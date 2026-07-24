NEET पेपर लीक और फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर सियासत तेज, विपक्ष ने सरकार को घेरा
विपक्ष का आरोप है कि केवल घोषणाओं से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना भी जरूरी है.
Published : July 24, 2026 at 12:52 PM IST
नई दिल्ली: प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर देश में सियासत एक बार फिर गरमा गई है. पेपर लीक मामलों पर सख्त कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है. विपक्ष का आरोप है कि केवल घोषणाओं से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करना भी जरूरी है. पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा अपना अनशन समाप्त किए जाने और केंद्र सरकार के उस ऐलान के बाद, जिसमें पेपर लीक मामलों से निपटने के लिए सख्त कानून और संसद में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही गई थी, विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला है.
मध्यरात्रि के ऐलान पर उठे सवाल
बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह घोषणा की गई थी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक जैसी गंभीर समस्याओं पर लगाम कसने के लिए आगामी सोमवार को संसद में विशेष कानून लाया जाएगा. सरकार का दावा है कि इन मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की जाएंगी ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके. हालांकि, इस घोषणा के तुरंत बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है. आलोचकों और विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार की नीयत और कार्यशैली में भारी अंतर है.
I welcome the decision of Sonam Wangchuk ji to call off his anshan. His life and health is v imp for the nation.— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 24, 2026
As CJP has declared nationwide protests today, i urge everyone to participate in it.
NEET पेपर लीक मामले पर गरमाई सियासत
विपक्ष के आक्रामक रुख अपनाने की सबसे बड़ी वजह हालिया न्यायिक प्रक्रिया को बताया जा रहा है. आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि एक तरफ सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़े कानूनों के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रमुख परीक्षाओं से जुड़े मामलों में आरोपियों को राहत मिल रही है. उनका तर्क है कि यदि जांच एजेंसियों द्वारा अदालतों में पुख्ता सबूत पेश नहीं किए जाएंगे और मुख्य आरोपियों पर शिकंजा ढीला पड़ जाएगा, तो ऐसे में इन नए प्रावधानों और नाटकों का क्या औचित्य रह जाता है?
कल रात को 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि पेपर लीक के लिए सोमवार को संसद में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए क़ानून लाया जाएगा।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 24, 2026
मोदी जी का दिया आश्वासन कितना खोखला है, ये कल ख़ुद ही साबित हो गया।
2024 NEET पेपर लीक के mastermind को कल CBI ने कोर्ट में निर्दोष घोषित कर… https://t.co/PvpXjiJjQh pic.twitter.com/AuM1AODWnM
देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी
इस पूरे घटनाक्रम के बीच विभिन्न मोर्चों और संगठनों द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है. आयोजकों का कहना है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले सिस्टम के खिलाफ अब बड़े स्तर पर आवाज उठाई जाएगी. राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में छात्रों और विभिन्न संगठनों के जुटने की खबर है, जिससे प्रशासनिक स्तर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में संसद के सत्र से लेकर सड़क तक यह मुद्दा एक बार फिर से केंद्र बिंदु बन सकता है, जहां एक तरफ सरकार अपने नए सुधारों और कानूनों को अपनी उपलब्धि बता रही है, वहीं विपक्ष इसे नाकामी और ढकोसला करार देने में जुटा है.
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