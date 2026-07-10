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एक से ज्यादा शादी की तो नहीं मिलेंगी सरकारी सुविधाएं, नौकरी भी जाएगी; असम सरकार का बड़ा फैसला

गुवाहाटी : असम सरकार ने शुक्रवार को पेश बजट में प्रस्ताव किया है कि बहुविवाह करने वाले लोगों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा. साथ ही इस प्रथा के दोषी जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा.

राज्य के वित्त मंत्री जयंता मल्ला बरुआ ने अपना पहला बजट पेश करते हुए कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ पात्र लोगों तक ही नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि समाज में समावेशिता, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों को भी बढ़ावा देना चाहिए.

मल्ला बरुआ ने कहा, ‘‘अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के सशक्तीकरण और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के मकसद से बहुविवाह करने वाला कोई भी पुरुष राज्य सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने का पात्र नहीं होगा.’’

बजट में असम सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1964 में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा गया है. इसके तहत यदि कोई सरकारी कर्मचारी बहुविवाह का दोषी पाया जाता है, तो कानून के अनुसार उसको सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जा सकेगा.

उन्होंने कहा, ‘‘ईमानदारी और जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसी भी आपराधिक कानून के तहत दोषी ठहराया गया व्यक्ति सरकारी की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने का पात्र नहीं माना जाएगा.’’