क्या सीमांचल में चलेगा ओवैसी का जादू? या फिर NDA महागठबंधन का पलड़ा रहेगा भारी
2025 के बिहार चुनाव में AIMIM ने कई पार्टियों की नींद उड़ा दी है. सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है.
Published : November 9, 2025 at 3:10 PM IST
पटना: इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में पूरे देश की निगाहें सीमांचल क्षेत्र पर टिकी हुई हैं. हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लगातार सीमांचल में अपनी राजनीतिक दखल बढ़ा रहे हैं. 2025 के चुनाव में ओवैसी ने पूरी ताकत झोंक दी है और उनकी नजर विशेष रूप से अररिया और किशनगंज जिलों पर है.
शुरुआती रुझानों के मुताबिक, ओवैसी ने सीमांचल में प्रमुख राजनीतिक दलों की नींद उड़ा रखी है. सीमांचल, जहां मुस्लिम आबादी लगभग 47 प्रतिशत है, वहां सभी पार्टियां इस वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटी हैं. राष्ट्रीय जनता दल (RJD), कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड (JDU) के अलावा AIMIM भी यहां सियासी धुरी बन चुकी है.
बिहार चुनाव 2025 में सीमांचल की 24 विधानसभा सीटें अहम: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सिमांचल के जिन 24 सीटों पर मतदान होने वाले हैं वह काफी अहम हैं, क्योंकि यह क्षेत्र राज्य की कुल 243 सीटों का करीब 10 प्रतिशत हिस्सा है. ओवैसी की पार्टी ने इस बार 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें दो गैर-मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल हैं, जो पार्टी की रणनीति में बदलाव का संकेत देता है. चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि AIMIM का प्रदर्शन महागठबंधन (RJD-कांग्रेस-लेफ्ट) के लिए चुनौती साबित हो सकता है.
सीमांचल का सियासी महत्व: सीमांचल, जो बिहार के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित है, इसमे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिले शामिल हैं. यहां की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत 47 फीसदी से अधिक है, जो इसे अल्पसंख्यक राजनीति का केंद्र बनाता है. राजनीतिक दल यहां सेकुलर सियासत का दावा करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं.
AIMIM की एंट्री से मची सियासी खलबली: 2020 के चुनाव में AIMIM की एंट्री ने यहां की सियासत को हिला दिया था. पार्टी ने पांच सीटें जीतीं, जो महागठबंधन के लिए बड़ा झटका साबित हुआ. इस बार ओवैसी ने सीमांचल को अपना मुख्य फोकस बनाया है, और पार्टी ने आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) तथा अपनी जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है. इस गठबंधन के तहत AIMIM 35 सीटों पर, आजाद समाज पार्टी 25 पर और अपनी जनता पार्टी 4 पर चुनाव लड़ रही है.
सीमांचल में मुस्लिम वोट काफी अहम: सीमांचल की सियासत में मुस्लिम वोटरों की भूमिका निर्णायक है. ईटीवी भारत के साथ बातचीत में स्थानीय मतदाता मोहम्मद निषाद (50 वर्ष, ड्राइवर) का कहना है कि ओवैसी किशनगंज में मजबूत कड़ी साबित हो सकते हैं, क्योंकि वे सभी समुदायों की बात करते हैं. वहीं, सरदार अजीत सिंह सूरज (45 वर्ष, व्यवसायी) महंगाई को बड़ा मुद्दा मानते हैं और ऐसी सरकार चाहते हैं जो पेट्रोल की कीमतें कम करे. युवा मतदाता पंकज भार्गव (35 वर्ष, किताब व्यवसायी) का मानना है कि अधिकतर सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई है, और ओवैसी एक फैक्टर हैं.
असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति, सीमांचल को भेदने की कोशिश: असदुद्दीन ओवैसी बिहार की सियासत में मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं. 2025 चुनाव में उन्होंने सीमांचल को केंद्र बनाया है. शुरुआत में AIMIM ने 32 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया था, लेकिन अंत में 25 पर उम्मीदवार खड़े किए. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान अमौर से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 2020 में उन्होंने 52,515 वोटों से जीत दर्ज की थी. ओवैसी की रणनीति में इस बार गैर-मुस्लिम उम्मीदवारों को शामिल करना शामिल है, जो पार्टी को व्यापक अपील देने का प्रयास है.
