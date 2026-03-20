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क्या खाली पदों के भरोसे स्वच्छ हवा और साफ पानी का सपना होगा पूरा? दिल्ली और बिहार में ढेरों पद खाली

दिल्ली में बिना किसी शोधन (Treatment) के, जहरीला रसायन सीधे नालों में बहाया जा रहा है. (फाइल) ( ETV Bharat )