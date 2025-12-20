ETV Bharat / bharat

दिल्ली जैसा न हो जाए हाल: तेलंगाना में प्रदूषण नियंत्रण की योजनाएं फेल, WHO मानकों से 4 गुना खराब हुई हवा

विशेषज्ञों का कहना है कि हैदराबाद में प्रदूषण के मुख्य कारण इसकी जड़ों पर सख्त कार्रवाई की कमी है. इनमें उद्योगों द्वारा नियमों का जमकर उल्लंघन, वाहनों की बढ़ती संख्या, सड़कों पर पुराने वाहन, निर्माण कार्य से उड़ने वाली धूल, कचरा जलाना और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं शामिल हैं. साल 2019-20 से 2023-24 के बीच चार वर्षों के दौरान हवा की गुणवत्ता सुधारने के कई उपाय किए गए, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके.

आंकड़े बताते हैं कि राज्य को केंद्र से प्रदूषण नियंत्रण के लिए 720.58 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जिसमें से 551.41 करोड़ (लगभग 76%) खर्च भी कर दिए गए. इसके बावजूद, 2024 तक प्रदूषण में 20-30% की कमी लाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते बीजिंग की तरह कड़े कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में तेलंगाना के इन जिलों की स्थिति दिल्ली से भी बदतर हो सकती है.

जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) कहता है कि हवा में PM 10 और PM 2.5 का स्तर 20 माइक्रोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वहीं तेलंगाना के शहरों में यह स्तर दिल्ली की तरह ही चिंताजनक होता जा रहा है.

हैदराबादः जब भी प्रदूषण की बात होती है, तो नजरें देश की राजधानी दिल्ली पर टिक जाती हैं. लेकिन, अब तेलंगाना के हालात भी उसी दिशा में जाते दिख रहे हैं. दिल्ली की तर्ज पर अब हैदराबाद, संगारेड्डी और नलगोंडा में भी हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. हैरानी की बात यह है कि केंद्र सरकार के 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' के तहत करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद, तेलंगाना प्रदूषण कम करने के अपने लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रहा है.

हालांकि चीन को 'क्लीन एयर फंड' से भारत की तुलना में कम फंडिंग (4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर) मिली, फिर भी उसने प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है. बीजिंग में कोयले के उपयोग में धीरे-धीरे कमी लाने, उद्योगों पर सख्त नियंत्रण रखने और प्रदूषकों की कड़ी निगरानी के कारण अच्छे परिणाम सामने आए हैं.

शिकागो विश्वविद्यालय के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, चीन ने 2014 और 2023 के बीच PM2.5 प्रदूषण उत्सर्जन में 41 प्रतिशत की कमी की है. बीजिंग में PM2.5 का स्तर घटकर 27.4 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हवा हो गया है.

प्रदूषण रोकने के लिए क्या-क्या हुए कामः

प्रदूषण कम करने के लिए हैदराबाद में 215 इलेक्ट्रिक बसें (EV), 150 चार्जिंग स्टेशन, 37 फ्लाईओवर, 12 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र, सोलर रूफिंग के साथ 23 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक, सड़कों की मरम्मत (ब्लैकटॉपिंग) और मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें शुरू की गईं. इसी तरह, नलगोंडा में 4.8 किलोमीटर नई सड़कें, 1.5 किलोमीटर सड़क मरम्मत, ग्रीन एरिया विकास, 3 ट्रैफिक जंक्शन और एयर क्वालिटी डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए.

संगारेड्डी में धूल नियंत्रण के लिए 2.5 किलोमीटर सड़क मरम्मत, 9.2 किलोमीटर ग्रीन एरिया विकास, दो ट्रैफिक सिग्नल और ठोस कचरा प्रबंधन के लिए घर-घर कचरा संग्रह की व्यवस्था की गई. इन तमाम प्रयासों के बावजूद, राज्य चार साल में प्रदूषण को 20-30 प्रतिशत तक कम करने के अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका.

वायु प्रदूषण से नुकसानः

वायु प्रदूषण से न केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, बल्कि कार्यक्षमता भी घटती है. इससे इलाज का खर्च बढ़ता है, जिसका देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानकों के अनुसार, हवा की गुणवत्ता सुधरने और स्वच्छ हवा मिलने से लोगों की उम्र में काफी बढ़ोतरी होगी.

यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक अध्ययन के अनुसार, स्वच्छ हवा मिलने पर दिल्ली के निवासियों की उम्र 8.2 साल तक बढ़ जाएगी. इसी तरह बिहार में 5.4 साल, हरियाणा में 5 साल, पंजाब में 4.4 साल और तेलंगाना में लोगों की औसत उम्र 3.6 साल बढ़ जाएगी. राष्ट्रीय औसत के अनुसार, भारतीयों की आयु में 3.5 साल की बढ़ोतरी होगी.

