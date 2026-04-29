ETV Bharat / bharat

Poll of Polls: केरल में कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलने के अनुमान, तमिलनाडु में डीएमके की बन सकती है सरकार

Poll of Polls: केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में किसे मिलेगी बढ़त, देखें एग्जिट पोल के अनुमान ( ANI )

पी-मार्क के अनुसार केरल में यूडीएफ को 71-79 सीटें मिल सकती है, जबकि एलडीएफ को 62-69 सीटें मिल सकती है.

मैट्रिज के अनुसार केरल में यूडीएफ को 70-75 सीटें मिल सकती है, जबकि एलडीएफ 60-65 सीटें मिल सकती है. भाजपा को तीन से पांच सीटें मिल सकती है.

पीपल्स पल्स के अनुसार केरल में यूडीएफ को 75-85 सीटें मिल सकती है. जबकि एलडीएफ को 55-65 सीटें मिल सकती हैं. अन्य को तीन सीटें मिल सकती है.

एक्सिस माय इंडिया के अनुसार केरल में कांग्रेस की सरकार बन सकती है. इसके अनुसार केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन यूडीएफ को 78-90 सीटें मिल सकती हैं. एलडीएफ को 49-62 सीटें मिल सकती है. भाजपा को शून्य से तीन सीटें मिल सकती है.

मैट्रिज के अनुसार तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन की सरकार बनेगी. डीएमके प्लस को 122-132 और एआईएडीएमके गठबंधन को 87-110 सीटें मिल सकती है. टीवीके 10-12 सीटें मिल सकती है.

पोल डायरी के एग्जिट पोल के अनुसार, तमिलनाडु में DMK+ को 145-160 सीटें मिल सकती हैं. AIADMK+ गठबंधन को 50-65 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 18-26 सीटें मिल सकती हैं.

पीपल्स पल्स (Peoples Pulse) के एग्जिट पोल के अनुसार, तमिलनाडु को DMK गठबंधन को 125-145 सीट मिल सकती है. जबकि AIADMK गठबंधन को 65-80 सीट, TVK को 18-24 सीट और अन्य को 2-6 सीट मिलने का अनुमान है.

नई दिल्ली : केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल के अनुमान जारी हो गए हैं. मैट्रिज के अनुसार, तमिलनाडु में डीएमके और AIADMK के बीच कांटे की टक्कर है. DMK+ को 122-132 सीटें मिल सकती है,जबकि AIADMK+ को 87-110 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है. TVK को 10-12 सीटें मिल सकती हैं. वहीं, अन्य के खाते में 0-6 सीटें जा सकती हैं.

चाणक्य स्ट्रैटेजी के अनुसार केरल में यूडीएफ को 72-80 और एलडीएफ को 58-64 सीटें मिल सकती हैं.

--- पुडुचेरी में फिर लौट सकती है भाजपा की सरकार

पुडुचेरी में एक्सिस माय इंडिया के अनुसार भाजपा गठबंधन की सरकार बन सकती है. एनडीए को 16-20 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस वाले गठबंधन को 6-8 सरकार बन सकती है. अन्य को तीन से सात सीटें मिल सकती है.

विभिन्न मीडिया समूहों और पोल एजेंसियों के एग्जिट पोल के अनुमान मतदान के दिन वोटर्स से ली गई जानकारी पर आधारित होते हैं. हालांकि, यह बहुत छोटा सैंपल होता है. इसलिए एग्जिट पोल के अनुमान को सिर्फ वास्तविक चुनाव नतीजों की झलक माना जा सकता है. एग्जिट पोल कई बार गलत भी साबित हुए हैं.

केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को एक चरण में वोटिंग हुई थी. जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक चरण में विधानसभा चुनाव कराए गए. चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, पोल एजेंसियां एग्जिट पोल के अनुमा शाम 6:30 बजे से जारी कर सकती हैं.

चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक, 9 अप्रैल, 2026 को सुबह 7:00 बजे – जब पहली वोटिंग हुई थी – और 29 अप्रैल, 2026 को शाम 6.30 बजे – जब आखिरी वोटिंग होगी, के बीच एग्जिट पोल करना और उनके रिजल्ट को प्रसारित करना मना है."

तमिलनाडु में विधानसभा की कुल 234 सीट है. राज्य में बहुमत का आंकड़ा 118 है. 2021 के चुनाव में डीएमके गठबंधन 159 सीटें जीत कर सत्ता में आया था. एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने अकेले 133 सीटें हासिल की थीं. जबकि तब सत्ताधारी NDA ने 75 सीटें जीती थीं, जिसमें AIADMK ने 66 सीटें ने हासिल की थी. इस बार भी डीएमके गठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला है.

केरल की बात करें तो यहां सीपीएम के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन एलडीएफ और कांग्रेस नीत यूडीएफ गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है. मुख्यमंत्री पी विजयन के नेतृत्व में लेफ्ट गठबंधन एलडीएफ पिछले 10 वर्षों से राज्य की सत्ता में है. केरल में विधानसभा की कुल 140 सीट है और बहुमत का आंकड़ा 71 है.

पिछले चुनाव में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और 99 सीटों के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की थी. यह पहली बार था कि 1977 के बाद से किसी गठबंधन ने राज्य में लगातार कार्यकाल जीता था. वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने 41 सीटें जीती थीं, जो 2016 के चुनाव से 6 कम थीं.

यह भी पढ़ें- Bengal Election Voting: दूसरे और आखिरी फेज में शाम 5 बजे तक 89.99 फीसदी वोटिंग