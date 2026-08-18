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नितिन नवीन की नई टीम ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का सियासी पारा, बीजेपी ने बताया युवा नेतृत्व, कांग्रेस का आरोप बड़े भाजपा नेताओ की हुई अनदेखी

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को किनारे कर दिया है. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.

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नितिन नवीन की नई टीम ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का सियासी पारा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2026 at 7:08 PM IST

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रायपुर: भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी टीम को मजबूत करने में जुटी है और इसे लेकर संगठन में बड़े फेरबदल भी किए गए हैं. छत्तीसगढ़ से नितिन नवीन की टीम में 2 लोग शामिल किए गए हैं और इसको लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में कई तरह की चर्चाएं भी हैं. भारतीय जनता पार्टी जहां इसे पार्टी और संगठन को मजबूत करने की बात कह रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के केन्द्रीन नेतृत्व पर छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं के अनदेखी का आरोप लगाया है.

नितिन नवीन की नई टीम को सीएम ने दी बधाई

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नितिन नवीन की नई टीम को लेकर बधाई दी है और कहा है कि छत्तीसगढ़ से जाने वाली हर चीज निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करेगी. भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की घोषणा हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के महासमुंद लोकसभा सीट से सांसद रूपकुमारी चौधरी को महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मिला है. सीएम ने रूपकुमारी चौधरी को इसके लिए बधाई दी है.

नितिन नवीन की नई टीम ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का सियासी पारा (ETV Bharat)

पार्टी में कई पदों पर रहकर काम करने का अनुभव

रूपकुमारी चौधरी जिला भाजपा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, इसके साथ पार्टी के कई बड़े पदों पर भी उन्होने का काम किया है. सीएम साय ने कहा कि निश्चित रूप से उनके महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पूरे देश में महिला मोर्चा को एक नई मजबूती मिलेगी. सीएम साय ने दीपक म्हस्के को भाजपा सोशल मीडिया का राष्ट्रीय संयोजक बनाने पर बधाई दी. सीएम ने कहा कि दीपक जी को मीडिया जगत में लंबे समय तक काम करने का अनुभव है, जिसका फायदा पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा.

दीपक म्हस्के और रूपकुमारी चौधरी को मिली बड़ी जिम्मेदारी

नितिन नवीन की नई टीम में जगह मिलने पर ईटीवी भारत से बात करते हुए रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि हमें जो भी जिम्मेदारी दी गई है, हम उसका निर्वहन बखूबी करेंगे. रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान उनको दिया है, उसपर पर पूरी तरह से खरी उतरेंगी. वहीं, नितिन नवीन की टीम में सबसे अहम जिम्मेदारी दीपक म्हस्के को दी गई है. दीपक म्हस्के वर्तमान में छत्तीसगढ़ मेडिकल कार्पोरेशन के अध्यक्ष हैं. बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी कहीं जा सकती है कि जिस डिजिटल भारत और युवाओं से जुड़ने की बात और दावे बीजेपी करती है, अब वह दीपक म्हस्के के पास है. नितिन नवीन की टीम में जगह मिलने पर दीपक म्हस्के ने कहा कि वो पार्टी की दी गई जिम्मेदारियों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे. जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है उसे वो पूरा करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे.

2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा असर

2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. पार्टी ने इसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं. नितिन नवीन की नई टीम को लेकर पार्टी में खुशी का माहौल है. लेकिन कांग्रेस पार्टी इस नए बदलाव को लेकर तंज कसने से नहीं चूक रही है. पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने नेताओं को दरकिनार करने का काम किया है. बैज ने कहा कि पार्टी में जिनको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, उनको नहीं दी गई. बड़े नेताओं की उपेक्षा नितिन नवीन की नई टीम में किए जाने का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है.

नई टीम को बधाई, कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती

भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जनता नवीन मार्कंडेय ने कहा कि नितिन नवीन ने अपनी नई टीम बनाई है. निश्चित तौर पर यह बीजेपी में नया जोश भरेगी. क्योंकि नितिन नवीन युवा हैं और युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे, जिससे पार्टी को फायदा मिलेगा. अब देखना यह है कि नितिन नवीन की नई टीम कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती खड़ी करता है और युवाओं को कैसे अपने पाले में लाता है. इन सबमें एक बात तो साफ है कि नीतिन नवीन की नई तैयारी में कांग्रेस को पार्टी में नयापन लाने के लिए राजनीतिक तौर पर चुनौती दे दी है.

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