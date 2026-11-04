सांसों पर प्रदूषण का ब्रेक, दिल्ली एनसीआर की हवा आज सबसे ज्यादा ज़हरीली,डॉक्टर ने दी बचाव की सलाह
दिवाली के पहले ही प्रदूषण स्तर में भयंकर वृद्धि,लोगों के स्वास्थ्य पर मंडरा रहा खतरा,स्वास्थय विशेषज्ञ ने दी बेहद जागरूक रहने की सलाह
Published : November 4, 2026 at 10:02 AM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. सर्दी की दस्तक के साथ ही हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगी है. दिल्ली एनसीआर का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पर लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा मिल सके. फिलहाल प्रदूषण की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है. दिल्ली एनसीआर में सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 377 दर्ज किया गया है. वही, दिल्ली की कई इलाकों में एक यूआई 400 के पार पहुंच गया है.
दिवाली के त्यौहार में अभी वक्त है लेकिन अभी से प्रदूषण स्तर में हो रही भयंकर वृद्धि खतरा जाहिर कर रही है. दिल्ली के अलीपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 422, बवाना का 411, करणी सिंह शूटिंग रेंज का 416, डीटीयू दिल्ली का 435, आईआईटी दिल्ली का 453, आईटीओ दिल्ली का 421, जहांगीरपुरी का 450, जेएलएन स्टेडियम का 411, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम का 402, मंदिर मार्ग का 417, मुंडका का 443, नरेला का 419, नॉर्थ कैंपस का 416, ओखला फेस 2 का 414, पटपड़गंज का 419, पंजाबी बाग का 456, पूसा का 432, आरके पुरम का 428, रोहिणी का 436, रिपोर्ट का 419, सोनिया विहार का 424 और विवेक विहार का 419 दर्ज किया गया है. जबकि बाकी दिल्ली के सभी इलाकों केयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार यानी की रेड जोन में बरकरार है.
गाजियाबाद और नोएडा की भी स्थिति ठीक नहीं है. गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 दर्ज किया गया है जबकि गाजियाबाद के लोनी का एक यूआई 304 संजय नगर का 309 और वेव सिटी का 312 दर्ज हुआ है. नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 314 पहुंच गया है. नोएडा में सबसे ज्यादा प्रदूषण सेक्टर 62 में है. यहां AQI 426 पहुंच गया है, जबकि ग्रेटर नोएडा का AQI 266 रिकॉर्ड हुआ है. प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान के दूसरे चरण को लागू किया था लेकिन ग्राफ के लागू होने के बाद भी प्रदूषण में कोई सुधार होता नहीं दिखाई दे रहा है.
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ राकेश कुमार के मुताबिक, प्रदूषण स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर विषय है. हवा में मौजूद पीएम 2.5 और पीएम 10 के सूक्ष्म कण सांस के जरिए फेफड़ों में पहुंचकर स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं. जिससे खांसी, गले में खराश, आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी और अस्थमा के मरीजों की समस्या बढ़ सकती है. प्रदूषण का असर केवल सांस के मरीजों पर नहीं बल्कि स्वस्थ लोगों पर भी पड़ सकता है. बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. एयर क्वालिटी इंडेक्स मौजूदा समय में खतरनाक स्तर पर है. ऐसे में सुबह और शाम की शहर खुले में एक्सरसाइज और अधिक बाहर निकलने से बचना चाहिए. सांस लेने में परेशानी है, लगातार खांसी होने पर डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए.
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