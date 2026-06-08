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मालवीय नगर अग्निकांड: कुक केशव नेगी की गिरफ्तारी पर उत्तराखंड से दिल्ली तक सियासी भूंकप!

रविवार को पुष्कर धामी ने सीएम रेखा से बातचीत की, वहीं दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक कई नेता इस गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं.

मालवीय नगर अग्निकांड
मालवीय नगर अग्निकांड (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 8, 2026 at 2:42 PM IST

7 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड में 22 लोगों की मौत के बाद पुलिस की जांच जारी है. पुलिस द्वारा इस मामले में होटल के कुक केशव नेगी की गिरफ्तारी पर राजनीति शुरू हो गई है. दिल्ली पुलिस द्वारा केशव नेगी को गिरफ्तार करने के बाद उत्तराखंड के कई नेताओं ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करने की बात अपने सोशल मीडिया हैंडल से साझा की है.

केशव नेगी की गिरफ्तारी के बाद से सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ी हुई है. राजनीतिक गलियारों से लेकर आम आदमी तक. कुछ लोगों का मानना है कि केशव नेगी को जानबूझकर फंसाया जा रहा है. कई नेताओं ने तो केशव नेगी के लिए न्याय की मांग की है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से बात करने की दी जानकारी

लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट लिखने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से इस मामले में बातचीत करने की जानकारी अपने एक्स हैंडल से दी है. धामी ने एक्स पर लिखा है कि दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड प्रकरण में उत्तराखंड के केशव नेगी की गिरफ्तारी के संबंध में आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से वार्ता हुई. रेखा गुप्ता ने आश्वस्त किया है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा तथा जांच पूरी तरह तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर होगी. पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियां निष्पक्ष जांच के माध्यम से सत्य को सामने लाएंगी. साथ ही केशव नेगी की पुत्री कनिष्का नेगी से भी बात कर उन्हें हर संभव सहायता हेतु आश्वस्त किया. हमारी सरकार देश भर में रह रहे सभी प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है.

बीजेपी सांसद रविंदर नेगी ने कहा-मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए

इसके साथ ही दिल्ली के पटपड़गंज से विधायक रविंदर सिंह नेगी ने भी फेसबुक पर अपना वीडियो डालकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से केशव नेगी की गिरफ्तारी के मामले में बातचीत करने की बात कही है. साथ ही निष्पक्ष जांच की मांग की है. रविंदर सिंह नेगी ने अपने वीडियो में बताया है कि मेरे पास उत्तराखंड से बहुत फोन आ रहे हैं और लोग केशव नेगी की गिरफ्तारी को लेकर चिंता जता रहे हैं. इस मामले में मेरी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मालवीय नगर अग्निकांड में होटल के मालिक को पहले गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए केशव नेगी को भी दो दिन के लिए हिरासत में लिया है. अगर इस मामले में केशव नेगी निर्दोष हैं तो उनको बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा. किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी.

रविंदर सिंह नेगी ने कहा कि उत्तराखंड के लोग बिल्कुल चिंतित न हो आपका भाई आपका बेटा दिल्ली में विधायक है जो आपकी आवाज को यहां उठाता है किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने दिया जाएगा. इसके अलावा अन्य लोगों के द्वारा भी सोशल मीडिया पर यह लिखा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने होटल के एक गरीब कुक को मामले में बली का बकरा बना दिया है और उसके ऊपर पूरे मामले का दोषारोपण किया जा रहा है.

पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी किया पोस्ट

इसके अलावा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कुक केशव नेगी की गिरफ्तारी को लेकर के दिल्ली पुलिस के उच्चाधिकारियों से बातचीत करने को लेकर के अपना पोस्ट शेयर किया है. त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिखा है कि मालवीय नगर अग्निकांड प्रकरण में हमारी देवभूमि उत्तराखंड के केशव नेगी की गिरफ्तारी के संबंध में मेरी एवं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता हुई है. हमने मामले की निष्पक्ष, गहन एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने को कहा है ताकि सत्य सामने आ सके और किसी निर्दोष के साथ अन्याय न हो. नेगी जी को हम हरसंभव कानूनी सहयोग एवं न्याय दिलाने के प्रयास में उनके साथ खड़े रहेंगे. देवभूमि उत्तराखंड के लोग देश-विदेश में अपनी ईमानदारी, मेहनत और संस्कारों के लिए जाने जाते हैं. हम न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास रखते हैं. दोषी को दंड मिले, लेकिन निर्दोष को न्याय अवश्य मिले. देवभूमि के सम्मान और सत्य की रक्षा के लिए हम सदैव प्रतिबद्ध हैं.

''मालवीय नगर होटल अग्निकांड में दिल्ली पुलिस ने कमाल कर दिया, एक खतरनाक अपराधी 65 वर्षीय रसोइया पहाड़ी केशव नेगी को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड में ले लिया! होटल मालिक, मैनेजर, निगम के बिल्डिंग विभाग के इंजीनियर जिन्होंने 6 कमरों के ऊपर 20 अवैद्य कमरों का निर्माण करवाया, वह दोषी नहीं है! दिल्ली पुलिस के स्थानीय थाना कर्मी जो सेवा करवा वहां अवैध जानलेवा कारोबार होने दिए, वह भी दोषी नहीं है! बेसमेंट में किचन, आवासीय गतिविधि चल रही थी, कार्रवाई न करने वाले निगम व पुलिस अधिकारी का तो दोष है ही नहीं! मार्च में ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के लाइसेंस की अवधि खत्म हो गई थी, 2 महीने से बिना लाइसेंस चलने देने पर पर्यटन विभाग का भी कोई दोष नहीं है!'-सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश ममगाईं


केशव नेगी को न्याय दिलाने की हो रही बात

इस पूरे मामले को लेकर के उत्तराखंड के लोगों और नेताओं की तरफ से यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं पुलिस होटल के मालिक को इस मामले में में बचाने के लिए केशव नेगी को ही घटना का मुख्य दोषी न साबित कर दे. इसलिए केशव नेगी को न्याय दिलाने की बात कही जा रही है. इसलिए मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है.

वहीं, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि यह गिरफ्तारी पुलिस की जांच और पूछताछ के लिए है. इसमें केशव को बलि का बकरा बनाने जैसी कोई बात नहीं है. प्राथमिक जांच में यह बात सामने आ रही है कि आग होटल की रसोई से ही लगी थी और जब रसोई से आग भड़की तो कुक केशव नेगी वहां से भाग गया. उसके बाद आग फैलनी शुरू हो गई. जब आग फैल गई तब लोगों को पता चला तो इसमें केशव नेगी द्वारा क्या लापरवाही बरती गई इस एंगल से भी जांच की जा रही है. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में होटल के मालिक लवकेश गुप्ता को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और कोर्ट से उसको रिमांड पर लेकर पूछताक्ष शुरू कर दी थी. इसी तरह केशव नेगी से भी पुलिस डिमांड पर लेकर पूछताक्ष कर रही है.

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