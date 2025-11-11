यहां आजादी के बाद पहली बार हुआ मतदान, शाम पांच बजे तक लोगों में रहा वोटिंग के लिए उत्साह
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जमुई का एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां आजादी के बाद पहली बार मतदान हुआ. इस रिपोर्ट में जानिए.
Published : November 11, 2025 at 6:49 PM IST
जमुई: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जमुई जिले के नक्सल प्रभावित और पिछड़े इलाकों के गांवों में आजादी के बाद पहली बार मतदान केंद्र गांव के नजदीक बनाए गए हैं. पहले जहां मतदाताओं को 25-30 किलोमीटर दूर जंगल और पहाड़ पार कर मतदान केंद्र तक पहुंचना पड़ता था, वहां अब घर के पास बूथ बनने से लोग उत्साहपूर्वक वोट डाल रहे हैं.
आजादी के बाद पहली बार यहां हुआ मतदान: जमुनियां टांड, गुरमारा, बिचला टोला और अंबा टोला जैसे गांवों के लोग पहले 30 किलोमीटर दूर बरहट प्रखंड के कोइवा गांव में वोट डालने जाते थे. कई घंटों का कष्टपूर्ण सफर तय करने के बाद अक्सर मतदान का समय समाप्त हो जाता था और मतदाता बिना वोट डाले मायूस होकर लौटते थे. लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में पहली बार चोरमारा में पोलिंग बूथ बनाया गया है. जहां इन चारों गांवों के लोग आसानी से मतदान कर रहे हैं.
यह बदलाव न केवल सुविधा का प्रतीक है, बल्कि लोकतंत्र की पहुंच को गांव की चौखट तक ले जाने का प्रमाण भी है. सुबह से ही इन गांवों के मतदाता लाइन में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया.
नक्सल प्रभाव से मुक्ति, सुरक्षा और जागरूकता का असर: जमुई जिले का कोई भी क्षेत्र अब नक्सल प्रभावित नहीं रहा. 2024 लोकसभा चुनाव में कोई घटना नहीं हुई थी और 2025 विधानसभा चुनाव के लिए भी जिले में पर्याप्त पुलिस बल तैनात है. सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है.
"नक्सलियों के मुख्य धारा में लौटने के बाद और बिहार सरकार की योजनाओं से लाभान्वित ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ी है. सीआरपीएफ, जिला पुलिस और प्रशासन के अथक प्रयासों से लोगों में विश्वास जगा है, जिसके कारण आज चोरमारा में लोग शांतिपूर्ण माहौल में बढ़-चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं."- संदीप सिंह, डीआईजी, सीआरपीएफ
चार विधानसभा क्षेत्रों में मैदान में 41 उम्मीदवार: जमुई जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों, सिकंदरा (आरक्षित) 240, जमुई 241, झाझा 242 और चकाई 243 में दूसरे चरण में मतदान हुआ. सिकंदरा में 10, जमुई में 12, झाझा में 9 और चकाई में 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. कुल मिलाकर जिले की चारों सीटों पर 41 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं.
जमुई में शाम पांच बजे तक 67.81 प्रतिशत मतदान: जमुई जिले में 67.81 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है, जो जिले के नक्सल-प्रभावित और पिछड़े इलाकों में घर के पास बने बूथों के महत्व को रेखांकित करता है. यह प्रतिशत पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में काफी अधिक है, जहां मतदाताओं को दूर जाना पड़ता था. चुनाव आयोग के फाइनल आंकड़ों में यह मत प्रतिशत और बढ़ने की उम्मीद है, जो लोकतंत्र की गहरी जड़ों को मजबूत करने का संकेत दे रहा है.
