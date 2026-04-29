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अंतरिक्ष में भी राजनीति शुरू होगी तो मोदी वहां भी लीडर बन जाएंगे: संजय राउत

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा है कि अंतरिक्ष में भी यदि राजनीति शुरू होती है तो पीएम मोदी वहां भी लीडर बन जाएंगे.

Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut
शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 29, 2026 at 2:14 PM IST

3 Min Read
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पुणे (महाराष्ट्र): पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान किया जा रहा है. इस बारे में पूछे जाने पर, शिवसेना (यूबीटी) नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि साम, दाम, दंड, भेद के पुराने तरीकों के बजाय, आजकल एक तरह का "प्रशासनिक आतंकवाद" खासकर, प्रशासन और चुनाव आयोग से जुड़ा टेररिज्म हो रहा है, जो बहुत ही बुरी स्थिति है.

उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सिर्फ सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की डराने-धमकाने की तरकीबें अपना रहा है. उन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा कि मोदी जी तो ग्लोबल लीडर हैं, लेकिन अगर कल को राजनीति वाहय ​​अंतरिक्ष में शुरू हो जाए, तो वे बिना किसी शक के वहां भी नेता बन जाएंगे.

बुधवार को पुणे में शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में उक्त बातें कही. इस अवसर पर संजय राउत ने कहा कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अभी उनकी पार्टी का एक कॉर्पोरेटर है, और उनका मकसद शहर में पार्टी की ताकत को काफी बढ़ाना है. उन्होंने बताया कि नगर निगम परिसर में पार्टी के ऑफिस का आज उद्घाटन हो रहा है.

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वे अपनी पार्टी का असर बढ़ाना चाहते हैं. इसके अलावा, उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जैसी मजबूत और पक्के इरादे वाली नेता होने के बावजूद, मोदी और शाह ने खास तौर पर उन्हें हराने के लिए 2.5 लाख लोगों की बड़ी फोर्स लगा दी है.

आने वाले विधान परिषद चुनाव के बारे में पूछे जाने पर राउत ने कहा कि उनकी पार्टी का सिर्फ एक उम्मीदवार है. उन्होंने कहा कि कल सुबह 11:00 बजे यह साफ हो जाएगा कि कौन नामांकन पेपर दाखिल कर रहा है. उन्होंने कहा कि उनके उम्मीदवार की पहचान तभी पता चलेगी जब वे विधान परिषद भवन की सीढ़ियों पर पहुंचेंगे.

उन्होंने एक सवाल पूछा, "हमारी यह इच्छा क्यों नहीं होगी कि उद्धव ठाकरे नामांकन दाखिल करें?" उन्होंने दोहराया कि यह पूरी पार्टी की सामूहिक इच्छा है कि उद्धव ठाकरे विधान परिषद में जाएं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनके उम्मीदवार की असली पहचान कल बताई जाएगी.

जब बच्चू कडू के 'प्रहार' संगठन के संभावित विलय के बारे में पूछा गया, तो राउत ने कहा कि अगर पार्टी विलय करना चाहती है, तो इस मामले पर खुद बच्चू कडू से बात करनी होगी. राउत ने आगे कहा कि बच्चू कडू एक ईमानदार नेता हैं; हालांकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उन पर अभी कोई दबाव डाला जा रहा है, लेकिन बच्चू कडू ही इस मामले में आखिर में सफाई देंगे.

ये भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल चुनाव : मतदान के दौरान नादिया में हिंसक झड़पें, कांग्रेस का TMC पर धमकाने का आरोप

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