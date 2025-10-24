ETV Bharat / bharat

पेड़ों से गिर रहा पोलन बना अस्थमा और दिल के रोगियों का दुश्मन, ऐसे करें बचाव वरना बढ़ सकती है परेशानी

पोलन अस्थमा और दिल के रोगियों का दुश्मन ( ETV Bharat GFX )

आईजीएमसी शिमला के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. आर.एस. नेगी (ETV Bharat)

ETV भारत से खास बातचीत करते हुए आईजीएमसी शिमला के पल्मोनरी मेडिसिन (चेस्ट विभाग) विभाग के प्रोफेसर डॉ. आर.एस. नेगी ने लोगों को पोलन (परागकण) से सावधान रहने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि, "इन दिनों शहर और आसपास के क्षेत्रों में पेड़ों से झड़ रहे पोलन हवा में घुलकर लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहे हैं. खासकर दमा (अस्थमा), हृदय रोग और एलर्जी से पीड़ित मरीजों के लिए यह मौसम चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है. इन मरीजों को अधिक से अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है."

शिमला: बरसात के मौसम के बाद खिलने वाली धूप के दौरान देवदार के पेड़ों से गिरने वाला पोलन का खतरा बढ़ गया है. पोलन से सांस, आंख और स्किन संबंधी एलर्जी हो जाती है. पोलन से सांस संबंधी बीमारी से जूझ रहे मरीजों को अधिक परेशानी होती है. आईजीएमसी शिमला के पल्मोनरी मेडिसिन (चेस्ट विभाग) विभाग के प्रोफेसर डॉ. आर.एस. नेगी ने बताया कि इस समय में पोलन से लोगों को अधिक एहतियात बरतने की जरूरत है.

डॉ. आर.एस. नेगी के अनुसार, हवा में तैरते पोलन कण सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर फेफड़ों और श्वसन नलियों को प्रभावित करते हैं. इससे सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न, आंखों में जलन, गले में खराश और लगातार खांसी जैसे लक्षण बढ़ जाते हैं. यह समस्या खासकर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से श्वसन रोगों से पीड़ित मरीजों में अधिक देखने को मिल रही है.

अस्थमा और आंखों की बीमारी के लिए पोलन खतरनाक (ETV Bharat)

दिल के मरीज भी रहें सतर्क

प्रोफेसर डॉ. आर.एस. नेगी ने बताया कि, "पोलन के कारण हवा में मौजूद प्रदूषक तत्व रक्त में ऑक्सीजन की कमी और दिल की धड़कन की अनियमितता बढ़ा सकते हैं. ऐसे में हृदय रोगियों को खुले में व्यायाम करने या सुबह-शाम टहलने से बचना चाहिए. डॉक्टर की सलाह के बिना दवाओं में कोई बदलाव न करें."

सावधानी बरतें, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से मिलें

डॉ. नेगी ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को लगातार खांसी, छींक, सांस लेने में तकलीफ या सीने में भारीपन महसूस हो तो इसे सामान्य मौसमी बीमारी समझ कर अनदेखा न करें. लक्षण दिखने पर फौरन नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें. साथ ही बाहर निकलते समय मास्क पहनें, नाक और मुंह को ढके, और घरों में एयर प्यूरिफायर या पौधे लगाएं जो वायु को शुद्ध करें.

पोलन से होने वाली समस्या (ETV Bharat GFX)

डॉ. नेगी के अनुसार, बदलते मौसम के बाद ओपीडी 20% बढ़ जाती है. यानी अगर प्रतिदिन ओपीडी 100 मरीजों की होती है तो बदलते मौसम के बाद पोलन की समस्या को लेकर 120 से 25 मरीज आने शुरू हो जाते हैं. डॉक्टर नेगी ने बताया कि इससे बचने के लिए सबसे बेहतर उपाय यह है कि ज्यादा बाहर न निकलें और अगर बाहर जाना भी पड़े तो मास्क लगाकर जाएं. इसके अलावा जहां पोलन गिर रहा हो वहां जाने से बचें. अपने सम्बन्धित डॉक्टर से समय पर जाकर इलाज करवाएं.

पोलन से बचाव के उपाय (ETV Bharat GFX)

क्या होता है पोलन?

पल्मोनरी मेडिसिन (चेस्ट विभाग) विभाग के प्रोफेसर डॉ. आर.एस. नेगी के अनुसार, पोलन देवदार के पेड़ों से गिरने वाला पीला बुरादा होता है. इससे सांस, आंख और स्किन संबंधी एलर्जी होती है. पोलन हवा में घुलकर नाक, कान और मुंह के रास्ते फेफड़ों में चला जाता है. इस वजह से कई तरह के रोग पैदा होते हैं. इनमें अस्थमा और एलर्जी के मरीजों को अधिक परेशानी होती है.

पेड़ों से गिरने वाला पोलन का खतरा बढ़ (ETV Bharat)

ऐसे करें बचाव

प्रोफेसर डॉ. आर.एस. नेगी ने बताया कि, अगर पोलन से एलर्जी है तो घर से बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करें. अगर किसी को स्किन एलर्जी है तो तेल का इस्तेमाल करें. घर से बाहर निकलते समय मुंह ढक कर रखें. सावधानी नहीं बरतने पर सांस संबंधी मरीजों को सबसे अधिक परेशानी हो सकती है. पोलन से एलर्जी होने पर अस्पताल जाकर डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं.

पोलन अस्थमा और दिल के रोगियों के लिए नुकसानदायक (ETV Bharat)

