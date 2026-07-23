ETV Bharat / bharat

CJP आंदोलन पर सियासत तेज: केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा- 'विपक्ष राजनीतिक फायदे के लिए कर रहा छात्र आंदोलन हाईजैक'

CJP प्रदर्शन पर आए केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद का तीखा हमला.

CJP के प्रदर्शन पर पक्ष रखने आए दिल्ली के शिक्षा मंत्री व केंद्रीय मंत्री
CJP के प्रदर्शन पर पक्ष रखने आए दिल्ली के शिक्षा मंत्री व केंद्रीय मंत्री (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 23, 2026 at 6:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: जंतर मंतर पर जारी छात्रों के प्रदर्शन पर भाजपा ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है. गुरुवार को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रेसवार्ता कर आरोप लगाया कि आज देश में जो कुछ हो रहा है, उसे छात्र राजनीति नहीं कहा जा सकता. विभिन्न राज्यों में चुनाव-दर-चुनाव हार चुके विपक्षी दल अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए छात्र आंदोलनों को हाईजैक कर रहे हैं और पर्दे के पीछे से हिंसा फैलाकर राजनीतिक मर्यादाओं को तार-तार कर रहे हैं.

केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि 'नीट' पेपर लीक के नाम पर शुरू हुए आंदोलन का आज सच यह है कि री-नीट परीक्षा सफलतापूर्व संपन्न हो चुकी है, संतोषजनक परिणाम आ चुके हैं और अब उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है.

CJP के प्रदर्शन पर पक्ष रखने आए केंद्रीय राज्य मंत्री और दिल्ली के शिक्षा मंत्री (ETV Bharat)

विपक्ष से तीखे सवाल

हर्ष मल्होत्रा ने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अन्य विपक्षी दलों से सवाल किया कि वे प्रधानमंत्री आवास एवं संसद की सुरक्षा में सेंध (ब्रीच) लगाने की घटना पर चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे में से किसी का भी कभी छात्र राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा, लेकिन आज उन्हें इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का अवसर दिखाई दे रहा है. उन्होंने कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार (2004-2014) के 10 वर्षों के कार्यकाल में हुए 10 प्रमुख पेपर लीक मामलों और हाल ही में 'आप' शासित पंजाब सरकार में फार्मासिस्ट परीक्षा का पेपर लीक होने का जिक्र करते हुए राहुल और केजरीवाल से जवाब मांगा है.

शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार के कार्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आंकड़े रखते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था के सुधार और विस्तार को लेकर मोदी सरकार गंभीर है. वर्ष 2014-15 से 2023-24 के बीच देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में 25% और विश्वविद्यालयों में 69.7% की वृद्धि हुई है. मोदी काल में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले दलित छात्रों की संख्या में 51.4% और ओबीसी छात्रों की संख्या में 60.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

छात्रों को गुमराह कर रहे हैं हारे हुए नेता- आशीष सूद

दिल्ली सरकार में शिक्षा एवं गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि वह स्वयं छात्र राजनीति की पृष्ठभूमि से आए हैं और छात्रों व अभिभावकों की उम्मीदों को भली-भांति समझते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी अस्थायी समाधान के बजाय राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों और फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी ठोस व्यवस्थाओं के जरिए सिस्टम की कमियों को दूर कर रही है.

मंत्री आशीष सूद ने छात्रों से अपील की कि वे अपने विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक दलों द्वारा हाईजैक न होने दें. उन्होंने कहा कि जो लोग इसमें अपना राजनीतिक फायदा तलाश रहे हैं, वे दरअसल दिल्ली और पंजाब में अपनी खोई हुई क्रेडिबिलिटी और चुनावी हार को पचा नहीं पा रहे हैं. पिछले 10 वर्षों में दिल्ली और 4 वर्षों में पंजाब में अपनी साख खो चुके नेताओं के बुलाने पर कोई छात्र आने वाला नहीं है. दिल्ली का जागरूक युवा भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंकना जानता है.

ये भी पढ़ें:

  1. कनॉट प्लेस में आज शाम 6:30 बजे बंद हो जाएंगे सभी दफ्तर और रेस्टोरेंट, NDMC की सलाह पर NDTA का बड़ा फैसला
  2. रासुका आदेश का CJP प्रदर्शनों से लेना-देना नहीं, दिल्ली पुलिस ने बताया रूटीन प्रक्रिया
  3. छात्राओं की सुरक्षा के लिए स्कूल के बाहर पुलिसकर्मी तैनात, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने की थी शिकायत
  4. दिल्ली सरकार ने दी ‘परिवर्तन’ योजना को मंजूरी, पुराने कमर्शियल वाहनों को बदलने पर आकर्षक ऑफर

TAGGED:

COCKROACH JANTA PARTY PROTEST
STUDENT PROTEST HIJACKED
DELHI EDUCATION MINISTER ON PROTEST
UNION MINISTER ON NEET PROTEST
COCKROACH JANTA PARTY PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.