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EVM बटन में छेड़छाड़ मिलने पर दोबारा वोटिंग होगी, बीजेपी के आरोपों पर बोले बंगाल के CEO

पश्चिम बंगाल के CEO मनोज कुमार अग्रवाल ( X /@CEOWestBengal )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग के बीच कुछ पोलिंग बूथ पर गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं. ऐसी जगहों पर पुनर्मतदान (repolling) कराया जा सकता है. बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने बुधवार को कहा कि डायमंड हार्बर के फाल्टा में गड़बड़ी के आरोपों के बीच, जिस भी पोलिंग बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के बटन में छेड़छाड़ पाई जाएगी, वहां दोबारा वोटिंग होगी. सीईओ ने कहा, "अगर किसी बटन पर टेपिंग की रिपोर्ट आती है, तो उसे सत्यापित किया जाना चाहिए और नोट किया जाना चाहिए. अगर यह सच है, तो उन बूथों पर दोबारा वोटिंग होगी." मुख्य निर्वाचन अधिकारी का यह बयान भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान चिंता जताने के बाद आया है. बीजेपी ने दावा किया था कि कुछ बूथों पर वोटर उसके उम्मीदवार को नहीं चुन पाए. इस मुद्दे को पश्चिम बंगाल बीजेपी के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने उठाया, जिन्होंने आरोप लगाया कि फाल्टा के कई पोलिंग बूथों पर EVM पर बीजेपी का ऑप्शन टेप से ब्लॉक कर दिया गया था. उन्होंने इन इलाकों में दोबारा वोटिंग की मांग की और इस स्थिति को एक नमूना बताया.