सीमांचल के अलावा अन्य क्षेत्रों पर भी ओवैसी की नजर: ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल के अलावा मधुबानी और अन्य क्षेत्रों पर भी नजर रखी है. उनका कहना है कि उनका लक्ष्य मुस्लिम वोटों को बांटना नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों की आवाज बुलंद करना है. उनका कहना है कि वे बिहार के लोगों की सेवा करना चाहते हैं. उनकी सभाओं में अच्छी खासी भीड़ भी आ रही है.
ओवैसी की पार्टी की रणनीति: AIMIM की रणनीति में सोशल मीडिया और ग्राउंड एक्टिविज्म का बड़ा रोल है. पार्टी ने युवाओं को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस करके आकर्षित करने की कोशिश की है. ओवैसी की सभाओं में नारे जैसे "भारत जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद" गूंजते हैं, जो राष्ट्रवादी अपील को जोड़ते हैं. हालांकि, विपक्षी दल उन्हें BJP का 'बी-टीम' बताते हैं, जो वोट काटकर NDA को फायदा पहुंचाती है.
2020 का बैकग्राउंड: 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने सीमांचल में पांच सीटें जीतकर सनसनी मचा दी थी. पार्टी ने अमौर, बहादुरगंज, बायसी, जोकीहाट और कोचाधामन सीटें जीतीं. यह जीत महागठबंधन के लिए बड़ा झटका थी, क्योंकि AIMIM ने मुस्लिम वोटों को बांटा. लेकिन जीत के बाद चार विधायक RJD में शामिल हो गए, जिससे RJD बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी. केवल अख्तरुल ईमान AIMIM के साथ बने रहे.
इस घटना ने AIMIM की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, लेकिन ओवैसी ने इसे विपक्ष की साजिश बताया. 2020 में AIMIM ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और पांच जीतीं, जो सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीटों पर केंद्रित थीं. इस बार पार्टी ने सबक सीखते हुए गठबंधन बनाया और अधिक सीटों पर फोकस किया. विश्लेषकों का मानना है कि 2020 की जीत ने ओवैसी को बिहार में स्थापित किया, लेकिन विधायकों का जाना नुकसानदेह रहा.
2025 में किशनगंज जिले की स्थिति: किशनगंज जिले को अल्पसंख्यक सियासत का एपीसेंटर माना जाता है. यहां चार विधानसभा सीटें हैं: किशनगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन और बहादुरगंज. दूसरे चरण में यहां चुनाव हो रहे हैं. किशनगंज सीट पर कांग्रेस के इजारुल हुसैन मौजूदा विधायक हैं, लेकिन 2025 में कांग्रेस ने कमरुल हुदा को टिकट दिया है. BJP ने स्वीटी सिंह को फिर मैदान में उतारा, जबकि AIMIM ने शम्स आगाज को उम्मीदवार बनाया. यहां त्रिकोणीय लड़ाई के आसार हैं.
इन सीटों पर कड़ी टक्कर: ठाकुरगंज में RJD के सऊद आलम 2020 में जीते थे और इस बार फिर मैदान में हैं. JDU ने गोपाल कुमार अग्रवाल को उतारा, AIMIM से गुलाम हसनैन और BSP से करण लाल गणेश चुनाव लड़ रहे हैं. कोचाधामन में AIMIM के मुहम्मद इजहार अस्फी जीते थे, लेकिन वे RJD में चले गए. अब RJD ने मास्टर मुजाहिद को टिकट दिया, जबकि AIMIM ने सरवर आलम को उम्मीदवार बनाया.
बहादुरगंज में AIMIM के अनजार नईमी विधायक थे, लेकिन वे भी RJD में गए. अब कांग्रेस ने प्रो. मुसब्बिर आलम, LJP ने कलीम उद्दीन और AIMIM ने तौसीफ आलम को टिकट दिया. तौसीफ आलम पहले कांग्रेस विधायक रह चुके हैं.
अररिया जिले की स्थिति: अररिया जिले में छह विधानसभा सीटें हैं. 2020 में NDA ने चार सीटें जीतीं, नरपतगंज, फारबिसगंज और सिकटी पर BJP का कब्जा, रानीगंज (SC) पर JDU. अररिया पर कांग्रेस और जोकीहाट पर AIMIM जीती, लेकिन AIMIM विधायक RJD में चले गए. 2025 में NDA से BJP ने विद्यासागर केशरी (फारबिसगंज), विजय कुमार मंडल (सिकटी), देवंती यादव (नरपतगंज) को उतारा, JDU ने शगुफ्ता अजीम (अररिया), अचमित ऋषिदेव (रानीगंज-SC), मंजर आलम (जोकीहाट) को.
महागठबंधन से कांग्रेस ने आबिदुर्रहमान (अररिया), मनोज विश्वास (फारबिसगंज), RJD ने अचमित ऋषिदेव (रानीगंज-SC) को टिकट दिया. AIMIM ने जोकीहाट पर मोहम्मद मुर्शीद आलम को उतारा. अररिया में AIMIM सिर्फ एक सीट पर लड़ रही है, लेकिन इसका असर अन्य सीटों पर पड़ सकता है.
क्या कहते हैं स्थानीय लोग: स्थानीय मतदाता समीर आनंद (35 वर्ष) कहते हैं कि 2020 में ओवैसी मजबूत थे, लेकिन इस बार पप्पू यादव उभरे हैं. विनोद कुमार (30 वर्ष, व्यवसायी) का मानना है कि कांग्रेस और JDU के बीच कड़ी टक्कर है. किसलय कुमार कौशल कहते हैं कि ओवैसी 2020 जितने मजबूत नहीं दिख रहे, विधायकों के जाने से नुकसान हुआ.
मतदाताओं की राय, महंगाई, रोजगार और विकास पर फोकस: ईटीवी भारत की टीम ने किशनगंज और अररिया के मतदाताओं से बात की. किशनगंज में मोहम्मद निषाद ओवैसी को मजबूत मानते हैं. सरदार अजीत सिंह महंगाई से परेशान हैं. पंकज भार्गव त्रिकोणीय लड़ाई देखते हैं. पवन गुप्ता (30 वर्ष, किराना व्यवसायी) रोजगार देने वाली सरकार चाहते हैं. अरविंद गुप्ता (46 वर्ष, अधिवक्ता) विकास और बेरोजगारी दूर करने पर जोर देते हैं.
अररिया में समीर आनंद कहते हैं कि ओवैसी कमजोर दिख रहे, पप्पू यादव मजबूत. विनोद कुमार कांग्रेस-JDU टक्कर देखते हैं. किसलय कुमार ओवैसी के नुकसान का जिक्र करते हैं. कुल मिलाकर, मतदाता स्थानीय मुद्दों पर फोकस हैं, लेकिन ओवैसी का प्रभाव नजर आ रहा है.
ओवैसी का प्रभाव और भविष्य: राजनीतिक विश्लेषक डॉ. संजय कुमार मानते हैं कि ओवैसी ने सीमांचल की सियासत को उलझा रखा है. कौन कितनी सीट जीतेगा, यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ओवैसी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे. BJP, JDU, कांग्रेस और RJD के लिए ओवैसी परेशानी का सबब हैं. सर्वे में AIMIM को 1-4 सीटें मिलने का अनुमान है, लेकिन कुछ पोल्स में अमौर, जोकीहाट, बहादुरगंज जैसी सीटों पर जीत दिख रही.
ओवैसी इस बार सीमांचल में मजबूत उपस्थिति दर्ज करने में कामयाब हो सकते हैं. लेकिन विधायकों के पाला बदलने का इतिहास पार्टी की चुनौती है. कुल मिलाकर, सीमांचल का परिणाम बिहार की सरकार तय कर सकता है.
ये भी पढ़ें:
सीमांचल दौरे से किसका 'खेल' बिगाड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी? नए 'दोस्त' के साथ 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी