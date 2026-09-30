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केरलम में शाह को दिखाए काले झंडे, गृहमंत्री की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल... तिरुवनंतपुरम में तनाव का माहौल

तिरुवनंतपुरम: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ काले झंडे दिखाए जाने के विरोध के बाद केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम में राजनीतिक तनाव गंभीर हिंसा में बदल गया. तिरुवनंतपुरम जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर पथराव किया गया. वहीं नेयट्टिनकारा में अनावूर मंडलम कमेटी के ऑफिस में आग लगा दी गई. मामले में कांग्रेस नेतृत्व ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमलों की साजिश रचने का आरोप लगाया है.

यह विरोध प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े हालिया विवादों और आरोपों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ किया गया था. जब शाह अपने हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद कुंडारा में एक कार्यक्रम में जा रहे थे. इसी दौरान युवा कांग्रेस के राज्य उपाध्यक्ष बीनू चुलियिल के नेतृत्व में एक समूह ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया और काले झंडे लेकर काफिले के सामने कूद गया. इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने और हटाने के लिए बल प्रयोग किया.

चल रही झड़पों की शुरुआत 26 सितंबर, 2026 को हुई थी, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के केरलम दौरे के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए थे. शाह का काफिला 26 सितंबर को जब कोल्लम से कुंडारा जा रहा था, तब युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोल्लम के आश्रमम मैदान के पास काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया था. शाह कई कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कोल्लम जिले में थे.

उन्होंने सबूत के तौर पर भाजपा नेताओं द्वारा विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन के खिलाफ हाल ही में दिए गए बयानों का हवाला दिया. अहिंसा में पार्टी के विश्वास को दोहराते हुए उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए मजबूत और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेगी.

वहीं सनी जोसेफ ने बताया कि हिंसा की मौजूदा लहर खेल मंत्री ओ.जे. जनीश को सड़क पर रोकने के बाद शुरू हुए झगड़ों से पैदा हुई है, जो कोल्लम में अमित शाह के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन का नतीजा था. उन्होंने कहा कि झंडे और मंडलम कार्यालय को नुकसान पहुंचाने से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव के घर जाकर धमकियां दी थीं. जोसेफ ने आरोप लगाया कि भाजपा नेतृत्व की जानकारी और शह पर ऐसी गुंडागर्दी की जा रही है.

उन्होंने भरोसा दिलाया कि बिना किसी भेदभाव के दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने पुलिस को मौजूद सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल करके पूरी जांच करने का निर्देश दिया. उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से विरोधी पार्टी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं करने को कहा है. उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो कार्यालय को पुलिस सुरक्षा दी जाएगी.

हमलों की जानकारी मिलने पर राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला और केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मंत्री सनी जोसेफ हालात का जायजा लेने के लिए डीसीसी कार्यालय पहुंचे. चेन्निथला ने कहा कि राजनीतिक कार्यालय पर हमला करना केरल के राजनीतीक संस्कृति से अलग है और लोकतांत्रिक प्रणाली में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

आगजनी की यह घटना स्थानीय सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. मंडलम के अध्यक्ष राजेश ने इस घटना के लिए भाजपा के एक समर्थक पर आरोप लगाया. उन्होंने इसे भाजपा की हिंसा भड़काने की जानबूझकर की गई कोशिश बताया. उन्होंने कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की कसम खाई.

सोमवार रात करीब 11:30 बजे एक अलग घटना में नेय्यत्तिनकारा में पलियोडे के पास कांग्रेस अनावूर मंडलम कमेटी के कार्यालय को निशाना बनाया गया. हमलावर पुरानी टाइल वाली बिल्डिंग के पीछे पहुंचे, बाहर लगे फ्लेक्स बोर्ड पर आग पकड़ने वाला लिक्विड डाला और उन्हें आग लगा दी. बोर्ड पूरी तरह से जल गए. हालांकि स्थानीय लोगों, दुकानदारों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने आग को बिल्डिंग तक फैलने से पहले ही बुझा दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

म्यूजियम पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. हालांकि कार्यालय में बारह सर्विलांस कैमरे लगे हैं. पुलिस ने बताया कि कोई भी सर्विलांस कैमरा काम नहीं कर रहा था. ऐसे में जांच करने वालों को पास के सीसीटीवी नेटवर्क से फुटेज पर भरोसा करना पड़ा.

जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर हमला सोमवार आधी रात के ठीक बाद हुआ. इस दौरान बदमाशों द्वारा पत्थर फेंके जाने के कारण सामने की कांच की अलमारियां और मेन गेट की खिड़कियां पूरी तरह टूट गईं. मंगलवार सुबह 8 बजे कार्यालय खोलने पहुंचे एक स्टाफ सदस्य ने यह तबाही देखी और तुरंत पार्टी नेतृत्व को इसकी जानकारी दी.

