोजन पक्ष शिकायतकर्ता के बेटे से पूछताछ करने में विफल रहा, जबकि यह आरोप था कि आरोपियों द्वारा अपनी पहचान बताने के बाद उसी ने दरवाजा खोला था.

बरी किए जाने के फैसले को पलटने के लिए जरूरी कड़े मानकों पर जोर देते हुए, पीठ ने आपराधिक न्यायशास्त्र (Criminal Jurisprudence) के स्थापित सिद्धांतों को दोहराया. फैसले में कहा गया, "बरी होने के मामले में, आरोपी के पक्ष में दोहरा अनुमान होता है," और यह भी नोट किया गया कि एक बार जब ट्रायल कोर्ट बेगुनाही का फैसला सुना देता है, तो निर्दोष होने की धारणा और भी मजबूत हो जाती है."

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा, "यदि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर दो तर्कसंगत निष्कर्ष निकलना संभव हो, तो अपीलीय अदालत को बरी किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए." सत्र न्यायालय के फैसले में कोई भी अवैधता या कमी न पाते हुए, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को "योग्यताहीन" बताते हुए खारिज कर दिया.

