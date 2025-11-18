ETV Bharat / bharat

दून घाटी की वेटलैंड्स पर संकट, तेजी से बढ़ रहा प्रदूषण, अध्ययन में सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

दून घाटी की आर्द्रभूमि में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है. अध्ययन में पाया गया वेटलैंड्स में लोहे की मात्रा भी खतरनाक स्तर पर है.

देहरादून: दून घाटी की शहरी वेटलैंड्स (झीलों) पर मानवीय हस्तक्षेप के साथ ही बदलती जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है. हाल ही में किए गए अध्ययन में ये खुलासा हुआ है कि देहरादून की शहरी झीलें गर्मी के मौसम में तेजी से सूखने, अधिक वाष्पीकरण और प्रदूषण के कारण अपनी नेचुरल फिल्टर क्षमता को खोती जा रही हैं. इसके साथ ही दून घाटी की वेटलैंड्स पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इन पर न सिर्फ लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, बल्कि वेटलैंड्स में मौजूद लोहे की मात्रा भी सामान्य से खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है.

उत्तराखंड की दून घाटी के शहरी क्षेत्रों में मौजूद जल आर्द्रभूमियों (Wetlands) की पर्यावरणीय दशा, जल गुणवत्ता और इससे संबंधित खतरे को लेकर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया है. ये शोधपत्र 'Anthropogenic and Climatic Drivers of Hydroenvironmental Change in Urban Freshwater Wetlands of Doon Valley Uttarakhand” (एंथ्रोपोजेनिक एंड क्लाइमेट ड्राइवर्स ऑफ हाइड्रो एनवायरमेंट चेंज इन अर्बन फ्रेश वाटर वेटलैंड्स ऑफ दून वैली उत्तराखंड) नाम से पब्लिश हुई है. इस अध्ययन में वेटलैंड्स का अध्ययन करने के तमाम उद्देश्यों का जिक्र किया गया है. इसमें, वेटलैंड्स के पानी की गुणवत्ता का आकलन करना, रिचार्ज सोर्सेस को चिन्हित करना, एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर और सीजनल बदलाव की वजह से पड़ रहे असर का मूल्यांकन करना है.

Wetlands of Doon Valley
दून घाटी के 7 वेटलैंड्स (PHOTO- वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी)

उत्तराखंड में 116 वेटलैंड्स: उत्तराखंड की खूबसूरत दून घाटी में जहां पहले पानी से भरे वेटलैंड्स हुआ करते थे, वो वेटलैंड्स आज शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और अननियंत्रित विकास के चलते अपना वजूद खोते जा रहे हैं. क्योंकि, इन वेटलैंड्स में बढ़ते पॉल्यूशन और पोषक तत्वों को छानने की क्षमता लगातार घट रही है, जिससे न सिर्फ स्थानीय पारिस्थितिकी पर प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि जल आपूर्ति और जैव विविधता पर भी विपरीत असर पड़ रहा है. उत्तराखंड में कुल 116 वेटलैंड्स हैं. इनमें 63 वेटलैंड्स निचली ऊंचाई पर हैं. 53 वेटलैंड्स करीब 2,500 मीटर यानी उच्च हिमालयी क्षेत्र में मौजूद हैं. रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड में वेटलैंड्स करीब 1,039 वर्ग किमी में फैली है. इसमें झील, तालाब, स्लू, धारा और जलाशय भी शामिल हैं.

वेटलैंड्स के पानी की जांच: रिपोर्ट के अनुसार, गर्मी के मौसम में वाष्पीकरण (Vaporization) का असर ज्यादा दिखाई देता है, जबकि सर्दियों में वाष्पीकरण की तीव्रता कम होती है. ऐसे में वैज्ञानिकों ने दून घाटी में मौजूद वेटलैंड्स के पानी की भौतिक- रासायनिक जांचें (Physicochemical Investigations) की. जिसमें पाया गया कि वेटलैंड्स में मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट (Ca2-Mg2-HCO3) की मात्रा काफी है. लेकिन, पानी मौजूद अधिकतर ट्रेस एलिमेंट्स मानक सीमा में थे, जबकि लोहा (Iron) का स्तर कुछ वेटलैंड्स में अधिकतम तय स्तर (750 μg/L) से काफी अधिक पाया गया.

