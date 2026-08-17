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'दिमागी नक्सल' बयान पर गरमाई सियासत: केजरीवाल बोले, "हां, मैं दिमागी नक्सल हूं", संजय सिंह के भी तीखे तेवर

स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आगाह करते हुए कहा था कि हिंसात्मक या हथियारी नक्सलवाद भले ही कमजोर हुआ हो, लेकिन अब 'दिमागी नक्सल' समाज को भ्रमित करने और अराजकता फैलाने के नए रास्ते तलाश रहा है. उन्होंने देशवासियों से ऐसे तत्वों को पहचान कर उन्हें अलग-थलग करने की अपील की थी. प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद विपक्षी दलों की ओर से तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है.

आप नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल उठाया है कि क्या सरकार से सवाल पूछना और जनहित के मुद्दों को उठाना 'नक्सलवाद' है? केजरीवाल ने एक्स पर यहां तक लिखा कि, "हां, मैं दिमागी नक्सल हूं."

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिले के प्राचीर से दिए गए भाषण में 'दिमागी नक्सल' शब्द के इस्तेमाल पर देश का राजनीतिक पारा चढ़ गया है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी सांसद संजय सिंह ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है.

'क्या Gen Z और सवाल पूछने वाले दिमागी नक्सल हैं?'

आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर तीखा हमला बोला है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने लिखा कि हां, वे दिमागी नक्सल हैं. क्योंकि वे देशभक्त हैं और उन्हें इस पर गर्व है. प्रधानमंत्री के भाषण का वह अंश साझा करते हुए केजरीवाल ने कहा कि "प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों को 'दिमागी नक्सल' कहा. क्या पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली Gen Z 'दिमागी नक्सल' है? क्या अपने स्कूलों को ठीक करने की मांग करने वाले छोटे-छोटे बच्चे 'दिमागी नक्सल' हैं?"

प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों को ‘दिमागी नक्सल’ कहा

AAP सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों को ‘दिमागी नक्सल’ कहा. क्या पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली Gen Z ‘दिमागी नक्सल’ है? क्या अपने स्कूलों को ठीक करने की मांग करने वाले छोटे-छोटे बच्चे ‘दिमागी नक्सल’ हैं? या फिर लड़ाई कराने वाली ‘भारतीय झगड़ा पार्टी’ दिमागी नक्सल है? AAP नेताओं ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए यह भी जोड़ा कि यदि बुनियादी मुद्दों पर मुखर होना नक्सलवाद है, तो देश का युवा और आम नागरिक अपने अधिकारों के लिए पीछे नहीं हटेगा. इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए यह भी लिखा कि क्या देश में नफरत और लड़ाई कराने वाली व्यवस्था ही असली 'भारतीय झगड़ा पार्टी' है.

विपक्ष और सत्ता पक्ष में छिड़ी जुबानी जंग प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद केवल आम आदमी पार्टी ही नहीं, बल्कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के दिग्गज नेताओं ने भी तीखे तेवर दिखाए हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा सड़क तक सियासी सरगर्मी को और अधिक बढ़ाने वाला है. एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इसे वैचारिक अराजकता और देश की व्यवस्था को भीतर से खोखला करने की साजिश बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और युवाओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास करार दे रहा है. उधर कॉकरोच जनता पार्टी की तर्ज सोशल मीडिया पर "अर्बन नक्सल जनता पार्टी" नाम से भी कई एकाउंट बन गए हैं, इसके फॉलोअर्स की संख्या भी बढ़ रही है.



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