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हिमालय की हवा खराब कर रहा यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा का प्रदूषण; बिहार-बंगाल ने 20% असर डाला

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) का एक स्वायत्त संस्थान, बोस इंस्टीट्यूट ने अध्ययन में पाया कि पूर्वी हिमालय के ऊपर बादलों में प्रदूषण का स्तर 1.5 गुना ज्यादा था. इसकी वजह भारी ट्रैफिक और औद्योगिक उत्सर्जन से निकलने वाले कैडमियम, कॉपर और जिंक जैसे जहरीले धातुओं की मात्रा में 40-60% की बढ़ोतरी थी, जिससे कैंसर-संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

जहरीले बादल कैंसर को दे रहे जन्म: बादलों में धातुओं की मौजूदगी एक बढ़ती चिंता का विषय है. मौजूदा अध्ययनों और सिमुलेशन के नतीजों से पता चला है कि भारत में बच्चों को ऐसे जहरीले धातुओं से वयस्कों की तुलना में 30% ज्यादा खतरा है. पूर्वी हिमालय के ऊपर प्रदूषित बादलों में जहरीले धातुओं की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. इनको सांस के जरिए अंदर लेना, कैंसर-रहित बीमारियों का सबसे बड़ा जरिया है.

हिमालय की ऊंची चोटियों तक कैसे पहुंच रहा प्रदूषण: हिमालय की ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों पर बादल तैरते रहते हैं. यही बादल जिनको कभी पीने का सबसे शुद्ध पानी देने वाला माना जाता था, अब मैदानी इलाकों से प्रदूषित जहरीली भारी धातुओं को देश के सबसे नाजुक इकोसिस्टम तक ले जा रहे हैं. इनसे कैंसर जैसी बीमारी से लेकर विकास संबंधी विकार तक जन्म ले रहे हैं.

कोलकाता स्थित बोस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं के अनुसार पंजाब या यूपी-बिहार से निकलने वाला प्रदूषण वहीं नहीं रुकता, बल्कि पहाड़ों तक पहुंच जाता है. जो जलवायु की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र हैं. साथ ही वर्तमान में भारत में स्वच्छ वायु संरक्षण के लिए किसी भी सुनियोजित कार्यक्रम के दायरे से बाहर हैं.

मैदानी इलाकों का प्रदूषण हिमालय की पर्वत श्रंखलाओं तक पहुंचा: स्टडी में बताया गया है कि गंगा के मैदानी इलाकों से उठने वाला ये प्रदूषण अब हिमालय तक पहुंच गया है. इसका सीधा असर हिमालय क्षेत्र में एरोसोल (धूल, कालिख और रासायनिक बूंदों जैसे सूक्ष्म ठोस या तरल कणों का वायुमंडल में मिलना) के स्तर पर पड़ रहा है. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का प्रदूषण पश्चिमी और मध्य पर्वतमालाओं तक पहुंच गया है, जबकि बिहार और पश्चिम बंगाल से निकलने वाला उत्सर्जन पूर्वी हिमालय को प्रभावित कर रहा है.

प्रदूषण की वजह क्या है: साल 2000 और 2009 के दौरान जो कार्बन प्रदूषण बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में केंद्रित था, वह 2020–2024 तक पूरे पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश और असम, मेघालय और त्रिपुरा तक फैल गया. प्रदूषण की ये स्थिति थर्मल पावर प्लांट, बायोमास जलने और शहरी ठोस कचरा जलने से और गंभीर होती जा रही है.

वायुमंडलीय विज्ञान और पर्यावरण से जुड़ी एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और पीयर-रिव्यूड शोध पत्रिका एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट में हाल ही में प्रकाशित स्टडी में पता चला है कि गंगा के मैदान, हिमालय क्षेत्र और उत्तर-पूर्वी भारत में 25 वर्षों के आंकड़ों पर आधारित एक सेटेलाइट स्टडी में पाया गया है कि 2000 से 2009 के आंकड़ों की तुलना में 2010 से 2019 के बीच कण पदार्थ (पीएम यानी पार्टीकुलेट मैटर) की हवा में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है. इसमें बिहार और पश्चिम बंगाल सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं.

Himalayan Air Pollution: अक्सर देखा जाता है कि मैदानी इलाके के लोग शुद्ध हवा के लालच में पहाड़ का रुख करते हैं. खासकर हिमालयन क्षेत्र के पर्यटन स्थलों पर जाकर मैदानी इंसान खुद को तरोताजा महसूस करते हैं. लेकिन, हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने लोगों को डरा दिया है. इसके अनुसार मैदानी इलाकों का प्रदूषण अब हिमालय तक पहुंच गया है. जो वहां की हवा को भी खराब कर रहा है.

इन देशों की हवा सबसे ज्यादा साफ. (Photo Credit; ETV Bharat)

हिमालयन क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन: नाजुक और अछूते इकोसिस्टम वाला हिमालय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर यानी बर्फ का भंडार है. इस क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने की वजह में मानवीय और प्राकृतिक, दोनों का योगदान है. पार्टिकुलेट मैटर (PM) के बढ़ते स्तर का जलवायु, जल चक्र और इकोलॉजी पर प्रभाव पड़ता है.

