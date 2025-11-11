Bihar election 2025: सामने आए एग्जिट पोल, बनेगी इनकी सरकार

ETV Bharat / bharat

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा 2025 के लिए दो चरणों का मतदान पूरा हो चुका है.ऐसे में बिहार में राजनीतिक माहौल उत्सुकता से भरा हुआ है और अब चुनावी नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल सामने आ गए हैं.चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार अनिर्णीत मतदाताओं पर अंतिम समय में किसी भी तरह के प्रभाव को रोकने के लिए इन अनुमानों पर अंतिम मतदान समाप्त होने तक प्रतिबंध लगा दिया जाता है.

एग्जिट पोल मतदान के बाद सर्वे एजेंसियों द्वारा एकत्रित मतदाताओं की प्रतिक्रिया पर आधारित होते हैं. इनका उद्देश्य वास्तविक परिणाम घोषित होने से पहले जनता की भावनाओं को सटीक रूप से दर्शाना होता है. याद रखें एग्जिट पोल हमेशा से गलत साबित होते रहे हैं. असली नतीजे 14 नवंबर को मतगणना के बाद ही पता चलेंगे. बता दें कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान हुआ था.

एक्सिस माई इंडिया, सी-वोटर, टुडेज चाणक्य, जन की बात और IPSOS एग्जिट पोल करने वाली और अपने अनुमान जारी करने वाली प्रमुख पोलिंग एजेंसियों में शामिल हैं.ये एजेंसियां ​​एग्जिट पोल सर्वे करती हैं और विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिए अपने अनुमान साझा करती हैं.

MATRIZE-IANS के एग्जिट पोल में NDA को बढ़त
MATRIZE-IANS ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए पहला एग्जिट पोल अनुमान जारी कर दिया है. इसने एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिलने का अनुमान लगाया है. MATRIZE-IANS के एग्जिट पोल ने एनडीए को 147-167 और महागठबंधन को 70-90 सीट मिलने का अनुमान लगाया है. एग्जिट पोल में जन सुराज को 0-2 और अन्य को 2-8 सीटें मिलती दिख रही हैं.

चाणक्य स्ट्रै़टेजीज ने भी एनडीए को दी बढ़त
वहीं, CHANAKAYA STRATEGIES ने भी एनडीए की बढ़त दी है. चाणक्य स्ट्रै़टेजीज के मुताबिक एनडीको 130-138 सीट मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 100-108 और अन्य को 3-5 सीट मिलने की उम्मीद है.

पीपुल्स पल्स के मुताबिक एनडीए आगे
पोलस्टर पीपुल्स पल्स ने भी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए एग्जिट पोल अनुमान जारी किया है. इसके मुताबिक चुनाव में एनडीए को 133-159, महागठबंधन को 75-101, जन सूराज को 0-5 और अन्य को 2-8 सीट मिलने की उम्मीद है.

पीपुल्स इनसाइट ने एनडीए की जीत का अनुमान लगाया
पीपुल्स इनसाइट ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की बड़ी जीत का अनुमान लगाया है. पीपुल्स इनसाइट के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 133-148, महागठबंधन को 87-102, जन सुराज पार्टी को 0-2 और अन्य 3-6 मिल सकती हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया का एग्जिट पोल
टाइम्स ऑफ इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार बिहार में एनडीए को बढ़त हासिल है. इसके एग्जिट पोल में विधानसभा की 243 सीटों में से एनडीए को 147-167, महागठबंधन को 70-90 और अन्य को 2-6 सीटें मिलने का अनुमान है.

दैनिक भास्कर के अनुमान में भी एनडीए की वापसी
दैनिक भास्कर एग्जिट पोल का अनुमान है कि बिहार एक बार फिर एनडीए की वापसी हो सकती है. दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 145-160, महागठबंधन को 73-91, जन सूराज को 0-3 और अन्य को 5-7 मिल सकती हैं.

JVC ने लगाया NDA की जीत का अनुमान
JVC के एग्जिट पोल ने एनडीए की जीत का अनुमान लगाया है और महागठबंधन को दूसरे स्थान पर रखा है.पोलस्टर जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में एनडीए को 135-150, महागठबंधन को 88-103 जन सूराज को 0-1 और अन्य को 3-6 सीट मिलने की भविष्यवाणी की है.

P-Marq एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त
P-Marq ने भाजपा-जेडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए को 142-162 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है. P-Marq के एग्जिट पोस के अनुसार एनडीए को 142-162, महागठबंधन को 80-98, जन सुराज को 1-4 और अन्य: 0-3 मिलने की संभावना है.

