टीचर की नौकरी छोड़ कर रही स्ट्रीट डॉग्स की सेवा, तीन बहनों ने कुरुक्षेत्र में बनाया होम शेल्टर, हजारों कुत्तों का कर चुकी इलाज

कुरुक्षेत्र की महिला टीचर की नौकरी छोड़कर स्ट्रीट डॉग्स की सेवा बीते पांच साल से कर रही हैं. वो हजारों कुत्तों का इलाज कर चुकीं.

Dog Center in Kurukshetra
Dog Center in Kurukshetra (Etv Bharat)
कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र की महिला बेजुबानों के लिए सहारा बनी हैं. टीचर की नौकरी छोड़कर पूनम शर्मा बीते पांच साल से आवारा कुत्तों की सेवा कर रही हैं. अभी तक पूनम शर्मा हजारों घायल कुत्तों का इलाज और नसबंदी करवा चुकी हैं. बड़ी बात ये है कि वो खुद के खर्च से बेजुबानों की सेवा कर रही हैं.

5 साल पहले शुरू किया था डॉग्स शेल्टर होम: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान पूनम शर्मा ने बताया कि वो कुरुक्षेत्र शहर में रहते हैं. शुरु से वो स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाती थी, जबकि उनके पड़ोसी इस बात पर एतराज जताते थे. पड़ोसियों का कहना था कि इसकी वजह से यहां स्ट्रीट डॉग्स की संख्या बढ़ गई है. जिससे उनको परेशानी होती है. इस दौरान पूनम की नजर एक गर्भवती डॉग पर पड़ी. किसी शख्स ने उसके पेट पर डंडा मार दिया था. जिससे उसके बच्चे पेट में ही मर गए थे और वो दर्ज से तड़प रही थी. तब पूनम शर्मा ने उसका इलाज कराया.

टीचर की नौकरी छोड़ कर रही स्ट्रीट डॉग्स की सेवा

इसके बाद उन्होंने फैसला किया अब वो ऐसे कुत्तों की सेवा करेंगी और जितने भी चोटिल डॉग्स होंगे. उनका इलाज करवाएगी. इसी सोच को लेकर उन्होंने अपनी दो बहनों के साथ मिलकर 5 साल पहले कुरुक्षेत्र में मसाना गांव के पास 'गीतशन एनिमल केयर सेंटर' के नाम से डॉग शेल्टर होम की शुरुआत की थी. पूनम शर्मा ने खुद के पैसों से डॉग शेल्टर होम के लिए जमीन खरीदी और वहां पर डॉग सेंटर होम बनाया.

डॉग्स सेवा के लिए छोड़ी टीचर की नौकरी: पूनम शर्मा ने बताया कि वो प्राइवेट टीचर की नौकरी कर रही थी. 10 सालों तक उन्होंने प्राइवेट टीचर की नौकरी की है और जब उन्होंने डॉग्स की सेवा करने का निर्णय लिया और शेल्टर होम की शुरुआत की, तब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया. उन्होंने डॉग्स की सेवा करने के लिए अपना मन बना लिया. तब परिवार वालों ने भी उनके इस निर्णय पर आपत्ति जताई थी और वो चाहते थे कि वो अपनी नौकरी करें, ना कि कुत्तों की सेवा करें, लेकिन फिर भी उन्होंने आत्म सुकून के लिए यही राह अपनाई.

Dog Center in Kurukshetra
शेल्टर होम में करीब 70 के करीब डॉग्स (Etv Bharat)

हजारों घायल डॉग्स का इलाज कर चुकी पूनम: पूनम शर्मा अभी तक हजारों डॉग्स का इलाज कर चुकी हैं. उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में भी उनके डॉग शेल्टर होम में करीब 70 डॉग्स रहते हैं. सर्दियों में सर्जरी थोड़ा कम कर रहे हैं, क्योंकि वो देरी से ठीक होते हैं. इसलिए अभी उनके डॉग्स शेल्टर होम पर कम डॉग्स हैं. गर्मियों के दिनों में इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा हो जाती है.

पूजा को कहीं भी डॉग्स के घायल होने की सूचना मिलती है, तो वो उनको वहां से उठाकर अपने डॉग शेल्टर होम में ले आती है. अगर उनको कम चोट आई हुई है, तो उसका इलाज खुद ही कर देती है. अगर गंभीर चोट आई है तो, डॉक्टर से कुत्ते का इलाज करवाती है. उन्होंने बताया कि वो कुरुक्षेत्र, अंबाला, कैथल और करनाल के हजारों डॉग्स का इलाज कर चुकी है. जिसे उनको काफी सुकून मिलता है.

Dog Center in Kurukshetra
घायल कुत्तों की करती है देखरेख (Etv Bharat)

करीब 1500 डॉग्स की करवा चुकी नसबंदी: पूनम शर्मा ने बताया कि अभी तक वो कुरुक्षेत्र के साथ आसपास के जिलों में 1500 से ज्यादा डॉग्स की नसबंदी भी करवा चुकी है, ज्यादातर वो फीमेल डॉग्स की नसबंदी करवाती है, क्योंकि मेल डॉग काफी एग्रेसिव होते हैं. ऐसे में उनको काबू करना थोड़ा अकेली के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर कोई मेल डॉग घायल होकर उनके पास सेंटर होम आता है, तो वो उसको ट्रीटमेंट देकर ठीक करती हैं और उसके बाद में वैक्सीनेशन लगाकर और नसबंदी कर कर फिर उसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ देती हैं.

