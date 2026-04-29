Poll of Polls: पश्चिम बंगाल और असम के एग्जिट पोल के नतीजे यहां देखें
2021 के बंगाल चुनाव में एग्जिट पोल के अनुमान गलत साबित हुए थे. ज्यादातर एग्जिट पोल ने BJP को बढ़त मिलने का अनुमान दिया था.
Published : April 29, 2026 at 6:35 PM IST|
Updated : April 29, 2026 at 7:12 PM IST
नई दिल्ली/कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरा और आखिरी चरण का मतदान संपन्न होने के बाद मीडिया संस्थानों ने एग्जिट पोल के आंकड़ो जारी कर दिए हैं. एग्जिट पोल के अनुमानों में असम में एनडीए को एक बार फिर बहुमत मिलने की उम्मीद है. वहीं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है.
बता दें, एग्जिट पोल को वास्तविक चुनाव नतीजों की झलक माना जाता है. हालांकि, कई बार एग्जिट पोल के अनुमान गलत साबित हुए हैं.
एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार, असम में एक बार फिर एनडीए की सरकार आ सकती है. बीजेपी को 88 से 100 सीटें मिल सकती हैं. जबकि कांग्रेस को 24 से 36 सीटें मिलने का अनुमान है. वोटों में अंतर छह फीसदी तक हो सकता है.
मैट्रिज के एग्जिट पोल के अनुसार असम में भाजपा को 85-95 सीट, कांग्रेस को 25-32 सीट और अन्य 6-12 सीट मिलने का अनुमान है.
पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल के अनुसार, असम में BJP गठबंधन को 68-72 सीट, कांग्रेग गठबंधन को 22-26 और अन्य को 7-15 सीट मिल सकती है.
मैट्रिज (Matrize) के एग्जिट पोल के अनुसार पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भाजपा को 146 से 161 सीट मिल सकती है. अन्य को 6-10 सीट मिलने का अनुमान है.
चाणक्य स्ट्रैटेजीज के एग्जिट पोल के अनुसार, पश्चिम बंगाल में BJP को 150-160 सीटों के साथ बहुमत मिल सकता है. TMC को 130-140 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 6-10 सीटें मिलने की उम्मीद है.
पीपल्स पल्स एग्जिट पोल का अनुमान है कि पश्चिम बंगाल में TMC को 177–187 सीटें मिल सकती हैं, जो बहुमत के आंकड़े 148 से काफी ज्यादा है. वहीं BJP को 95–110 सीटें मिलने का अनुमान है. वाम दलों को 0–1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 1-3 सीटें मिल सकती हैं.
Praja पोल के सर्वे में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बंपर सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है. एग्जिट पोल में टीएमसी को 85 से 110 सीट, बीजेपी को 178-208 सीट और अन्य को 0 से 5 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है.
पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल
पी-मार्क (P-MARQ)
- TMC- 118-138
- BJP- 150-175
- कांग्रेस- 0-0
मैट्रिज (MATRIZE)
- TMC+ - 125-140
- BJP- 146-161
- अन्य- 6-10
पोल डायरी- असम एग्जिट पोल्स
- बीजेपी- 86-101
- कांग्रेस- 15–26
- अन्य- 3-7
पश्चिम बंगाल और असम की बात करें, दोनों राज्यों में सत्ताधारी दल और मुख्य विपक्षी पार्टियों के बीच चुनावी लड़ाई कांटे की रही है. पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सत्तारूढ़ TMC के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ा. मतदाता सूची के एसआईआर के बाद हुए चुनाव में बंगाल में पहली बार 90% से अधिक मतदान दर्ज किया गया. बीजेपी को सत्ता-विरोधी लहर, भ्रष्टाचार के आरोप और नागरिकता की राजनीति के सहारे चुनाव में जीत की उम्मीद कर रही है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में TMC लगातार चौथा कार्यकाल मिलने को लेकर आशान्वित है.
टीएमसी 2011 से बंगाल की सत्ता में है. पिछले चुनाव में टीएमसी को कुल 294 सीटों में से 215 मिली थीं, जो सदन में 148 सीटों के बहुमत के निशान से काफी ऊपर थी.
2021 के एग्जिट पोल कितने सही थे?
2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में किसी भी एग्जिट पोल ने TMC के अच्छे प्रदर्शन का अनुमान नहीं लगाया था, ज्यादातर एग्जिट पोल ने BJP को बढ़त मिलने का अनुमान दिया था. लेकिन चुनाव नतीजों में TMC ने 215 सीटें जीती थीं, जबकि BJP को 77 सीटें मिली थीं. पिछले चुनाव में टुडेज चाणक्य का अनुमान चुनाव नतीजों के सबसे करीब था. तब टुडेज चाणक्य ने TMC को 169 से 191 सीटें और BJP को 97 से 119 सीटें मिलेंगी. पिछले चुनाव में जन की बात का अनुमान सबसे ज्यादा गलत था, जिसमें BJP को 162 से 185 सीटों के साथ बहुमत मिलता दिखाया गया था, जबकि TMC को 104 से 121 सीटों का अनुमान दिया गया था.
असम में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस में है. बीजेपी पिछले 10 साल से सत्ता में है. कांग्रेस इस बार गौरव गोगोई के नेतृत्व में चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है. 2021 के चुनाव में बीजेपी ने असम विधानसभा की कुल 126 सीटों में से 60 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 29 सीटें मिली थीं. असम विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 64 है.
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