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SIR बना सियासी हथियार... भाजपा ने भी विपक्ष तेज किया राजनीतिक पलटवार

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की ( ANI )

नई दिल्ली: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष के तीखे हमले के बीच भाजपा ने भी राजनीतिक पलटवार तेज कर दिया है. पार्टी की कोशिश है कि यह बहस केवल 'वोट चोरी' तक सीमित न रहे. भाजपा इसे संवैधानिक संस्थाओं पर हमला, इंडिया गठबंधन की दरार और कांग्रेस की वंशवादी राजनीति से जोड़कर पेश कर रही है. भाजपा अब सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित यात्रा को परिवारवाद और वंशवाद बचाओ यात्रा का नाम देकर प्रचारित प्रसारित करने की योजना बना रही है.

भाजपा चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण को ढाल बनाकर सबसे मजबूत तर्क के तौर पर रख रही है. आयोग ने कहा है कि एसआईआर से जुड़े फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए. भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष लंबे समय से आयोग के अंदर 'रार' और 'दबाव' का आरोप लगा रहा था. अब आयोग के बयान के बाद भाजपा इसे झूठा प्रचार बता रही है. पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस हार के बाद संस्थाओं की विश्वसनीयता गिराने की कोशिश कर रही है, ताकि अगले चुनावों के लिए मैदान पहले से कमजोर किया जा सके. इस बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा मुख्यालय से इंडिया गठबंधन की बैठक को बिखरे हुए कुनबे की बैठक बताया और साथ ही ये भी आरोप लगाए कि विपक्षी गठबंधन में एकता नहीं, गठबंधन में नेतृत्व संकट है. दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष की एकता पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि गठबंधन में और खुद कांग्रेस में भी राहुल गांधी को नेता मानने वाले तैयार नहीं हैं. इसी वजह से कई दल और नेता बैठक में शामिल नहीं हुए. दिल्ली से जानकारी देतीं ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट (ETV Bharat) पार्टी सूत्रों की मानें तो भाजपा इसे विपक्षी एकजुटता का सबूत नहीं, बल्कि नेतृत्व संकट बताकर प्रचार प्रसार करेगी. अखिलेश यादव के दूर रहने, AAP और डीएमके की अनुपस्थिति को पार्टी बार-बार दोहरा रही है. भाजपा का संदेश है कि कांग्रेस एसआईआर के नाम पर बैठक बुला रही है, लेकिन सहयोगी दल राहुल गांधी की अगुवाई स्वीकार नहीं कर रहे. भाजपा ने कांग्रेस की यात्रा को 'वंशवाद की यात्रा' भी करार दिया है.