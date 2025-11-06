ETV Bharat / bharat

खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिल्ली-NCR का प्रदूषण, अस्पतालों में मरीजों की आई बाढ़; डॉक्टर्स सुझा रहे ये विकल्प

"यह सबसे खतरनाक वायु गुणवत्ता है, खासकर इस साल जब यह सर्दियों की शुरुआत के साथ हुई है. गले में जलन, राइनाइटिस, नाक बहना, आंखों में खुजली और सीने में जकड़न जैसे कई नए मरीज़ आ रहे हैं। मौसम बहुत खराब रहा है। हमें अस्थमा, सीओपीडी के लक्षणों के बढ़ने और आईएलडी या किसी पुरानी फेफड़ों की बीमारी या हृदय रोग से पीड़ित कई मरीज़ मिल रहे हैं. प्रदूषण से हर कोई प्रभावित है। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं, साथ ही पुरानी बीमारियों से ग्रस्त मरीज़ भी। बाहर कोई भी खेल न खेलें। जॉगिंग या कोई अन्य कठिन शारीरिक गतिविधि न करें। बुजुर्गों से, मैं अनुरोध करता हूं कि वे सुबह-सुबह अपने घरों के अंदर रहें और सुबह की सैर से बचें। वे सूर्योदय के बाद टहलने जा सकते हैं, और वह भी मास्क पहनकर... सरकार को (कार्यस्थलों के लिए) हाइब्रिड विकल्प लाना चाहिए... वाहनों से होने वाला प्रदूषण और कणिका तत्व ज़्यादा होते हैं.

वायु प्रदूषण के कारण बढ़ती बीमारियों पर, सर गंगा राम अस्पताल में चेस्ट मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ सलाहकार और उपाध्यक्ष, डॉ. बॉबी भालोत्रा ​​कहते हैं...

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं. धुंध और प्रदूषण लोगों के लिए आफत बन चुका है. सुबह और शाम के वक्त मानो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दिल्ली एनसीआर किसी गैस चैंबर में तब्दील हो गया हो. हवा में न सिर्फ सांस लेना मुश्किल हो रहा है बल्कि हवा में घुल रहे प्रदूषण कि वजह से आंखों में जलन का भी एहसास हो रहा है. बीते 6 हफ्तों से दिल्ली एनसीआर के लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं. फिलहाल दिल्ली एनसीआर में कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पर लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा मिल रही हो. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा जारी किया जाता है. दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा मौजूद है. आप अपने क्षेत्र के प्रदूषण के हालात देख सकते हैं.

वायु प्रदूषण के कारण बढ़ती बीमारियों पर, पीजीआईएमईआर के मेडिसिन प्रोफेसर डॉ. पुलिन गुप्ता कहते हैं, "प्रदूषण के कारण, ओपीडी में ब्रोंकाइटिस, अस्थमा के तीव्र दौरे जैसी सांस की बीमारियों के मरीज़ों की बाढ़ आ गई है। ईएनटी ओपीडी में साइनसाइटिस, बहती नाक और नाक से खून आने की समस्या के मरीज़ आ रहे हैं। डर्मेटाइटिस के मरीज़ों की संख्या बढ़ी है... आँखों में सूखापन, पानी आना, आँखों का लाल होना और कम दिखाई देने की समस्या के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं। श्वसन क्लिनिक में, प्रदूषण से जुड़ी सभी बीमारियों के मरीज़ों की संख्या लगभग 22-25% ज़्यादा है... जिन लोगों को ब्रोन्कियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस है और जो पुराने धूम्रपान करते हैं, जिन बुज़ुर्गों को टीबी है, उनमें प्रदूषण के कारण गंभीर बीमारी होने की संभावना बढ़ गई है..."

CPCB के आंकड़ों में AQI खराब श्रेणी में

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों पर नजर डालें तो गुरुवार को दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है. राजधानी दिल्ली के साथ-साथ गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी प्रदूषण का कहर बरकरार है. दिल्ली एनसीआर के विभिन्न इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच है. प्रदूषण की रोकथाम को लेकर दिल्ली एनसीआर के शहरों में तमाम कोशिशें की जा रही है लेकिन लगातार बढ़ रहे प्रदूषण स्तर के चलते कोशिश ना काफी साबित हो रही है. प्रदूषण बढ़ने के पीछे हवा की सुस्त रफ्तार मुख्य कारण बताया जा रहा है.

देखिए आपके इलाके का AQI (ETV Bharat)

सुबह के वक्त पार्कों में चहल पहल देखी जाती थी लोग कसरत करते हुए दिखाई देते थे विशेष कर पार्कों में बुजुर्ग बड़ी संख्या में सुबह के वक्त टहलने आते थे लेकिन दिल्ली एनसीआर में जब से एयर क्वालिटी इंडेक्स में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है तब से पार्कों में लोगों की संख्या काफी कम हो गई है. ठंड बढ़ने के साथ-साथ दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है. माना जा रहा है कि जब तक दिल्ली एनसीआर में हवा की रफ्तार तेज नहीं होती है तब तक प्रदूषण के हटने की संभावना नहीं है.

देखिए आपके इलाके का AQI (ETV Bharat)

वरिष्ठ चिकित्सक डॉ बी पी त्यागी के मुताबिक, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण गंभीर समस्या बन चुका है. प्रदूषण के चलते लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में समस्या हो रही है. खुली हवा में ज्यादा वक्त बीतने पर लोगों को आंखों में जलन का एहसास होता है. आंखों को बार-बार धोने के बावजूद भी लंबे समय तक आंखों में जलन बनी रहती है.

डॉक्टर बी पी त्यागी ने बताया किन चीजों को खाने में शामिल कर प्रदूषण से मिल सकती है राहत (ETV BHARAT)

जहरीली हवा में बाहर निकलने से बचें-डॉक्टर्स

प्रदूषण से बचने के लिए फोर लेयर मास्क का प्रयोग करना चाहिए. जरूरी होने पर ही बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर निकलना चाहिए. पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और शरीर को हाइड्रेट रखें और प्रोटीन युक्त भोजन ले ताकि शरीर की इम्युनिटी बेहतर बन सके और प्रदूषण का शरीर पर काम दुष्प्रभाव पड़े.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में वाहनों पर बरती जा रही सख्ती, GRAP-2 के तहत 17 दिन में काटे गए 20 हजार चालान

ये भी पढ़ें- दिल्लीवालों को प्रदूषण से मिलेगी राहत! पराली जलाने की घटनाओं में गिरावट से सुधर रही एयर क्वालिटी