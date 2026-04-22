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हिमाचल में क्यों हो रही पुरुषों में 'बच्चेदानी' पर सियासत, क्या MALE में भी होता है यह अंग?

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पुरुषों की बच्चेदानी के ऑपरेशन भी हिमकेयर कार्ड पर किए गए हैं, जो काफी हैरान करने वाले हैं. इसको लेकर अब भरमौर से भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज सोशल मीडिया लाइव आकर सीएम को जवाब दिया है. इसके जवाब में भरमौर से बीजेपी विधायक और सर्जन डॉ. जनक राज ने इस बात पर जोर दिया कि मेडिकल साइंस में ऐसी चीजें संभव हैं और इसे पूरी तरह नकारना गलत है.

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमकेयर के तहत 'पुरुषों की बच्चेदानी के ऑपरेशन' के घोटाले का आरोप लगाने के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. इस बयान के बाद सियासी गलियारों से लेकर आम जनता तक में यह सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या वाकई पुरुषों में बच्चेदानी होती है? इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब पूर्व की बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े रहे और खुद एक सर्जन (MS) विधायक डॉ. जनक राज ने सीएम के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि पुरुषों में भी बच्चेदानी हो सकती है.

शिमला: देश दुनिया में भले ही इनदिनों डीजल-पेट्रोल विधानसभा आदि पर सियासत चल रही हो, लेकिन छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में पुरुषों में बच्चेदानी पर राजनीति चरम पर पहुंच गई है. सूबे की सियासत में इन दिनों ये अजीबोगरीब और बेहद हैरान करने वाला मुद्दा छाया हुआ है. क्या पुरुषों में बच्चेदानी होती है इस सवाल का जवाब हम बात में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं आखिर सत्तापक्ष और विपक्ष क्यों आमने सामने आ गए हैं?

मेडिकल साइंस की राय और क्या है हकीकत?

इस विवाद पर जब ETV भारत की टीम ने मेडिकल विशेषज्ञों से बात की, तो अलग-अलग राय सामने आईं. डॉ. पुनीत महाजन (MS Surgery, IGMC) का कहना है, "सामान्य तौर पर पुरुषों में बच्चेदानी नहीं होती है. मेडिकल साइंस में कई बार बेहद दुर्लभ स्थितियां सामने आती हैं, लेकिन इसे सामान्य तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता. हम यह नहीं कह सकते कि पुरुषों में बच्चेदानी होती है. हां, पुरुषों के शरीर में कभी-कभी ऐसा हिस्सा विकसित हो सकता है जो संरचना में बच्चेदानी जैसा दिखता हो, लेकिन उसे तकनीकी रूप से 'बच्चेदानी' नहीं कहा जा सकता."

वहीं, कमला नेहरू हॉस्पिटल (KNH) की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. ज्योति महाजन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अपने करियर के दौरान हमने हिमाचल में ऐसा कोई मामला नहीं देखा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सामान्य क्लीनिकल प्रैक्टिस में पुरुषों में बच्चेदानी का होना एक अपवाद से भी परे की स्थिति है.

पुरुषों में 'बच्चेदानी' और मेडिकल साइंस की राय (ETV Bharat GFX)

भाजपा विधायक डॉ. जनक राज का तर्क

इस पूरे मामले में विपक्ष यानी भाजपा विधायक पेशे से डॉ जनक राज जो खुद एक डॉक्टर हैं, अपनी बात पर अडिग हैं. उन्होंने कहा, "चिकित्सा विज्ञान अपने आप में एक अथाह भंडार है. दुनिया भर में 'पर्सिस्टेंट मुलेरियन डक्ट सिंड्रोम' (PMDS) के लगभग 300 मामले रिपोर्ट हुए हैं. अगर हिमाचल में ऐसे ऑपरेशन हुए हैं, तो इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं है."

डॉ. जनक राज ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया, "मैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक सीनियर डॉक्टर के साथ इमरजेंसी में हर्निया का ऑपरेशन कर रहा था, लेकिन इसी दौरान पुरुष के पेट में अलग सा पार्ट दिखा जो बच्चेदानी रूप में था. तब हमने पुरुष के पेट में एक ऐसा हिस्सा देखा जो हुबहू बच्चेदानी जैसा था. हम सब उसे देखकर हैरान थे, लेकिन मेडिकल साइंस में ऐसे 'एनाटॉमिकल वेरिएशन' (शरीर की बनावट में बदलाव) संभव है."

आखिर क्या है यह दुर्लभ स्थिति (PMDS)?

वहीं, गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. ज्योति महाजन ने यह भी बताया कि, पुरुषों में बच्चेदानी का होना 'पर्सिस्टेंट मुलेरियन डक्ट सिंड्रोम' (Persistent Mullerian Duct Syndrome - PMDS) नामक एक जेनेटिक स्थिति के कारण होता है, जिसे साफ शब्दों में बच्चादानी नहीं कहा जा सकता. PMDS में यह हार्मोन या तो कम बनता है या सही से काम नहीं करता, जिससे पुरुष के शरीर के अंदर बच्चेदानी के अवशेष रह जाते हैं. यह स्थिति दुनिया भर में अत्यंत दुर्लभ है और अब तक बहुत ही कम मामले दर्ज किए गए हैं.

हैरानी की बात यह है कि, जहां एक ओर डॉक्टर इसे एक 'अत्यंत दुर्लभ जेनेटिक डिसऑर्डर' के रूप में देख रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में यह बहस का मुद्दा बना हुआ है कि क्या इन ऑपरेशन के पीछे वास्तव में मेडिकल जटिलता थी या फिर कोई बड़ा वित्तीय घोटाला. बहरहाल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है, "हिम केयर योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है. यह करीब ₹100 करोड़ का घोटाला है. पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमकेयर योजना में अनियमितताएं हुई, यहां तक कि पुरुषों के भी ओवरी ऑपरेशन दिखाए गए. राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं. पिछली भाजपा सरकार ने जनता के धन का दुरुपयोग किया, जबकि वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी रास्तों को बंद करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं."

'घोटाला हुआ तो तीन साल में क्यों नहीं करवाई जांच?'

CM सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा योजना में गड़बड़ी के आरोप लगाए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है, "यदि हिमकेयर में इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो पिछले 3 वर्षों में जांच क्यों नहीं करवाई गई. सरकार खुद अपने बयानों में उलझी हुई है और खर्च के आंकड़ों को लेकर भी स्पष्टता नहीं है. मुख्यमंत्री ने अलग-अलग समय पर अलग-अलग खर्च के आंकड़े बताए, जिससे सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं."

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