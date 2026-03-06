ETV Bharat / bharat

तेल खरीद पर अमेरिकी 'इजाजत' को लेकर गरमाई सियासत, AAP ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ महीनों में देश ने देखा है कि कैसे हर कदम पर भारत सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में झुकी है. केजरीवाल ने भावुक अपील करते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री किसी मजबूरी के कारण देश के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन भारत माता का सिर नहीं झुकने देना चाहिए.

केजरीवाल का तीखा प्रहार: 'इस्तीफा दें प्रधानमंत्री' दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोला. उन्होंने पूछा कि भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए निर्देश देने वाला अमेरिका कौन होता है? केजरीवाल ने कहा, "भारत 140 करोड़ लोगों का एक महान और प्राचीन देश है. हमारे इतिहास में नेतृत्व कभी इतना कमजोर नहीं रहा कि हमें किसी दूसरे देश से अनुमति लेनी पड़े."

नई दिल्ली: रूस से तेल आयात के मामले में अमेरिका द्वारा भारत को कथित तौर पर 30 दिनों की मोहलत दिए जाने के बयान पर देश में सियासी पारा चढ़ गया है. आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तीखा हमला बोला है. पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए और इसे भारत की संप्रभुता के साथ समझौता करार दिया.

सिसोदिया और संजय सिंह ने उठाए 'गुलामी' के सवाल

पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे गुलामी की घोषणा करार दिया. सिसोदिया ने कहा कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत को यह तय करने का पूरा अधिकार है कि वह किससे और कब व्यापार करे. उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा कि क्या भारत ने किसी ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं जो हमारी स्वतंत्रता को सीमित करते हैं? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या यही विश्वगुरु वाली विदेश नीति है, जहां हमें तेल खरीदने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ रही है?

मनीष सिसोदिया ने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. (ETV Bharat)

वहीं, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश का स्वाभिमान अमेरिका के पास गिरवी रख दिया है. उन्होंने अडानी मामले और अन्य अंतरराष्ट्रीय दबावों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि व्यक्तिगत मजबूरियों के कारण देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगाई जा रही है. दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी इस मामले में सरकार को घेरते हुए कहा कि भगत सिंह, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें एक आजाद मुल्क दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार के रुख से ऐसा लग रहा है जैसे देश को फिर से किसी का पिछलग्गू बनाया जा रहा है.

आप नेता संजय सिंह ने भी उठाए सवाल (ETV Bharat)

आप का आरोप है कि भारत की विदेश नीति अब स्वतंत्र नहीं रही, अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ा. विपक्षी नेताओं ने इसे 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान से जोड़कर देखा. उन्होंने मांग की है कि सरकार स्थिति स्पष्ट करे और अंतरराष्ट्रीय दबाव के सामने न झुके. आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी और सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग जारी रखेगी. हालांकि इस मामले पर केंद्र सरकार या विदेश मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई.

ये भी पढ़ेंः