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अंतरिक्ष में भी राजनीति शुरू होगी तो मोदी वहां भी लीडर बन जाएंगे: संजय राउत

पुणे (महाराष्ट्र): पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान किया जा रहा है. इस बारे में पूछे जाने पर, शिवसेना (यूबीटी) नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि साम, दाम, दंड, भेद के पुराने तरीकों के बजाय, आजकल एक तरह का "प्रशासनिक आतंकवाद" खासकर, प्रशासन और चुनाव आयोग से जुड़ा टेररिज्म हो रहा है, जो बहुत ही बुरी स्थिति है.

उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सिर्फ सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की डराने-धमकाने की तरकीबें अपना रहा है. उन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा कि मोदी जी तो ग्लोबल लीडर हैं, लेकिन अगर कल को राजनीति वाहय ​​अंतरिक्ष में शुरू हो जाए, तो वे बिना किसी शक के वहां भी नेता बन जाएंगे.

बुधवार को पुणे में शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में उक्त बातें कही. इस अवसर पर संजय राउत ने कहा कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अभी उनकी पार्टी का एक कॉर्पोरेटर है, और उनका मकसद शहर में पार्टी की ताकत को काफी बढ़ाना है. उन्होंने बताया कि नगर निगम परिसर में पार्टी के ऑफिस का आज उद्घाटन हो रहा है.

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वे अपनी पार्टी का असर बढ़ाना चाहते हैं. इसके अलावा, उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जैसी मजबूत और पक्के इरादे वाली नेता होने के बावजूद, मोदी और शाह ने खास तौर पर उन्हें हराने के लिए 2.5 लाख लोगों की बड़ी फोर्स लगा दी है.