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'विधानसभा चुनाव नहीं होते तो नहीं घटते दाम': सपा सांसद ने सरकार की 'दरिया दिली' पर उठाये सवाल

शुक्रवार, 27 मार्च, 2026 को अमृतसर में फ्यूल की कमी की अफवाहों के बीच गाड़ियों में तेल डलवाने के लिए फ्यूल स्टेशन पर लाइन में खड़े लोग. ( PTI )

समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने इस कटौती को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि यह निर्णय केवल इसलिए लिया गया है क्योंकि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. राय के अनुसार, "अगर चुनाव नहीं होते, तो सरकार यह निर्णय कभी नहीं लेती."

नई दिल्लीः केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 प्रति लीटर की बड़ी कटौती के फैसले ने देश में एक नया राजनीतिक संग्राम छेड़ दिया है. जहां सरकार इसे वैश्विक संकट के बीच जनता को राहत देने वाला कदम बता रही है, वहीं विपक्ष ने इसे आगामी विधानसभा चुनावों से प्रेरित एक 'चुनावी स्टंट' करार दिया है.

चुनाव का दबाव

राजीव राय का दावा है कि चुनाव के डर ने सरकार को यह कदम उठाने पर मजबूर किया है. उन्होंने कटाक्ष किया कि चुनाव खत्म होते ही सरकार की 'दरियादिली' भी खत्म हो जाएगी. सपा सांसद ने भाजपा को 2014 का वह वादा याद दिलाया जिसमें 30 रुपये में पेट्रोल देने की बात कही गई थी. उन्होंने सवाल किया कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी कम थीं, तब सरकार ने टैक्स क्यों नहीं घटाया. उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले टैक्स बढ़ाकर जनता से लाखों करोड़ रुपये वसूले थे. अब चुनाव को देखते हुए थोड़ी बहुत कटौती करके इसे राहत बता रही है.

जनता को राहत नहींः राजीव शुक्ला

कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि आम लोगों को पेट्रोल पंप पर कोई राहत नहीं मिलेगी. उन्होंने केंद्र सरकार पर इस घोषणा का अनावश्यक प्रचार करने का आरोप भी लगाया. कहा कि सुबह से सरकार कह रही है कि दाम घटा दिये, लेकिन जब पूछा तो पता चला कि इससे जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है. उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें पंप पर लगभग पहले जैसी ही रहेंगी.

कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला. (ETV Bharat)

क्या है सरकार का फैसला

वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 से घटाकर 3 रुपये और डीजल पर 10 से घटाकर शून्य कर दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, इस कटौती का उद्देश्य उपभोक्ताओं को वैश्विक कीमतों के झटके से बचाना और घरेलू बाजार में ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करना है. सरकार ने यह कदम पेट्रोलियम कंपनियों को राहत देने के लिए उठाया है, जो वर्तमान में उच्च दामों पर कच्चा तेल खरीद रही हैं.

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