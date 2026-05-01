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Explainer: दिल्ली में पांडव की हत्या के 'बिहारी' कनेक्शन पर राजनीति तेज, मां ने पूछा- बिहार का होना गुनाह है क्या?

पांडव कुमार की हत्या के बाद हो रही राजनीति के बीच पांडव का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है.

दिल्ली में खाकी का खूनी खेल!, बिहार की 'अस्मिता' की चोट पर गरमाई सियासत
दिल्ली में खाकी का खूनी खेल!, बिहार की 'अस्मिता' की चोट पर गरमाई सियासत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 1, 2026 at 4:48 PM IST

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Updated : May 1, 2026 at 5:01 PM IST

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धनंजय वर्मा की रिपोर्ट

नई दिल्ली: "क्या बिहारी होना गुनाह है...'' राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में हर किसी की जबान पर यही सवाल है ? क्योंकि अपनों का पेट पालने और घर की आर्थिक तंगी को दूर करने का सपना लेकर बिहार के खगड़िया का एक बेटा दिल्ली की सड़कों पर उतरा था..., लेकिन उसे क्या पता था कि जिस महानगर को वो अपनी कर्मभूमि बना रहा है, वही उसकी मौत की गवाह बन जाएगी. 21 वर्षीय पांडव कुमार, जो दिल्ली में एक डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहे थे, 25 अप्रैल की रात नशे में धुत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात एक पुलिसकर्मी ने गोली मारकर हत्या कर दी.

इस घटना ने बिहार से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है. अब ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है. सत्ता-विपक्ष के आरोपों के बीच पांडव का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है.

मृतक पांडव की मां क्या बोलीं ?
मृतक पांडव की मां क्या बोलीं ? (ETV Bharat)

वारदात की रात: आखिर क्या हुआ था उस दिन ?

दरअसल, घटना 25 अप्रैल की देर रात करीब 2 बजे की है. दिल्ली के जाफरपुर कलां (द्वारका) में रहने वाले रूपेश के 2 साल के बेटे का जन्मदिन था. इस जन्मदिन के कार्यक्रम से दिल्ली के उत्तम नगर निवासी पांडव कुमार अपने एक दोस्त कृष्ण के साथ जन्मदिन की पार्टी से लौट रहा था. गली से निकलकर मुख्य रोड पर करीब 6 लोग खड़े थे, जो पार्टी के बाद घर लौट रहे थे. सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे थे. शोर शराबा सुनकर स्पेशल सेल का सिपाही नीरज मौके पर पहुंच गया. मौके पर मौजूद चश्मदीद रूपेश कुमार ने बताया कि सिपाही नशे की हालत में था. उसने बहस शुरू कर दी.

मृतक पांडव की मां क्या बोलीं ?
मृतक पांडव की मां क्या बोलीं ? (ETV Bharat)

चश्मदीद रूपेश के मुताबिक, विवाद के दौरान सिपाही नीरज ने पांडव कुमार के बिहारी होने को लेकर बेहद अभद्र टिप्पणियां कीं. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सिपाही ने 'बिहारी' शब्द का इस्तेमाल करते हुए गाली दी. पुलिसकर्मी नीरज ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर सीधे पांडव के सीने में गोली दाग दी. गोली पांडव के शरीर को पार करते हुए उसके दोस्त कृष्ण को भी लगी. पांडव ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. रूपेश का कहना है कि इस घटना के बाद आरोपी सिपाही ने कहा कि इसका काम तमाम हो गया और जो घायल है यह बच सकता है, इसको तुरंत अस्पताल ले जाओ. इसके बाद आरोपी पुलिसकर्मी फरार हो गया. कृष्ण का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

मृतक पांडव कुमार के पिता ने क्या कहा ?
मृतक पांडव कुमार के पिता ने क्या कहा ? (ETV Bharat)

सियासी उबाल: कब कौन पहुंचा परिवार के पास ?

स्पेशल सेल के पुलिसकर्मी द्वारा पांडव कुमार की हत्या के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में उबाल आ गया है. घटनाक्रम के अनुसार, राजनीतिक दखल इस प्रकार बढ़ रहा है.

28 अप्रैल: बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव सबसे पहले पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे. उन्होंने परिवार को नकद आर्थिक सहायता दी. इसके साथ ही केंद्र व दिल्ली की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने इस हत्या को बिहार विरोधी मानसिकता का परिणाम बताया. न्याय की मांग करते हुए स्थानीय लोगों के साथ केंद्र दिल्ली की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की. पप्पू यादव ने इसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर भी साझा किया है.

29 अप्रैल: नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी पीड़ित परिवार के पास पहुंचे. उन्होंने अपनी ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी और आश्वासन दिया कि वे खुद इस मामले की निगरानी करेंगे. मनोज तिवारी ने यह भी घोषणा की कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जल्द ही परिवार से मिलकर हर संभव सरकारी सहायता सुनिश्चित करेंगी.

