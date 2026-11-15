भाई से मारपीट का विरोध करने पहुंची पूजा को सिर में मारी गोली, मौके पर मौत, भाई दूज पर आई थी मायके
गाजियाबाद लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के इंदिरापुरी कॉलोनी में भाई के साथ मारपीट की शिकायत करने पड़ोसी पहुंची की सिर में लगी गोली से मौत
Published : November 15, 2026 at 7:22 AM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: भाई के साथ हुई मारपीट का विरोध करना पूजा की जिंदगी पर भारी पड़ गया. भाई दूज का त्यौहार मनाने मायके आई पूजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. शनिवार,14 नवंबर की रात लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के इंदिरापुरी कॉलोनी में हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया. भाई के साथ मारपीट की शिकायत लेकर पड़ोसी के घर पहुंची पूजा और उसके परिवार के लोगों के साथ पहले मारपीट की गई और फिर फायरिंग कर दी गई. गोली पूजा के सिर में लगी. गंभीर हालत में परिजनों पूजा को अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
त्योहार मनाने घर आई बेटी की हत्या की खबर फैलते ही परिजन और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया. पूजा के परिजनों और स्थानीय लोगों ने हमलावर के घर में घुसकर तोड़फोड़ की. स्थिति बिगड़ने की सूचना पर चार थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और हालात को संभाल गया. पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
मिली जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद की लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के इंदिरापुरी कॉलोनी के सी ब्लॉक में बाबूलाल अपने परिवार के साथ रहते हैं. उनकी बेटी पूजा की शादी दादरी निवासी नरेंद्र के साथ हुई थी. भाई दूज का पर्व मनाने के लिए पूजा अपने मायके में आई हुई थी. शनिवार को किसी बात को लेकर पूजा के भाई अमन का पड़ोस में रहने वाले युवकों से विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि युवकों ने अमन के साथ मारपीट कर दीघायल अवस्था में अमन जब घर पहुंचा तो परिवार के लोगों को घटना की जानकारी हुई.
पूजा अपने भाई अमित और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पड़ोसियों के घर शिकायत करने पहुंची थी. जहां विवाद बढ़ गया. पड़ोसी पक्ष ने पूजा और उसके परिवार के लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी. इसी दौरान फायरिंग कर दी गई. एक गोली पूजा के सर में लगी. गोली लगते ही पूजा जमीन पर गिर पड़ी. परिवार के लोग आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
पूजा की मौत की खबर मिलते ही मायके में कोहराम मच गया. वहीं, घटना से नाराज परिजन और स्थानीय लोग हमलावर के घर पहुंच गए. आक्रोशित लोगों ने घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की. अचानक हुए हंगामे से कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई. हालत बिगड़ने की आशंका को देखते हुए चार थानों की पुलिस फोर्स मौके पर बुलाई गई. पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझकर स्थिति को संभाला.
पुलिस उपयुक्त ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी के मुताबिक, लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में फायरिंग की सूचना मिली थी. इसमें एक महिला को गोली लगी थी. उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस टीम और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच कर जांच कर रही है. परिवार के सदस्य से तहरीर प्राप्त कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. कुछ लोगों को पुलिस विरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
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