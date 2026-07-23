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CJP आंदोलन पर सियासत तेज: केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा- 'विपक्ष राजनीतिक फायदे के लिए कर रहा छात्र आंदोलन हाईजैक'

नई दिल्ली: जंतर मंतर पर जारी छात्रों के प्रदर्शन पर भाजपा ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है. गुरुवार को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रेसवार्ता कर आरोप लगाया कि आज देश में जो कुछ हो रहा है, उसे छात्र राजनीति नहीं कहा जा सकता. विभिन्न राज्यों में चुनाव-दर-चुनाव हार चुके विपक्षी दल अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए छात्र आंदोलनों को हाईजैक कर रहे हैं और पर्दे के पीछे से हिंसा फैलाकर राजनीतिक मर्यादाओं को तार-तार कर रहे हैं.

केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि 'नीट' पेपर लीक के नाम पर शुरू हुए आंदोलन का आज सच यह है कि री-नीट परीक्षा सफलतापूर्व संपन्न हो चुकी है, संतोषजनक परिणाम आ चुके हैं और अब उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है.

CJP के प्रदर्शन पर पक्ष रखने आए केंद्रीय राज्य मंत्री और दिल्ली के शिक्षा मंत्री (ETV Bharat)

विपक्ष से तीखे सवाल

हर्ष मल्होत्रा ने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अन्य विपक्षी दलों से सवाल किया कि वे प्रधानमंत्री आवास एवं संसद की सुरक्षा में सेंध (ब्रीच) लगाने की घटना पर चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे में से किसी का भी कभी छात्र राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा, लेकिन आज उन्हें इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का अवसर दिखाई दे रहा है. उन्होंने कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार (2004-2014) के 10 वर्षों के कार्यकाल में हुए 10 प्रमुख पेपर लीक मामलों और हाल ही में 'आप' शासित पंजाब सरकार में फार्मासिस्ट परीक्षा का पेपर लीक होने का जिक्र करते हुए राहुल और केजरीवाल से जवाब मांगा है.