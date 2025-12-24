ETV Bharat / bharat

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, भारत में सियासत तेज, BJP और कांग्रेस आमने-सामने

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, "बांग्लादेश इंदिरा गांधी की गलती है, अगर इसे भारत में मिला लिया जाता तो हिंदुओं की दुर्दशा से बचा जा सकता था." इसी तरह, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में कहा, "इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाकर गलती की." इन बयानों से भाजपा यह संदेश दे रही है कि कांग्रेस की पुरानी नीतियां आज की समस्याओं की जड़ हैं, और कांग्रेस को बांग्लादेश के नाम पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेंकनी चाहिए.

इस मुद्दे पर ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवादाता अनामिका रत्ना ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल से बात की. उन्होंने दावा किया कि अगर 1971 में बांग्लादेश को भारत में विलय कर लिया जाता, तो आज हिंदुओं पर हो रही हिंसा से बचा जा सकता था.

नई दिल्ली: बांग्लादेश में हाल की उथल-पुथल और वहां अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हो रहे हमलों ने भारत में राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के बीच बांग्लादेश के मुद्दे पर तीखी बयानबाजी हो रही है, जहां भाजपा नेता पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में बांग्लादेश के निर्माण को 'गलती' बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेता इसे इंदिरा गांधी की ऐतिहासिक उपलब्धि बताकर मौजूदा सरकार पर हमला बोल रहे हैं.

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल ने कहा कि यदि कांग्रेस को आज इतनी चिंता है तो फिर कांग्रेस की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 90 हजार भारतीय सैनिकों को कॉम्प्रोमाइज कर बांग्लादेश क्यों बनवाया था. उन्होंने कहा कि आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा और पूरा विश्व चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर कनाडा हो, सभी वहां मारे जा रहे हिंदुओं के मामले में बांग्लादेश सरकार की भर्त्सना कर रहे हैं. ऐसे में अपने ही देश में विपक्ष यानी कांग्रेस ऐसे समय में जब पूरे देश को एक होकर बांग्लादेश पर दबाव बनाना चाहिए हिंदुओं के प्रति सहृदयता दिखानी चाहिए तो वो इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं और यहां भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं.

भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस विदेशी सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल कर देश में अराजकता फैला रही है. इस मुद्दे पर कि हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने भी धरना प्रदर्शन किया और सरकार से बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की. इस पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल ने कहा कि सरकार बांग्लादेश को बार-बार सख्त चेतावनी दे रही और स्थिति पर नजर बनाए हुए है. उन्होंने कहा कि सरकार वहां के उच्चायुक्त के भी संपर्क में है और लगातार बात कर रही है.

दूसरी ओर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा सरकार पर पलटवार करते हुए कहा, "इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़ा और 1 लाख सैनिकों को कैद किया, लेकिन मौजूदा सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की रक्षा भी नहीं कर पा रही." खड़गे ने कहा कि पीओके (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) वापस लेने के दावे करने वाली सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा क्यों नहीं सुनिश्चित कर पा रही.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी बांग्लादेश संकट पर बोलते हुए कहा, "इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते भारत ने बांग्लादेश को जन्म दिया, और आज अगर प्रधानमंत्री के नाम में 'गांधी' जोड़ दिया जाए तो समस्या तुरंत हल हो जाएगी." कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, ने तो यहां तक कह दिया कि भारत में अल्पसंख्यकों के प्रति हो रही वैमनस्यता की वजह ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं.

यह मुद्दा बांग्लादेश में 18 दिसंबर 2025 को युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा के बाद से ही सियासत का विषय बन हुआ है, जिसने पूरे देश को अराजकता में झोंक दिया. कहीं ना कहीं यह बयानबाजी 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश है, जहां विदेश नीति और अल्पसंख्यक सुरक्षा बड़े मुद्दे बन सकते हैं. भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगा रही हैं.

यह भी पढ़ें- बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार: BJP ने राहुल गांधी की चुप्पी पर उठाए सवाल, ममता पर निशाना साधा