'पोंडुरु खादी', जिसकी गांधीजी ने भी की थी तारीफ, पहाड़ी कॉटन से बनता है इसका फेब्रिक

श्रीकाकुलम (आंध्र प्रदेश): जैसा कि हम जानते हैं कि पहले बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए कपड़े बनाए जाते थे. यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन मशीनरी आने के बाद, पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई. हालांकि, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के पोंडुरु मंडल में 'पोंडुरु खादी' भंडार में कपड़े अभी भी पुराने तरीकों से बनाए जा रहे हैं.

अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी के लिए दुनिया भर में पहचान बनाने वाली पोंडुरु खादी ने अब एक और खास पहचान बनाई है. दरअसल, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू की पहल की वजह से इसे इस महीने की 12 तारीख को जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) टैग मिला. यह सम्मान सिर्फ दुर्लभ और अनोखे प्रोडक्ट्स को ही दिया जाता है. बता दें कि पोंडुरु खादी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में सात मुख्य स्टेज होती हैं, जिनमें से हर एक की अपनी खासियत होती है.

खादी प्रोडक्शन के लिए पहाड़ी कॉटन का इस्तेमाल

पोंडुरू खादी फैब्रिक बनाने के लिए सिर्फ पहाड़ी कॉटन का इस्तेमाल होता है. यह सभी इलाकों में नहीं उगता. यह सिर्फ काली मिट्टी वाली कुछ जगहों पर उगता है, जैसे एजेंसी एरिया, विजयनगरम और श्रीकाकुलम. इस कॉटन को उगाने के लिए सोसाइटी खुद किसानों को बीज देती है और फसल खरीदती है. इस पहाड़ी कॉटन का इस्तेमाल सिर्फ पोंडुरू खादी फैब्रिक बनाने के लिए किया जा सकता है. यह किसी और के काम का नहीं है.

कपड़ा बनाने का प्रोसेस

मछली के जबड़े से सफाई: पहले स्टेज में धवलेश्वरम के पास गोदावरी नदी में पाई जाने वाली वालागो अट्टू मछली के जबड़े की हड्डी का इस्तेमाल करके कॉटन को साफ किया जाता है. मछली के जबड़े की हड्डी को चार हिस्सों में बांटा जाता है और मछली के दांतों का इस्तेमाल करके कॉटन को साफ किया जाता है.

ओटाई: लकड़ी की ओटाई मशीन का इस्तेमाल करके कॉटन और बीजों को अलग किया जाता है.

कार्डिंग और गंदगी हटाना: बीजों से कॉटन को अलग करने के बाद बचा हुआ कचरा हटा दिया जाता है.

कॉटन को नरम करना: एक पतली डोरी को बेर की लकड़ी की छड़ी से बांधा जाता है और कॉटन को उससे पीटा जाता है. इससे रेशे अलग हो जाते हैं और कॉटन नरम हो जाता है.