मंत्री ओजे जानीश ने साफ किया कि अमित शाह के खिलाफ विरोध युवा कांग्रेस ऑल इंडिया कमेटी का एक आधिकारिक फैसला था न कि कोई राजनीतिक गलती थी. हालांकि, जब विरोध का फुटेज जानीश के आधिकारिक फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गया और बाद में डिलीट कर दिया गया. इस पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया. जबकि अफवाहों में कहा गया कि मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने वीडियो हटाने का आदेश दिया था.

हालांकि जानीश ने इस दावे से साफ इनकार किया. उन्होंने बताया कि हालांकि उन्होंने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर वीडियो शेयर किया था, लेकिन उनके अपने कार्यालय ने गलतफहमी से बचने के लिए इसे हटाने की सलाह दी थी. वह इसलिए क्योंकि किसी राज्य मंत्री के नाम से ऐसा फुटेज शेयर करना गलत माना जा सकता है.

वहीं भाजपा ने कोल्लम की घटना की कड़ी निंदा की. पार्टी ने आरोप लगाया कि अमित शाह जैसे वीवीआईपी की सुरक्षा में केरल पुलिस ने बड़ी सुरक्षा चूक की है. उन्होंने इसमें बड़ी साजिश का शक जताया. मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए, बीजेपी विधायक दल के नेता बी.बी. गोपकुमार ने कोल्लम में एक विरोध मार्च का नेतृत्व किया. तिरुवनंतपुरम में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव के. सुरेंद्रन ने राज्य पुलिस पर बड़ी खुफिया नाकामी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन राज्य सरकार के चुपचाप समर्थन से पहले से प्लान किया गया था.

अमित शाह के खिलाफ विरोध के जवाब में भाजपा और युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन और मंत्री ओ.जे. जानीश को निशाना बनाते हुए पूरे राज्य में काले झंडे दिखाए. भाजपा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पलक्कड़ के पट्टांबी और तिरुवनंतपुरम के बलरामपुरम में जानीश के काफिले को रोकने की कोशिश की. बलरामपुरम में नारे लगाते हुए युवा विंग के कार्यकर्ता खेल मंत्री की गाड़ी के सामने कूद गए.

इन रुकावटों के कारण कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच सड़क पर हिंसक झड़पें हुईं. इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया. जानीश ने भाजपा के जवाबी विरोध को राजनीतिक दिवालियापन बताया. वहीं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने युवा कांग्रेस की शुरुआती कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि अमित शाह लोकतांत्रिक विरोध से अछूते नहीं हैं.

हालात तब और बिगड़ गए जब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंत्री जनीश की नाकेबंदी का बदला लेते हुए भाजपा तिरुवनंतपुरम साउथ जिला अध्यक्ष मुक्कमपालमूडू बीजू को रोककर उन पर हमला कर दिया. इस हमले में भाजपा जिला अध्यक्ष के सीने और हाथ में गंभीर चोटें आईं. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

भाजपा नेतृत्व ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में पहले से प्लान किया गया हमला हुआ है. जिसका नतीजा यह हुआ कि कोल्लम में एक अलग-थलग काले झंडे के विरोध के तौर पर शुरू हुआ मामला अब राजधानी में हिंसक सड़क पर लड़ाई और नेताओं पर सीधे शारीरिक हमलों में बदल गया.

यह हंगामा सोमवार रात तक जारी रहा, जब युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के पास चकाई के पास मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन को काले झंडे दिखाए. पुलिस ने युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष समेत तीन लोगों को इस विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार किया, जिसका नेतृत्व राज्य और जिला स्तर के नेता कर रहे थे.

आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है. ऐसे में मुख्यमंत्री और कैबिनेट के दूसरे सदस्य राजधानी में ही हैं. युवा मोर्चा के बड़े पैमाने पर काले झंडे दिखाने की आशंका जताई गई है. कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के शामिल होने वाले वन विभाग के एक कार्यक्रम में भी काले झंडे दिखाए जाने की आशंका है. पुलिस ने सचिवालय और अलग-अलग होने वाले कार्यक्रम की जगहों पर कड़ी सुरक्षा कर दी है. हालांकि मुख्यमंत्री ने शहर के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि उन्हें बहुत ज्यादा सुरक्षा कवर की जरूरत नहीं है.

बढ़ती राजनीतिक हिंसा को देखते हुए मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन और उनके मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों की पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इस बीच केंद्रीय एजेंसियों ने केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के दौरान कथित सुरक्षा में सेंध की जांच शुरू कर दी है. राजधानी में हलचल इसलिए भी है कि आज पूर्व आरएसएस कार्यकर्ता मन्नंथला रंजीत की हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला भी आने वाला है. मामले में सीपीएम कार्यकर्ता आरोपी हैं.

इन परिस्थितियों को देखते हुए तिरुवनंतपुरम में साउथ जोन आईजी आर निशांतिनी की देखरेख में कड़ी पुलिस सुरक्षा और हाई अलर्ट लागू कर दिया गया है. दोनों राजनीतिक फ्रंट के नेतृत्व से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए समझदारी दिखाने और सरकार और पुलिस से सभी बदमाशों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करने की मांग बढ़ रही है. दूसरी तरफ पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है कि जो भी सार्वजनिक शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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