SIR बना सियासी हथियार... भाजपा ने भी विपक्ष तेज किया राजनीतिक पलटवार
भाजपा ने एसआईआर के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित यात्राओं को परिवारवाद और वंशवाद बचाओ यात्रा करार दिया है. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : September 30, 2026 at 9:00 PM IST
नई दिल्ली: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष के तीखे हमले के बीच भाजपा ने भी राजनीतिक पलटवार तेज कर दिया है. पार्टी की कोशिश है कि यह बहस केवल 'वोट चोरी' तक सीमित न रहे. भाजपा इसे संवैधानिक संस्थाओं पर हमला, इंडिया गठबंधन की दरार और कांग्रेस की वंशवादी राजनीति से जोड़कर पेश कर रही है. भाजपा अब सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित यात्रा को परिवारवाद और वंशवाद बचाओ यात्रा का नाम देकर प्रचारित प्रसारित करने की योजना बना रही है.
भाजपा चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण को ढाल बनाकर सबसे मजबूत तर्क के तौर पर रख रही है. आयोग ने कहा है कि एसआईआर से जुड़े फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए. भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष लंबे समय से आयोग के अंदर 'रार' और 'दबाव' का आरोप लगा रहा था. अब आयोग के बयान के बाद भाजपा इसे झूठा प्रचार बता रही है. पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस हार के बाद संस्थाओं की विश्वसनीयता गिराने की कोशिश कर रही है, ताकि अगले चुनावों के लिए मैदान पहले से कमजोर किया जा सके.
इस बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा मुख्यालय से इंडिया गठबंधन की बैठक को बिखरे हुए कुनबे की बैठक बताया और साथ ही ये भी आरोप लगाए कि विपक्षी गठबंधन में एकता नहीं, गठबंधन में नेतृत्व संकट है.
दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष की एकता पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि गठबंधन में और खुद कांग्रेस में भी राहुल गांधी को नेता मानने वाले तैयार नहीं हैं. इसी वजह से कई दल और नेता बैठक में शामिल नहीं हुए.
पार्टी सूत्रों की मानें तो भाजपा इसे विपक्षी एकजुटता का सबूत नहीं, बल्कि नेतृत्व संकट बताकर प्रचार प्रसार करेगी.
अखिलेश यादव के दूर रहने, AAP और डीएमके की अनुपस्थिति को पार्टी बार-बार दोहरा रही है. भाजपा का संदेश है कि कांग्रेस एसआईआर के नाम पर बैठक बुला रही है, लेकिन सहयोगी दल राहुल गांधी की अगुवाई स्वीकार नहीं कर रहे. भाजपा ने कांग्रेस की यात्रा को 'वंशवाद की यात्रा' भी करार दिया है.
इसके अलावा पार्टी कांग्रेस की यात्राओं पर भी हमले बोल रही है. कर्नाटक में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 2.0 को भाजपा 'वंशवाद की यात्रा' बता रही है. पार्टी का आरोप है कि सूखा, किसान और स्थानीय मुद्दों के नाम पर निकाली गईं ये पदयात्राएं असल में गांधी परिवार को फिर राजनीतिक केंद्र बनाने का अभियान हैं. भाजपा का तर्क है कि कांग्रेस जब भी दबाव में होती है, नया मुद्दा उठाती है—कभी ईवीएम, कभी एसआईआर, कभी यात्रा. लेकिन हर अभियान अंत में परिवार पर आकर टिक जाता है.
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के "गांधी परिवार बनाम संघ परिवार" वाले बयान को भाजपा ने कांग्रेस की खुली स्वीकारोक्ति करार दिया. भाजपा का कहना है कि कांग्रेस अब छिपा नहीं रही कि उसकी लड़ाई संविधान या मतदाता सूची की नहीं, परिवार को सत्ता में वापस लाने की है.
साथ ही पार्टी हालिया राज्यों के चुनावी नतीजों से भी आरोप काटने की कोशिश कर रही है जिसके तहत इन मुद्दों को भाजपा चुनावी परिणामों से जोड़ रही है. पार्टी का कहना है कि बिहार समेत कई राज्यों में विपक्ष ने वोट कटने, नाम हटने और आयोग पर पक्षपात का शोर मचाया. इसके बावजूद जनता ने एनडीए को जिताया. इसलिए भाजपा के अनुसार ये आरोप तथ्य नहीं, हार के बाद की भाषा हैं.
सूत्रों की मानें तो भाजपा इंडिया गठबंधन पर चौतरफा हमले करेगी जिसके तहत राज्यों में ऑरेज कॉन्फ्रेंस तो किए ही जायेंगे साथ ही भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी कहा गया है कि वो भी चुनाव आयोग का बचाव करें और विपक्ष से माफी मांगने की मांग करें.
कुल मिलकर रणनीति है कई मोर्चों पर कांग्रेस को घेरने की. पहला, एसआईआर को आयोग की सर्वसम्मत और कानूनी प्रक्रिया बताना. दूसरा, इंडिया गठबंधन की बैठक को राहुल गांधी के नेतृत्व संकट से जोड़ना. तीसरा, कांग्रेस की यात्राओं को वंशवाद की यात्रा बताकर मूल मुद्दे से ध्यान हटाना.
यही नहीं, भाजपा इसे हार के बाद संस्थाओं पर हमला और परिवारवादी राजनीति का बचाव करार दे रही है. कुल मिलाकर SIR पर स्थिति आक्रामक होती जा रही है और फिलहाल दोनों तरफ से हमले जारी हैं. जबकि एसआईआर तकनीकी प्रक्रिया है और इसे पार्टियां राजनीतिक हथियार बनाकर आने वाले राज्यों के चुनाव का मुख्य मुद्दा बना रही हैं और अब ये चुनावी मैदान का हिस्सा बनना लगभग तय हो चुका है.
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