Wetlands of Doon Valley
उत्तराखंड में वेटलैंड्स करीब 1039 वर्ग किमी में फैली हैं. (PHOTO- वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी)

अध्ययन में आया सामने: अध्ययन के अनुसार देहरादून में मौजूद सातों वेटलैंड्स में से खासकर तीन वेटलैंड्स, आसन रामसर साइट, आसन सेंट्रल और नकरौंदा में बीआईएस की ओर से निर्धारित लोहा तत्व (Fe) की मात्रा अधिक गर्मियों में अधिक पाई गई है, जो इन वेटलैंड्स की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा रही है. दरअसल, डब्ल्यूएचओ (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन) और बीआईएस (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड) की ओर से लोहा तत्व की मात्रा 300 µg/L निर्धारित है. जबकि आसन रामसर साइट वेटलैंड्स में गर्मियों के समय में लोहे की मात्रा 749.6 µg/L और सर्दियों के समय में 497 µg/L पायी गयी है. नकरौंदा वेटलैंड्स में गर्मियों के समय में लोहे की मात्रा 331.5 µg/L और सर्दियों के समय में 264.9 µg/L पाया गया है. इसी तरह, आसन सेंट्रल वेटलैंड्स में गर्मियों के समय में लोहे की मात्रा 332 µg/L और सर्दियों के समय में 283 µg/L पाया गया है.

नकरौंदा वेटलैंड्स सबसे प्रदूषित: अध्ययन के अनुसार, दून घाटी में स्थित नकरौंदा वेटलैंड्स सबसे अधिक प्रदूषित पाई गई. गर्मी में यहां का वाटर पॉल्यूशन इंडेक्स (WPI) 0.50 तक पहुंच गया, जो क्षेत्र की अन्य वेटलैंड्स की तुलना में काफी अधिक है. जिसकी मुख्य वजह, शहरीकरण, कृषि अपशिष्ट और घरेलू कचरा है. हालांकि, अन्य वेटलैंड्स में प्रदूषण का स्तर न्यूनतम यानी 0.30 पाया गया. वाडिया ने सात प्रमुख वेटलैंड्स पर अध्ययन किया है जिसमें डाकपत्थर, आसन राइट, आसन लेफ्ट, आसन सेंट्रल, आसन रामसर साइट, नकरौंदा और मनु स्वैप (Manu Swamp) में सर्दी और गर्मी के मौसम में सतही जल के नमूने लिए गए थे.

Wetlands of Doon Valley
वेटलैंड्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट तत्व का स्तर (PHOTO- वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी)

दून घाटी के वेटलैंड्स के पानी की जांच की: वैज्ञानिकों ने साल 2022 के दौरान सर्दी और गर्मी मौसम में सात वेटलैंड्स से पानी में सैंपल लिए. इन सैंपल की स्टेबल आइसोटोप्स, तत्त्वों, मेजर आयन (जैसे Ca, Mg, Na, K, SO4, NO3, Cl) और फिजिकल-पैरामीटर्स (जैसे EC, TDS, pH, DO) का अध्ययन किया. जिसकी जांच में पाया गया कि 6 वेटलैंड्स में सर्दियों के दौरान पीएच की वैल्यू अधिक जबकि गर्मियों के समय में पीएच की वैल्यू कम रही. जबकि आसन लेफ्ट वेटलैंड में सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में अधिक पीएच की वैल्यू रही. कुल मिलाकर, इन सभी वेटलैंड्स के पानी में सर्दियों के दौरान औसतन pH वैल्यू 8.2 पाया गया, जबकि गर्मी में यह घटकर 7.7 पाया गया.