29 अप्रैल: आम आदमी पार्टी से विधायक संजीव झा साथ पूर्व सांसद महाबल मिश्रा, द्वारका से पूर्व विधायक विनय मिश्रा और उत्तम नगर से पूर्व विधायक नरेश बालियान की पत्नी पूजा बालियान समेत अन्य ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की. आप नेताओं ने कहा कि नफरत की राजनीति बंद करो. दिल्ली के विकास में पूर्वांचल का बहुत बड़ा योगदान है. पूर्वांचल के लोगों के प्रति इतनी नफरत ठीक नहीं है. भविष्य में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए. परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी और 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए.

30 अप्रैल: पांडव की हत्या पर आम आदमी पार्टी भाजपा को लगातार घेर रही है. आप नेता महाबल मिश्रा ने बृहस्पतिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना को नफरत से प्रेरित बताया और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के लोगों के साथ भेदभाव बढ़ रहा है, जबकि उनका दिल्ली के विकास में बड़ा योगदान है. पार्टी ने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा, एक सदस्य को नौकरी व आवास देने की मांग की. इसके साथ ही दोषी अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई व निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए समाज में सौहार्द बनाए रखने की अपील की. वहीं आप के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने भी वीडियो जारी कर भाजपा पर कई सवाल खड़े किए.

मृतक पांडव के घर पर उसके मां के साथ बैठे स्थानीय
मृतक पांडव के घर पर उसके मां के साथ बैठे स्थानीय (ETV Bharat)

दोषियों को कड़ी सजा का आश्वासन

30 अप्रैल: मृतक पांडव कुमार के परिवार से सचिवालय में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मिलीं. इस दौरान पीड़ित परिवार के साथ स्थानीय विधायक पवन शर्मा भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना अस्वीकार्य है. मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. बिहार के एक बेटे के साथ हुई इस घटना पर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जांच में कोई लापरवाही न हो और दोषियों को कठोरतम दंड मिले. उन्होंने कहा कि देश के हर राज्य से आकर दिल्ली में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति दिल्लीवासी है. वह हमारा परिवार है. क्षेत्रीयता के आधार पर हिंसा और अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

"एक बेटे का असमय चले जाना माता-पिता के लिए कितना बड़ा दुख होता है, इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता. इस कठिन घड़ी में हम पूरे परिवार के साथ खड़े हैं. दिल्ली सरकार उन्हें हर संभव मदद उपलब्ध कराएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी."-रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री, दिल्ली

मारे गए बिहार के युवक पांडव कुमार के परिजनों से मिलीं CM रेखा गुप्ता
मारे गए बिहार के युवक पांडव कुमार के परिजनों से मिलीं CM रेखा गुप्ता (दिल्ली सीएम एक्स हैंडल)

आरोपी पर अब तक की कार्रवाई

वारदात के बाद आरोपी पुलिसकर्मी नीरज फरार हो गया था. दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में अपने ही सिपाही के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का दावा किया है. दिल्ली पुलिस ने आरोपी हेड कॉन्स्टेबल को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. उसे सस्पेंड भी किया जा चुका है. फिलहाल दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या गोलीबारी के पीछे कोई पूर्व नियोजित रंजिश थी या यह सिर्फ क्षणिक आवेश व नशे का परिणाम था.

''पुलिस ने 15 घंटे की सघन तलाशी के बाद उसे हरियाणा के रोहतक के पास से रविवार (26 अप्रैल) शाम को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के तुरंत बाद विभाग ने नीरज को निलंबित कर दिया है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (हत्या) व अन्य संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. नीरज की बर्खास्तगी की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है. मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की जा रही है, जिससे पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय मिल सके.'' -कुशल पाल सिंह, डीसीपी द्वारका

पांडव कुमार हत्याकांड का पूरा घटनाक्रम
पांडव कुमार हत्याकांड का पूरा घटनाक्रम (ETV Bharat)

सरकारी रिवाल्वर कैसे सिपाही के पास थी ?

दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी व दिल्ली पुलिस महासभा के पदाधिकारी वेद भूषण शर्मा ने इस घटना पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि सबसे अहम मुद्दा यह है कि संबंधित सिपाही के पास सरकारी रिवॉल्वर कैसे थी, जबकि ड्यूटी खत्म होते ही हथियार जमा कराना अनिवार्य होता है. यदि किसी भी तरह का विवाद था, तो उसे कानून हाथ में लेने के बजाय 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि ये पुलिस की ड्यूटी नहीं है कि व्यक्तिगत गुस्से में ऐसी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि दिल्ली सभी की है, चाहे कोई किसी भी राज्य से हो. केवल बिहार का रहने वाला होने पर किसी के प्रति इतना आक्रोश कि उसकी जान ले ली जाए, समाज के लिए बेहद खतरनाक है. क्षेत्रवाद व जातिवाद के नाम पर हिंसा किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं हो सकती. ये गंभीर चिंता का विषय है, न कि राजनीति करने का.