Dog Center in Kurukshetra
करीब 1500 डॉग्स की करवा चुकी नसबंदी (Etv Bharat)

दो बहनों के सहयोग से डॉग होम सेंटर चला रही पूनम: पूनम ने कहा कि डॉग्स शेल्टर होम की शुरुआत में उनकी बहनों का सबसे बड़ा सहयोग रहा है. उनकी दो बहने आईटी कंपनी में काफी अच्छे पैकेज पर काम कर रही हैं. उनकी बहनों ने कहा कि अगर तुम बेजुबानों की मदद करना चाहती हो, तो हम तुम्हें फाइनेंशियल सहारा देंगे. तब पूनम ने ये काम करने का निर्णय लिया क्योंकि इसमें काफी खर्च भी होता है. उनकी बहनें सारा खर्च उठाती हैं. पूनम खुद से भी अपने पैसे खर्च करती हैं.

Dog Center in Kurukshetra
टीचर की नौकरी छोड़कर पूनम शर्मा कर रही स्ट्रीट डॉग्स की सेवा (Etv Bharat)

एक महीने में 2 लाख तक का खर्च: उन्होंने बताया कि डॉग की सर्जरी , इलाज , वैक्सीनेशन और डॉग शेल्टर होम चलाने पर उनके फीड इत्यादि पर 1 महीने में करीब डेढ़ से ₹200000 खर्च होता है. जो वो खुद से दे रही हैं. हालांकि अब कुछ लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं जो उनको फीड इत्यादि दे देते हैं. उन्होंने बताया कि सर्दियों में डॉग्स पर हीटर लगाना पड़ता है, क्योंकि उनकी सर्जरी होती है, तो ऐसे में उनको ठंड से बचाना होता है, तो वहीं गर्मियों में भी उनके ऊपर कूलर लगाते हैं, ताकि उनको गर्मी और मक्खी से उनके शरीर पर लगी हुई चोट या सर्जरी में कोई इन्फेक्शन ना हो.

Dog Center in Kurukshetra
हजारों कुत्तों का कर चुकी इलाज (Etv Bharat)

एक सर्जरी पर 6 हजार तक का खर्च: पूनम ने बताया कि वो हर रोज दो से तीन डॉग्स की नसबंदी सर्जरी करवाती है. एक डॉग की सर्जरी पर लगभग₹6000 खर्च आता है. शुरुआती समय में डॉग के इलाज के लिए उनका हर छोटी बड़ी चोट के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, लेकिन पिछले 5 सालों से जब वो उनकी सेवा कर रही हैं तब उन्होंने छोटे-मोटे चोट के इलाज के लिए खुद ही काम सीखा और अब वह खुद ही उनके घाव पर पट्टी इत्यादि कर देती हैं, लेकिन गंभीर चोट के लिए डॉक्टर के पास जाती हैं और नसबंदी करवाने के लिए भी डॉक्टर के पास जाती हैं.

Dog Center in Kurukshetra
तीन बहनों ने शुरू किया डॉग्स शेल्टर (Etv Bharat)

घायल कुत्तों का इलाज कराती है पूनम: पूनम ने कहा कि उनका मोटिव फीमेल डॉग की नसबंदी करवाना है. आसपास के गांव के लोग उनके पास डॉग्स लेकर आते हैं या फिर उनको उनके बारे में जानकारी देते हैं. जिसके चलते वह अपने ही खर्च से उनकी नसबंदी करवाती है, ताकि वो बच्चे ना पैदा कर सके, क्योंकि जो स्ट्रीट डॉग बच्चे पैदा करते हैं, तो लगभग सभी बच्चे वाहनों के नीचे कुचल कर मारे जाते हैं और इससे उनको काफी पीड़ा होती है. गांव के सरपंच भी उनका विशेष तौर पर फोन कर कर बुलाते हैं. जिसमें वह उनके गांव के स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर नसबंदी करवाती है.

'सेवा करके मिलता है सुकून': उन्होंने बताया कि उनको डॉग्स की सेवा करके उनकी देखभाल करके उनको काफी सुकून मिलता है. वो सुबह अपने घर से डॉग्स शेल्टर होम पर आ जाती हैं और शाम तक वहीं पर रहकर उनकी सेवा करती हैं. जब वो बाहर डॉग्स को लेने जाती हैं, तो पीछे से डॉग्स को कोई समस्या ना हो, उसके लिए उन्होंने परमानेंट एक सर्वेंट भी डॉग्स शेल्टर होम पर रखा हुआ है. उन्होंने कहा कि मुझे डॉग्स की सेवा करके काफी सुकून मिलता है और मैं पूरी जिंदगी इन्हीं के साथ इनकी सेवा ऐसे ही व्यतीत करना चाहती हूं.

संपादक की पसंद

