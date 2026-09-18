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TMC चुनाव चिह्न विवाद के बीच ऋतब्रत बनर्जी ने लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया

इससे पहले गुरुवार को ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग को तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव निशान के अलॉटमेंट पर आखिरी फैसला लेना चाहिए, क्योंकि विरोधी गुटों ने नंदीग्राम और रेजिनगर विधानसभा उपचुनावों से पहले फॉर्म ए और बी जमा कर दिए हैं.

यह बात नंदीग्राम और रेजिनगर में 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच पार्टी के नाम, ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल और चुनाव निशान को लेकर चल रहे विवाद के बीच आई है. चुनाव आयोग ने गुरुवार को विरोधी गुटों से उनकी आखिरी दलीलें सुनने के बाद उनकी बात सुनी.

एक्स पर एक पोस्ट में बनर्जी ने लिखा, 'पॉलिटिक्स एक परमानेंट जंग है, हर घंटे एक जंग, हर मिनट एक जंग, हर सेकंड एक जंग, एक ऐसी जंग जो इंटरेस्ट, जरूरतों और प्रायोरिटी को बदल देती है. भारत के संविधान में शामिल डेमोक्रेसी के हमेशा रहने वाले विचार और मूल्य अमर रहें.'

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने शुक्रवार को आगामी उपचुनावों से पहले टीएमसी के दो गुटों के बीच चुनाव निशान को लेकर चल रहे विवाद के बीच लोकतंत्र के मूल्यों पर जोर दिया. पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेजिनगर में 6 अक्टूबर को उपचुनाव होने वाला है.

ऋतब्रत जो अप्रैल में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी से पार्टी की हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से दूरी बनाने वाले 80 नए चुने गए टीएमसी विधायकों में से लगभग 60 के ग्रुप को लीड करते हैं, ने दिल्ली में चुनाव आयोग की पूरी बेंच के सामने पेश होने के बाद यह बात कही.

ऋतब्रत बनर्जी ने दिल्ली में रिपोर्टर्स से कहा, 'हम आज इलेक्शन कमीशन की फुल बेंच से मिले. हमने अपनी दलीलें रखीं और रेजिनगर और नंदीग्राम में हुए उपचुनावों के बारे में उठाए गए सवालों के जवाब दिए.' उन्होंने कहा, 'कल इन उपचुनावों के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की डेडलाइन थी, और आज स्क्रूटनी हुई, इसलिए सिंबल अलॉटमेंट का मामला अब पेंडिंग है.

हमने फॉर्म ए और बी जमा कर दिए हैं. हालांकि, कालीघाट से भी फॉर्म ए और बी जमा किए गए हैं. इसलिए इलेक्शन कमीशन को आखिरी फैसला लेना होगा.' दोनों गुटों ने 'असली' तृणमूल कांग्रेस होने का दावा किया है और पार्टी के असली लीडरशिप के तौर पर पहचान के लिए इलेक्शन कमीशन से संपर्क किया है. ऋतब्रत के नेतृत्व वाले डेलीगेशन में अखरुज्जमां, अरूप रॉय, चंद्रिमा भट्टाचार्य और रिजु दत्ता शामिल थे.

आने वाले उपचुनावों के लिए दोनों गुटों के उम्मीदवार उतारने और टीएमसी के पारंपरिक चुनाव निशान पर दावा करने से विवाद और बढ़ गया है. दोनों खेमों ने अपने-अपने दावों के सपोर्ट में पोल ​​पैनल के सामने डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं. नंदीग्राम उपचुनाव तब जरूरी हुआ जब सुवेंदु अधिकारी ने सीट छोड़ दी और भवानीपुर सीट पर कब्जा बनाए रखा, जहाँ उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को हराया था.

आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूँ कबीर के इस्तीफे के बाद रेजिनगर सीट खाली हो गई थी, जो नौडा से भी जीते थे. दोनों उपचुनावों के लिए मतदान 6 अक्टूबर को होना है, जबकि वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को होगी. चुनाव आयोग ने 11 अक्टूबर से पहले पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का समय तय किया है.