पांडव कुमार हत्याकांड का पूरा घटनाक्रम
पांडव कुमार हत्याकांड का पूरा घटनाक्रम (ETV Bharat)

बिहार अस्मिता बनाम राजनीति

इस घटना ने दिल्ली में रह रहे लाखों पूर्वांचली व बिहारी नागरिकों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए और क्षेत्रीय आधार पर नफरत फैलाए तो आम आदमी कहां जाए? फिलहाल द्वारका का यह इलाका संवेदनशील बना हुआ है. पांडव का परिवार सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है "क्या बिहारी होना ही पांडव का सबसे बड़ा गुनाह था ?"

पांडव के घर के बाहर लगा बैनर
पांडव के घर के बाहर लगा बैनर (ETV Bharat)

मृतक के परिवार की स्थिति व उनकी मांग

पांडव कुमार का परिवार इस समय गहरे शोक और असुरक्षा के माहौल में है. मृतक के परिजनों की स्थिति अत्यंत दयनीय है, क्योंकि पांडव घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य था. पांडव का परिवार दिल्ली में पिछले 35 वर्षों से रह रहा है. पांडव दशमी पास था और उसके पिता गणेश सिंह पहले मजदूरी करते थे, लेकिन पांडव ने घर की जिम्मेदारी संभाली और डिलीवरी बॉय का काम करने लगा. वह इस नौकरी से ही पूरा परिवार चलता था. गणेश सिंह के मुताबिक, बेटे की मौत के बाद उनका परिवार टूट गया है उनका एक छोटा बेटा है जो टीवी का मरीज है. पांडव की मां का भी इलाज चल रहा है. परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. अब परिवार मकान का किराया कैसे देगा. परिवार ने आर्थिक मदद के साथ पांडवों के छोटे भाई और मां की इलाज करने और पांडवों के छोटे भाई को नौकरी दिलाने की मांग की है. इसके साथ ही आरोपी पुलिसकर्मी को कड़ी सजा देने की भी मांग की है.

दिल्ली में बिहारी युवक की हत्या पर सियासत तेज! (ETV Bharat)

तेजस्वी यादव ने सरकार के घेरा

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर भाजपा की सरकार पर हमला बोला. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार में “बिहारी होना” ही सबसे बड़ा अपराध हो गया है. नई दिल्ली में खगड़िया निवासी 23 वर्षीय युवक पांडव कुमार की सिर्फ इसलिए गोली मार कर हत्या कर दी गई क्योंकि वह ‘बिहारी’ था. ‘बिहारी होने के अपराध’ में ही उसका दोस्त कृष्ण जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है. देश की राजधानी दिल्ली में जिस जगह “बिहारी” समझ गोली मारी गई है वहां निगम पार्षद भाजपा का, विधायक भाजपा का, सांसद भाजपा का, मुख्यमंत्री भाजपा का, बिहार में मुख्यमंत्री भाजपा का, आधा दर्जन निष्क्रिय बड़बोले केंद्रीय मंत्री बिहार के, उपराज्यपाल भाजपा के, गृह मंत्री भाजपा के, प्रधानमंत्री भाजपा के हैं. भाजपा बिहारियों के लिए काल बन चुकी है. क्या इन भाजपाइयों में किसी में हिम्मत है कि एक गरीब मेहनतकश बिहारी की हत्या करने वाले उस हत्यारे पुलिसकर्मी को सजा दिलवा सके ?

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी 8 लाख की आर्थिक मदद

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, "दिल्ली के द्वारिका में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में खगड़िया निवासी श्रमिक पांडव कुमार की मौत अत्यंत ही पीड़ादायक है. शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. प्रशासन न्यायपूर्ण कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है. हम इस विकट घड़ी में पीड़ित परिवार की मदद के लिए हर स्तर से प्रयासरत हैं. मृतक के आश्रितों को 8 लाख अनुग्रह अनुदान (4 लाख श्रम संसाधन विभाग से एवं 4 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से) देने का निर्देश दिया है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिजनों को इस कठिन समय में धैर्य व संबल प्रदान करें."

दिल्ली पुलिस ने नहीं जारी की फोटो

दिल्ली पुलिस जब भी किसी लूट, हत्या, चोरी, रेप, डकैती यहां तक की नशीले पदार्थ या हथियार तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करती है तो उसकी प्रेस क्रांफ्रेंस करती है या प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है. इसके साथ आरोपियों के फोटो और वीडियो भी जारी कर पुलिस वाहवाही लूटती है, लेकिन पांडव कुमार की हत्या करने वाले आरोपी नीरज की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस फोटो या वीडियो कुछ नहीं जारी किया गया. क्या ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आरोपी नीरज दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में सिपाही है ?

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Last Updated : May 1, 2026 at 5:01 PM IST

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