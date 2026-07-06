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सनातन पर सियासी घमासान: केजरीवाल के 'आप कौन हैं?' वाले सवाल पर भाजपा नेताओं ने घेरा, मंत्री प्रवेश वर्मा ने पूछा "मैं याद हूँ कि नहीं?"

सनातन पर आप और बीजेपी में जुबानी जंग तेज! ( ETV Bharat )