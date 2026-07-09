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कोबरा गटक गया पूरा पॉलीथिन, हिसार के डॉक्टरों ने सर्जरी कर बचाई जान

हिसार : हरियाणा के हिसार के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (लुवास) के पशु चिकित्सकों ने कोबरा की सर्जरी कर उसके अंदर से पॉलीथिन निकाल कर उसकी जान बचाई है. अब उसे 14 दिन बाद जंगल में छोड़ा जाएगा. डॉ. संदीप सहारण ने बताया कि लुवास में कोबरा के पेट से सर्जरी करके पॉलीथिन निकालने का ये पहला मामला है.

कोबरा की सर्जरी : दरअसल स्नैकमैन के नाम से पहचाने जाने वाले गौरव एक घायल सांप को लुवास के वेटरनरी क्लीनिक लेकर पहुंचे थे. यहां असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. संदीप सहारण और डॉ. रोहित ढुल ने सांप की जांच की. कोबरा करीब 5 फीट लंबा था. इस दौरान उसके पेट का एक हिस्सा असामान्य रूप से फूला हुआ नज़र आ रहा था जिसके बाद कोबरा की सर्जरी करने का फैसला लिया गया. सर्जरी से पहले उसे बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया दिया गया. बेहोश होने पर बड़ी ही सावधानी से ऑपरेशन किया गया. सुरक्षित सर्जरी के लिए उसके शरीर पर पाइप के आकार की प्लास्टिक कवर चढ़ाई गई. करीब एक घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद पॉलीथिन निकालकर सांप के पेट पर टांके लगाए गए.

कोबरा गटक गया पूरा पॉलीथिन (ETV Bharat)

कोबरा के पेट में मिला पॉलीथिन : डॉ. संदीप सहारण ने बताया कि आमतौर पर गाय और भैंस जैसे पशुओं के पेट से पॉलीथिन मिलने के मामले सामने आते हैं लेकिन सांप के पेट से पॉलिथीन मिलना बेहद दुर्लभ है. करीब 10 दिन बाद उसकी स्थिति की जांच की जाएगी और स्वस्थ होने पर उसे जंगली क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा.