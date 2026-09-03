पंजाब SIR में राघव चड्ढा को 'शिफ्टेड' दिखाने पर भड़के, लगाया AAP पर बदले की भावना का आरोप
चड्ढा ने कहा कि उनका वोटर आईडी मोहाली में रजिस्टर्ड है, लेकिन ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में उनका नाम 'शिफ्टेड' के तौर पर क्लासिफाई किया गया.
Published : September 3, 2026 at 11:15 AM IST
नई दिल्ली: बीजेपी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बुधवार को आरोप लगाया कि पंजाब में ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम गलत तरीके से 'शिफ्टेड' कैटेगरी में डाला गया है. इसी के साथ उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया.
चड्ढा ने कहा कि वह पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं और उनका वोटर आईडी मोहाली में रजिस्टर्ड है, लेकिन ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में उनका नाम 'शिफ्टेड' के तौर पर क्लासिफाई किया गया है. उन्होंने कहा कि फाइनल इलेक्टोरल रोल अभी पब्लिश होने बाकी हैं और चल रहे 'क्लेम और ऑब्जेक्शन' प्रोसेस के दौरान नामों को ठीक किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि वह पहले से ही स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) गाइडलाइंस के तहत दिए गए उपायों का फायदा उठा रहे हैं.
The AAP government in Punjab has now taken its politics of revenge to the Draft Electoral Rolls.— Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 3, 2026
I am a sitting Rajya Sabha MP from Punjab, with my voter ID registered in Mohali, Punjab. Yet my name has been classified as “shifted” in the draft electoral rolls.
Thankfully,… pic.twitter.com/laAFAAWYiQ
एक्स पर एक पोस्ट में चड्ढा ने लिखा, ‘पंजाब में आप (AAP) सरकार अब अपनी बदले की पॉलिटिक्स को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स तक ले आई है. मैं पंजाब से राज्यसभा सांसद हूँ, मेरा वोटर आईडी मोहाली, पंजाब में रजिस्टर्ड है. फिर भी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स में मेरा नाम 'शिफ्टेड' के तौर पर क्लासिफाई किया गया है.
शुक्र है, ये सिर्फ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स हैं, फाइनल इलेक्टोरल रोल्स नहीं. नाम ‘क्लेम और ऑब्जेक्शन’ प्रोसेस के दौरान ठीक किए जाते हैं, जो चल रहा है. फाइनल इलेक्टोरल रोल्स अक्टूबर 2026 में पब्लिश होंगे. मैं पहले से ही एसआईआर गाइडलाइंस के तहत दिए गए उपायों का फायदा उठाने के प्रोसेस में हूँ. यह सिर्फ एक क्लर्क की गलती नहीं लगती. यह साफ तौर पर पॉलिटिकल बदले का मामला है.'
इस क्लासिफिकेशन को साफ तौर पर पॉलिटिकल बदले की भावना बताते हुए, चड्ढा ने आरोप लगाया कि इस प्रोसेस में पंजाब सरकार के अधिकारी अलग-अलग लेवल पर शामिल थे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके मामले में इस नियम का जानबूझकर उल्लंघन किया गया और कहा, 'आप (AAP) पंजाब सरकार चला सकती है, लेकिन पंजाब की ड्राफ़्ट इलेक्टोरल रोल्स उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हैं.'
पोस्ट में लिखा, 'जब से मैंने करप्ट आम आदमी पार्टी छोड़ी है, इसकी लीडरशिप गुस्से से जल रही है. इसने पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को हममें से उन लोगों के खिलाफ लगा दिया है जिन्होंने चुप रहने से मना कर दिया . आप (AAP ) छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दूसरे सांसदों को भी पंजाब सरकार ने टारगेट किया.
यह गलत क्लासिफिकेशन उस पॉलिटिकल बदले की कार्रवाई का सबसे नया हिस्सा है. इससे भी जरूरी बात यह है कि एसआईआर के लिए चुनाव आयोग की डिटेल्ड गाइडलाइंस का पैराग्राफ 4(d) उन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए एक ‘प्रोटेक्टेड लिस्ट’ बनाता है जिनके नाम पहचाने गए हैं.
इसमें जज, सांसद और विधायक शामिल हैं. मैं पंजाब से मौजूदा सांसद हूं. अगर मेरा नाम फ्लैग किया गया था, तो पैराग्राफ 4(d) के तहत मुझे ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स में शामिल करना जरूरी था. इस इंस्ट्रक्शन को नजरअंदाज नहीं किया गया. मेरे मामले में जानबूझकर इसका उल्लंघन किया गया. आप (AAP) पंजाब सरकार चला सकती है, लेकिन पंजाब की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हैं.'
इस बीच आप ने चड्ढा के आरोपों को खारिज कर दिया और उन पर आरोप लगाया कि वह बैकडेटेड प्रोसेस से अपना वोटर रजिस्ट्रेशन दिल्ली में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. पार्टी ने कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग करता है, राज्य सरकार नहीं, और आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में किसका नाम जोड़ा जाए या हटाया जाए, यह तय करने में पंजाब सरकार की कोई भूमिका नहीं है.
आप (AAP) ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'राघव चड्ढा को एक नेशनल डेली इंग्लिश न्यूजपेपर ने पकड़ा है, जो दिल्ली में बैकडेटेड प्रोसेस से अपना वोटर रजिस्ट्रेशन बनवाने की कोशिश कर रहा था, और अब वह सारा दोष आम आदमी पार्टी (AAP) और पंजाब सरकार पर डालने की कोशिश कर रहा है.
एसआईआर इलेक्शन कमीशन करता है, राज्य सरकार नहीं, इसलिए पंजाब सरकार का यह तय करने में कोई रोल नहीं है कि वोटर रोल में किसका नाम जोड़ा जाए या हटाया जाए. यह पब्लिक रिकॉर्ड की बात है कि राघव चड्ढा दिल्ली में रह रहे थे, पंजाब में नहीं. अगर वह अब पंजाब में नहीं रहते हैं, तो अपना वोटर रजिस्ट्रेशन बनाए रखना या शिफ्ट करना उनकी अपनी जिम्मेदारी थी. अब वह वोटर एंट्री हटाने के लिए आप (AAP) या पंजाब सरकार को दोष नहीं दे सकते.'
पार्टी ने आगे दावा किया कि उन्हें इलेक्शन कमीशन के सोर्स से जानकारी मिली है कि चड्ढा दिल्ली के राजिंदर नगर में बैकडेट प्रोसेस से अपना वोटर रजिस्ट्रेशन बनवाने की कोशिश कर रहे थे. अगर ऐसा कोई बैकडेट या गैर-कानूनी काम हुआ है, तो इसकी जांच होनी चाहिए और पूरी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए. अगर बीजेपी या किसी और ने ऐसी कोई बैकडेट एंट्री करवाई है, तो हम मामले को उसके लॉजिकल नतीजे तक ले जाएंगे और सच्चाई सामने लाएंगे,' पोस्ट में लिखा था. अप्रैल में आप(AAP) से राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर पद से हटाए गए चड्ढा, विरोधी भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए थे.