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सांसों पर प्रदूषण का ब्रेक, दिल्ली एनसीआर की हवा आज सबसे ज्यादा ज़हरीली,डॉक्टर ने दी बचाव की सलाह

गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 दर्ज किया गया ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. सर्दी की दस्तक के साथ ही हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगी है. दिल्ली एनसीआर का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पर लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा मिल सके. फिलहाल प्रदूषण की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है. दिल्ली एनसीआर में सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 377 दर्ज किया गया है. वही, दिल्ली की कई इलाकों में एक यूआई 400 के पार पहुंच गया है.

दिवाली के त्यौहार में अभी वक्त है लेकिन अभी से प्रदूषण स्तर में हो रही भयंकर वृद्धि खतरा जाहिर कर रही है. दिल्ली के अलीपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 422, बवाना का 411, करणी सिंह शूटिंग रेंज का 416, डीटीयू दिल्ली का 435, आईआईटी दिल्ली का 453, आईटीओ दिल्ली का 421, जहांगीरपुरी का 450, जेएलएन स्टेडियम का 411, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम का 402, मंदिर मार्ग का 417, मुंडका का 443, नरेला का 419, नॉर्थ कैंपस का 416, ओखला फेस 2 का 414, पटपड़गंज का 419, पंजाबी बाग का 456, पूसा का 432, आरके पुरम का 428, रोहिणी का 436, रिपोर्ट का 419, सोनिया विहार का 424 और विवेक विहार का 419 दर्ज किया गया है. जबकि बाकी दिल्ली के सभी इलाकों केयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार यानी की रेड जोन में बरकरार है.