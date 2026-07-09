कोबरा गटक गया पूरा पॉलीथिन, हिसार के डॉक्टरों ने सर्जरी कर बचाई जान
हरियाणा के हिसार में कोबरा का ऑपरेशन कर उसके पेट से पॉलीथिन निकालकर उसकी जान बचाई गई है.
Published : July 9, 2026 at 8:58 PM IST|
Updated : July 9, 2026 at 9:24 PM IST
हिसार : हरियाणा के हिसार के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (लुवास) के पशु चिकित्सकों ने कोबरा की सर्जरी कर उसके अंदर से पॉलीथिन निकाल कर उसकी जान बचाई है. अब उसे 14 दिन बाद जंगल में छोड़ा जाएगा. डॉ. संदीप सहारण ने बताया कि लुवास में कोबरा के पेट से सर्जरी करके पॉलीथिन निकालने का ये पहला मामला है.
कोबरा की सर्जरी : दरअसल स्नैकमैन के नाम से पहचाने जाने वाले गौरव एक घायल सांप को लुवास के वेटरनरी क्लीनिक लेकर पहुंचे थे. यहां असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. संदीप सहारण और डॉ. रोहित ढुल ने सांप की जांच की. कोबरा करीब 5 फीट लंबा था. इस दौरान उसके पेट का एक हिस्सा असामान्य रूप से फूला हुआ नज़र आ रहा था जिसके बाद कोबरा की सर्जरी करने का फैसला लिया गया. सर्जरी से पहले उसे बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया दिया गया. बेहोश होने पर बड़ी ही सावधानी से ऑपरेशन किया गया. सुरक्षित सर्जरी के लिए उसके शरीर पर पाइप के आकार की प्लास्टिक कवर चढ़ाई गई. करीब एक घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद पॉलीथिन निकालकर सांप के पेट पर टांके लगाए गए.
कोबरा के पेट में मिला पॉलीथिन : डॉ. संदीप सहारण ने बताया कि आमतौर पर गाय और भैंस जैसे पशुओं के पेट से पॉलीथिन मिलने के मामले सामने आते हैं लेकिन सांप के पेट से पॉलिथीन मिलना बेहद दुर्लभ है. करीब 10 दिन बाद उसकी स्थिति की जांच की जाएगी और स्वस्थ होने पर उसे जंगली क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा.
सर्जरी से बची जान : स्नैक मैन गौरव ने बताया कि उनके पास कोबरा के फंसे होने की सूचना मिली थी. वे जब मौके पर पहुंचे तो करीब दो साल का सांप एक पाइप में फंसा हुआ था. उसकी पूंछ के पास चोट लगी थी. उस सांप को वे लुवास क्लीनिक में ले आए, जहां पर उसका ऑपरेशन किया गया और उसकी जान बचाई गई. अब उसे 14 दिनों के बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा. इससे पहले भी वे दो सांपों का ऑपरेशन करवा चुके हैं. गौरव ने कहा कि खुले में फेंकी जाने वाली पॉलीथिन और प्लास्टिक न केवल मवेशियों, बल्कि सांपों सहित अन्य वन्यजीवों के लिए भी जानलेवा साबित हो रही है.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : घर के बेडरूम में लगे एसी से निकले पांच सांप, कड़ी मशक्कत के बाद पकड़े गए
ये भी पढ़ें : फरीदाबाद के स्नेकमैन नीरज, 12 हजार सांपों का फ्री में कर चुके हैं रेस्क्यू
ये भी पढ़ें : हिसार में स्नेक कैचर गौरव ने नागपंचमी के दिन 11 सांपों का किया रेस्क्यू, खतरनाक कोबरा और कॉमन करैत भी शामिल