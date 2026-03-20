क्या खाली पदों के भरोसे स्वच्छ हवा और साफ पानी का सपना होगा पूरा? दिल्ली और बिहार में ढेरों पद खाली
मैनपावर की कमी के कारण न केवल नियमों को लागू करने में दिक्कत है, बल्कि प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर नकेल कसना मुश्किल हो रहा.
Published : March 20, 2026 at 5:41 PM IST
संतू दास
नई दिल्लीः देश में बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण पर लगाम लगाने वाली सबसे बड़ी संस्थाओं- CPCB में 30% और राज्यों के SPCBs में 50% से अधिक पद खाली पड़े हैं. इन खाली पदों का सीधा और गहरा प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है.
CPCB और SPCBs की भूमिका
CPCB केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संस्था है. इसकी स्थापना सितंबर 1974 में 'जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974' के तहत की गई थी. इसके साथ ही, इसे 'वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981' के तहत भी शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं.
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत CPCB के मुख्य कार्यों में जल प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और कम करके विभिन्न राज्यों में नदियों और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना, साथ ही देश भर में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना शामिल है.
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs) अपने-अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पर्यावरण कानूनों को लागू करने के लिए मुख्य नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हैं. ये बोर्ड प्रदूषण को नियंत्रित करने और जल निकायों में गैर-कानूनी कचरा फेंकने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. समय-समय पर, ये बोर्ड पर्यावरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर नोटिस, आदेश और दिशा-निर्देश जारी करते हैं. इनका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण है और यह सुनिश्चित करना है कि सभी संबंधित पक्ष नियमों और विनियमों का पूरी तरह से पालन करें.
CPCB और SPCBs के कुल खाली पद
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों श्रेणियों को मिलाकर 30 प्रतिशत से अधिक पद खाली हैं. इस वैधानिक संस्था में कुल 669 स्वीकृत पदों में से केवल 466 पद भरे गए हैं, जबकि वर्तमान में 203 पद खाली हैं.
मंत्रालय के आंकड़ों से यह भी पता चला है कि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs) में कुल 12,213 स्वीकृत पदों में से 6,165 पद खाली पड़े हैं.
- बिहार: यहां बोर्ड के 72 स्वीकृत पदों में से 67 पद अभी भी खाली हैं.
- गुजरात: यहां 794 स्वीकृत पदों में से केवल 289 भरे गए हैं और 505 पद खाली हैं.
- दिल्ली में 344 स्वीकृत पदों में से 282 भरे जा चुके हैं, जबकि 62 पद अभी भी खाली हैं.
- पंजाब में 652 स्वीकृत पदों में से 572 भरे गए हैं और 80 पद खाली हैं.
- हरियाणा: यहां खाली पदों की संख्या 159 है.
- असम में कुल 264 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 215 भरे जा चुके हैं और 49 खाली हैं
- त्रिपुरा के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) में 29 में से 20 पद भरे गए हैं और 9 रिक्तियां हैं.
- तेलंगाना में स्वीकृत 230 पदों में से 115 भरे गए हैं और 115 अब भी खाली हैं.
- केरल में कुल रिक्तियों की संख्या 53
- आंध्र प्रदेश में 176 पद रिक्त हैं
- कर्नाटक में 468 रिक्त हैं.
मंत्रालय ने बताया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में खाली पदों को संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता है. मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से इन खाली पदों को जल्द से जल्द भरने का अनुरोध किया है.
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