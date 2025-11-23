ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में जंगली जानवर के हमले में जान गंवा रहे लोग, कांग्रेस-बीजेपी में नहीं थम रहा सियासत

उत्तराखंड में पिछले 25 सालों में मानव–वन्यजीव संघर्ष में 1,200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें अकेले गुलदार के हमले में 543 लोगों की जान गई है. वहीं, सांप के डसने से 250 से ज्यादा और हाथियों के हमलों में भी करीब 250 लोगों की मौत दर्ज की गई है. भालू और बाघ के हमलों में भी करीब 176 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि पहाड़ का जीवन जंगली जानवरों के भय में किस तरह बीत रहा है.

वहीं, जंगली जानवरों के हमले को लेकर आम लोगों के बढ़ते आक्रोश के बीच राजनीतिक दलों ने भी इस पर बहस तेज कर दी है. इधर, वन्यजीवों को लेकर कांग्रेस खुद की टास्क फोर्स ग्रामीण स्तर पर बनाने का विचार कर रही है तो उधर, बीजेपी वन्यजीवों पर कांग्रेस के सड़कों पर उतरने को राजनीति बता रही है.

देहरादून: उत्तराखंड में इनदिनों मानव वन्यजीव संघर्ष एक बड़ा मुद्दा बन गया है. क्योंकि, आए दिन कहीं न कहीं से गुलदार, भालू, बाघ, हाथी समेत अन्य वन्यजीवों के हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही है. जिसमें कई लोग घायल हो चुके हैं तो कुछ लोग जान भी गंवा चुके हैं.

उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले पर सियासत: उत्तराखंड में जंगली जानवरों का बढ़ता आतंक अब सियासत की मुख्य धुरी बन चुका है. पर्वतीय इलाकों में भालू और गुलदार के हमलों में लगातार बढ़ोतरी के बाद आम लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट रहा है. इसी जनाक्रोश के बीच राज्य की राजनीति में भी हलचल बढ़ गई है.

खूंखार जानवर लेपर्ड (फाइल फोटो- ETV Bharat)

कांग्रेस बोली- सरकार ने कदम नहीं उठाए तो बनाएंगे टास्क फोर्स: कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे पर आमने-सामने आ गए हैं. जबकि, कांग्रेस ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि अगर सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो वो खुद ग्रामीण स्तर पर टास्क फोर्स खड़ी करेगी. वहीं, कांग्रेस मामले को लेकर सरकार को घेर रही तो वहीं बीजेपी डिफेंस मोड पर आ गई है.

रुद्रप्रयाग में गुलदार के हमले में घायल महिला (फाइल फोटो- ETV Bharat)

दरअसल, हाल के महीनों में पहाड़ी जिलों में जंगली जानवरों के हमलों की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं. कई जगहों पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं. जिसके बाद राजनीतिक दल भी सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं. कांग्रेस ने तो बीते दिनों वन मुख्यालय तक पहुंचकर प्रदर्शन किया और सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग उठाई.

कैमरा ट्रैप में कैद भालू (फोटो सोर्स- Forest Department)

कांग्रेस का कहना है कि वन्यजीवों के बढ़ते खतरे से न केवल ग्रामीण दहशत में हैं, बल्कि राज्य का जनजीवन प्रभावित हो रहा है. कांग्रेस नेता अमेंद्र बिष्ट कहते हैं कि बीजेपी सरकार इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही. उनका आरोप है कि सरकार की उदासीनता के कारण जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों का जीवन संकट में आ गया है.

पौड़ी में गुलदार के हमले में घायल व्यक्ति (फाइल फोटो- ETV Bharat)

"अगर सरकार ने त्वरित समाधान नहीं निकाला तो कांग्रेस ग्रामीण स्तर पर टास्क फोर्स बनाकर लोगों की सुरक्षा के उपाय करेगी. बीजेपी के बयान यह दर्शाते हैं कि वो समस्या को हल करने के बजाय विपक्ष को निशाना बनाने में जुटी है."- अमेंद्र बिष्ट, कांग्रेस नेता

बीजेपी बोली- राजनीति कर रही कांग्रेस: वहीं, कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी राजनीति करार दे रही है. बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी वन्यजीवों के हमले होते थे, लेकिन अब कांग्रेस इसे सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है.

रेस्क्यू सेंटर में बंद गुलदार (फाइल फोटो- ETV Bharat)

"यह समस्या नई नहीं है. कांग्रेस के शासनकाल में भी मानव–वन्यजीव संघर्ष उतनी ही गंभीर स्थिति में था. कांग्रेस जनता की मदद करने के बहाने मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है. जबकि, समाधान के लिए सुझाव देने की बजाय सरकार पर आरोप लगाने में जुटी है."- विनोद चमोली, विधायक बीजेपी

समाधान की बजाए एक-दूसरे पर निशाना साध रहे राजनीतिक दल: ऐसे में स्पष्ट है कि जंगली जानवरों का खतरा अब प्रदेश में सिर्फ वन विभाग का नहीं, बल्कि सरकार और विपक्ष दोनों के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है. जनता समाधान की उम्मीद कर रही है और राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं. जबकि, चुनौती ये है कि जनहानि रोकने के लिए ठोस कार्रवाई जल्द हो.