अध्ययनों से पता चलता है कि स्थानीय बायोमास जलाना, लंबी दूरी तक प्रदूषण का जाना, धूल भरी आंधियां, और पर्यटन गतिविधियां हिमालय क्षेत्र में PM प्रदूषण बढ़ने के मुख्य कारण हैं. इन स्रोतों से होने वाला उत्सर्जन तेजी से बढ़ता है और प्रदूषण की गंभीर घटनाओं का रूप ले लेता है. ऐसा जटिल पहाड़ी भूभाग, भूरे बादल (धुंध), धूल भरी आंधियां और फसलों के अवशेष जलाने से निकलने वाले PM के एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण होता है.

देश में कार्बन प्रदूषण कैसे बढ़ा: दुनिया की 17% से ज्यादा आबादी होने के बावजूद, भारत का कुल और प्रति व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन बहुत कम है. 1850 और 2019 के बीच भारत ने दुनिया के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में सिर्फ 4% का योगदान दिया है. हालांकि, भारत का कार्बन डाईऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन तेजी से बढ़ा है. 1990 से सालाना बढ़ोतरी का औसत 4.9% रहा है. 2021-24 के दौरान यह 4 से 11% रहा है. लेकिन, हाल के समय में इसकी रफ्तार धीमी हुई है. 2025 में हुई 0.7% की बढ़ोतरी, 2001 के बाद से सबसे धीमी बढ़ोतरी थी.

जानिए कौन सा सेक्टर कितना प्रदूषण फैला रहा. (Photo Credit; ETV Bharat)

कार्बन डाईऑक्साइड कहां से कितनी निकलती: ऊर्जा क्षेत्र में CO2 उत्सर्जन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीवाश्म ईंधन (fossil fuels) जैसे कोयला (73.7%), तेल (22.7%) और प्राकृतिक गैस (3.5%) को जलाने से होता है. इनका उपयोग बिजली बनाने या वाहनों और मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है. बिजली और ताप उत्पादक (53.7%), परिवहन क्षेत्र (12.8%), औद्योगिक क्षेत्र (24.1%), आवासीय, वाणिज्यिक और सार्वजनिक सेवाएं (3.4%) से कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन होता है. इसके अलावा आवासीय, वाणिज्यिक और सार्वजनिक सेवाएं, कृषि/वानिकी, मत्स्य पालन, अनिर्दिष्ट (अन्य), अन्य ऊर्जा उद्योग से भी इसका उत्सर्जन होता है.

किस राज्य की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित: देश में 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रहती है. इनमें दिल्ली, असम, हरियाणा और बिहार शामिल हैं. ये टॉप 50 सबसे तेजी से बढ़ने वाले जिलों में से ज्यादातर के लिए जिम्मेदार हैं. अकेले दिल्ली (11 जिले) और असम (11 जिले) मिलकर टॉप 50 की लिस्ट का लगभग आधा हिस्सा बनाते हैं. इनके बाद बिहार (7) और हरियाणा (7) का नंबर आता है. अन्य खास जिलों में उत्तर प्रदेश (4), त्रिपुरा (3), राजस्थान (2), पश्चिम बंगाल (2) के साथ-साथ चंडीगढ़, मेघालय और नागालैंड के कुछ जिले शामिल हैं.

किस राज्य की हवा सबसे साफ: दक्षिण भारत में PM2.5 के सबसे कम मान दर्ज किए गए हैं. पुडुचेरी में सबसे कम सांद्रता 25 µg/m³ दर्ज की गई, जिसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, सिक्किम, तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है.

कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित: दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश का शहर, लोनी (गाजियाबाद), 2025 में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में सामने आया. इसका सालाना औसत PM2.5 स्तर 112.5 µg/m³ दर्ज किया गया, जो पिछले साल के मुकाबले 23% ज्यादा था. यह स्तर WHO के सुरक्षित मानक (5 µg/m³) से 22 गुना से भी ज्यादा है.

पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित देश, भारत छठे नंबर पर: IQAir की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्र बना हुआ है. पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित देश रहा, जहां PM2.5 की औसत सांद्रता 67.3 µg/m³ थी. इसके बाद दूसरे स्थान पर बांग्लादेश (66.1 µg/m³) और तीसरे स्थान पर कजाकिस्तान (57.3 µg/m³) रहा.

अफ्रीकी देश चाड (53.6 µg/m³) चौथे स्थान पर रहा, जबकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो (50.2 µg/m³) पांचवें स्थान पर रहा. 2025 में, भारत दुनिया का छठा सबसे ज्यादा प्रदूषित देश रहा. भारत का राष्ट्रीय औसत PM2.5 स्तर 48.9 µg/m³ दर्ज किया गया, जो 2024 (50.6 µg/m³) की तुलना में 3% की गिरावट दर्शाता है.

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