इसके साथ ही विद्युत चालकता (Electrical Conductivity) की वैल्यू सर्दियों में 326.5 और गर्मियों में 378.3 पायी गयी. साथ ही विद्युत चालकता का टीडीएस, Ca2+, Mg2+ और HCO3- के साथ मजबूत सकारात्मक सहसंबंध (Exhibited Strong Positive Correlation) पाया गया है. इसके अलावा, वेटलैंड्स के पानी में सर्दियों के दौरान टीडीएस 90.5- 368 mg/L और गर्मियों के दौरान 74- 371 mg/L पाया गया है. यही नहीं, वेटलैंड्स के पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन (Dissolved Oxygen) की मात्रा सर्दियों के दौरान अधिक पाई गई है. पानी में सर्दियों के दौरान डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 8.6 mg/L और गर्मियों के दौरान 6.7 mg/L पायी गयी है.

प्रदूषण का स्रोत बन रही वेटलैंड्स: रिपोर्ट के अनुसार, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस (PCA) से जानकारी मिली कि ठंड के दौरान जल की गुणवत्ता पर भौगोलिक कारक और आयनिक योग (Ionic sum) का प्रभाव अधिक है. जबकि गर्मियों के समय में पोटैशियम और रेडॉक्स संबंधित गुणधर्म प्राथमिक भूमिका निभाते हैं. प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मौजूद वेटलैंड्स न केवल जल-स्रोत हैं, बल्कि पोषक तत्व छानना, प्रदूषण हटाना, जैव विविधता संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, कॉर्बन संचयन और खाद्य उत्पादन का काम करती है. लेकिन अत्यधिक मानवीय दबाव और जलवायु परिवर्तन के चलते ये वेटलैंड्स अब प्राकृतिक सिंक के बजाय प्रदूषण का स्रोत बनती जा रही हैं, जो भविष्य में क्षेत्रीय पारिस्थितिकी के लिए गंभीर खतरा बन सकती है.

Wetlands of Doon Valley
आर्द्रभूमियों की पर्यावरणीय दशा, जल गुणवत्ता और इससे संबंधित खतरे को लेकर रिसर्च (PHOTO- वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी)

अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, दून घाटी के वेटलैंड्स की हालत इस बात को बता रही है कि अगर शहरीकरण, कृषि अपशिष्ट और जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले सालों में पानी की गुणवत्ता, जैव विविधता और स्थानीय जीवन पर असर पड़ सकता है. जिसके चलते, रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि स्थानीय प्रशासन और विज्ञान समुदाय को चाहिए कि वो इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इसके समाधान पर काम करे. ताकि दून घाटी में मौजूद वेटलैंड्स एक बार फिर अपने प्राकृतिक स्वरूप में वापस आ सके.

रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि वेटलैंड्स, जैव विविधता बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसके अलावा, बारिश, बर्फ पिघलने और नदियों के पानी को सोखने का भी काम करते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है. यही नहीं, ये नेचुरल फिल्टर के रूप में काम करते हैं जो पानी में मौजूद तलछट और पोषक तत्वों को सोख लेते हैं, जिससे पानी की गुणवत्ता बेहतर होती है. जिससे जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने में मदद मिलती है. लेकिन प्रदूषण की वजह वेटलैंड्स न सिर्फ अपने छानने की क्षमता को खोते जा रहे हैं, बल्कि प्रदूषण की वजह से पानी भी दूषित हो रही है.

मानव पर असर:

वेटलैंड्स के पानी में लोहे की मात्रा अधिक होने से जलीय रहने वाले जीवों के साथ ही जलीय पौधों को भी काफी अधिक नुकसान पहुंचता है. यही नहीं, पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने के साथ ही आसपास स्थानीय समुदाय को भी इससे नुकसान होता है. मुख्य रूप से इंसानों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है. इससे इंसानों को कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है. जिस पानी में आयरन की मात्रा अधिक होती है, उस पानी को पीने से इंसानों में पेट दर्द की समस्याएं भी होती हैं. यही नहीं, वेटलैंड्स में प्रदूषण होने और लोहे की मात्रा अधिक होने से पानी के रंग स्वाद और गंध में भी बदलाव होने की संभावना रहती है. -समीर के तिवारी, वैज्ञानिक, वाडिया

