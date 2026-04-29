ETV Bharat / bharat

EVM बटन में छेड़छाड़ मिलने पर दोबारा वोटिंग होगी, बीजेपी के आरोपों पर बोले बंगाल के CEO

बीजेपी का आरोप है कि दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान डायमंड हार्बर में कुछ बूथों पर EVM के बटन में छेड़छाड़ की गई है.

polling booths with taping of EVM button will undergo repolling, Bengal CEO after BJP allegation
पश्चिम बंगाल के CEO मनोज कुमार अग्रवाल (X /@CEOWestBengal)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 29, 2026 at 3:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग के बीच कुछ पोलिंग बूथ पर गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं. ऐसी जगहों पर पुनर्मतदान (repolling) कराया जा सकता है. बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने बुधवार को कहा कि डायमंड हार्बर के फाल्टा में गड़बड़ी के आरोपों के बीच, जिस भी पोलिंग बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के बटन में छेड़छाड़ पाई जाएगी, वहां दोबारा वोटिंग होगी.

सीईओ ने कहा, "अगर किसी बटन पर टेपिंग की रिपोर्ट आती है, तो उसे सत्यापित किया जाना चाहिए और नोट किया जाना चाहिए. अगर यह सच है, तो उन बूथों पर दोबारा वोटिंग होगी."

मुख्य निर्वाचन अधिकारी का यह बयान भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान चिंता जताने के बाद आया है. बीजेपी ने दावा किया था कि कुछ बूथों पर वोटर उसके उम्मीदवार को नहीं चुन पाए.

इस मुद्दे को पश्चिम बंगाल बीजेपी के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने उठाया, जिन्होंने आरोप लगाया कि फाल्टा के कई पोलिंग बूथों पर EVM पर बीजेपी का ऑप्शन टेप से ब्लॉक कर दिया गया था. उन्होंने इन इलाकों में दोबारा वोटिंग की मांग की और इस स्थिति को एक नमूना बताया.

मालवीय ने एक्स पोस्ट में लिखा, "ममता बनर्जी इसी बात का बचाव कर रही थीं जब उन्होंने डायमंड हार्बर के फाल्टा से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे एक आपराधी जहांगीर खान के लिए बात की थी. कई पोलिंग बूथों पर, BJP को वोट देने का ऑप्शन टेप से ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे वोटर अपनी पसंद का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं. यह तथाकथित 'डायमंड हार्बर मॉडल' है, वही नमूना (Template) जिसने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को अपनी लोकसभा सीट सुरक्षित करने में मदद की."

डायमंड हार्बर में, बीजेपी ने दीपक कुमार हलदर को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक पन्ना लाल हलदर के खिलाफ मैदान में उतारा है. पिछले चुनाव में भी दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था. पन्ना लाल हलदर 16,996 वोटों के अंतर से जीते थे.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 142 सीटों पर दोपहर 1 बजे तक 61.11 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई. बुधवार को मतदान के दौरान कुछ जगहों पर अव्यवस्था और तनाव की खबरें आईं. दक्षिण 24 परगना जिले में कैनिंग विधानसभा क्षेत्र में बूथ नंबर 113 पर तनाव की खबर है.

यह भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल चुनाव : मतदान के दौरान नादिया में हिंसक झड़पें, कांग्रेस का TMC पर धमकाने का आरोप

TAGGED:

EVM BUTTON TAPING
ASSEMBLY ELECTION 2026
CEO MANOJ KUMAR AGARWAL
ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026
WEST BENGAL ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.