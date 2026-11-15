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भाई से मारपीट का विरोध करने पहुंची पूजा को सिर में मारी गोली, मौके पर मौत, भाई दूज पर आई थी मायके

इंदिरापुरी कॉलोनी में भाई के साथ मारपीट की शिकायत पर बहन को मारी गोली ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: भाई के साथ हुई मारपीट का विरोध करना पूजा की जिंदगी पर भारी पड़ गया. भाई दूज का त्यौहार मनाने मायके आई पूजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. शनिवार,14 नवंबर की रात लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के इंदिरापुरी कॉलोनी में हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया. भाई के साथ मारपीट की शिकायत लेकर पड़ोसी के घर पहुंची पूजा और उसके परिवार के लोगों के साथ पहले मारपीट की गई और फिर फायरिंग कर दी गई. गोली पूजा के सिर में लगी. गंभीर हालत में परिजनों पूजा को अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

त्योहार मनाने घर आई बेटी की हत्या की खबर फैलते ही परिजन और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया. पूजा के परिजनों और स्थानीय लोगों ने हमलावर के घर में घुसकर तोड़फोड़ की. स्थिति बिगड़ने की सूचना पर चार थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और हालात को संभाल गया. पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.