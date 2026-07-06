सनातन पर सियासी घमासान: केजरीवाल के 'आप कौन हैं?' वाले सवाल पर भाजपा नेताओं ने घेरा, मंत्री प्रवेश वर्मा ने पूछा "मैं याद हूँ कि नहीं?"
सनातन का अपमान उत्तर प्रदेश और देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी.
Published : July 6, 2026 at 8:28 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन द्वारा दिए गए एक बयान ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया उबाल ला दिया है. सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी और उस पर आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया के बाद भाजपा और आप के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. इस विवाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है.
जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल, उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था, "राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल को हिंदू धर्म को इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए कि लोग आपकी बातों में आ जाएंगे. जब आपके दल के लोग हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करते हैं, तब आप लोग मौन साधे रहते हैं. सनातन का अपमान उत्तर प्रदेश और देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी. हमने अपनी विरासत को संजोया है, जिसके लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी हैं." नबीन का यह बयान सीधे तौर पर 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं की विचारधारा पर प्रहार था. इस बयान के वायरल होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर बेहद संक्षिप्त लेकिन तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने नितिन नबीन को टैग करते हुए सवाल किया, "आप कौन हैं?"
आप कौन हैं? https://t.co/oiN0Pe28oY— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 5, 2026
भाजपा नेताओं का जोरदार पलटवार
केजरीवाल के इस सवाल ने भाजपा खेमे को और अधिक आक्रामक बना दिया. दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता प्रवेश वर्मा, जिन्होंने पूर्व में विधानसभा चुनावों में केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा संभाला था, ने कटाक्ष करते हुए लिखा, "राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बहुत बड़ी बात है, मैं याद हूँ कि नहीं?"
राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बहुत बड़ी बात है , मैं याद हूँ की नहीं ? https://t.co/ehYODyGHJl— Parvesh Sahib Singh (@p_sahibsingh) July 5, 2026
विवाद तब और गहरा गया जब भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने मोर्चा संभाला। मालवीय ने केजरीवाल को पुरानी हार की याद दिलाते हुए लिखा, "उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसने तुम्हें नई दिल्ली विधानसभा से हराया था और फिर तुम अपना मुंह छिपाकर पंजाब भाग गए थे. कुछ याद आया?" मालवीय का यह बयान सीधे केजरीवाल की राजनीतिक रणनीति और उनके दिल्ली से पंजाब के सफर पर एक बड़ा तंज माना जा रहा है.
उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसने तुम्हें नई दिल्ली विधानसभा से हराया था और फिर तुम अपना मुँह छिपाकर पंजाब भाग गए थे। कुछ याद आया? https://t.co/yXzaEYkV4D— Amit Malviya (@amitmalviya) July 5, 2026
सनातन का मुद्दा और चुनावी हवा
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में सनातन और हिंदू पहचान के इर्द-गिर्द बुना गया यह बयान भाजपा की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है. राजनीतिक विश्लेषक नवीन गौतम कहते हैं, भाजपा यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष का 'मौन' हिंदू विरोधी एजेंडे का समर्थन है. वहीं, आम आदमी पार्टी ने इस बहस में उलझने के बजाय भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधकर यह दिखाने की कोशिश की है कि वे इन बयानों को गंभीरता से नहीं लेते. हालांकि, भाजपा नेताओं की तरफ से आए बयानों ने दिल्ली की राजनीति में पुराने घावों को फिर से हरा कर दिया है. अमित मालवीय और प्रवेश वर्मा का आक्रामक रुख यह स्पष्ट करता है कि आगामी दिनों में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच 'सनातन' और 'राजनीतिक कद' को लेकर यह घमासान और तेज होने वाला है.
विपक्ष की चुप्पी पर भाजपा का हमला
भाजपा का मानना है कि अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी जब भी धर्म पर विवादित टिप्पणियां होती हैं, तो चुप्पी साध लेते हैं, जो जनता को स्वीकार्य नहीं है. वहीं, आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को 'ध्यान भटकाने की राजनीति' बता रही है. इस डिजिटल वार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया अब राजनीतिक अखाड़ों का सबसे प्रमुख हिस्सा बन चुका है, जहां एक छोटे से ट्वीट या कमेंट से बड़े राजनीतिक आंदोलन और आरोप-प्रत्यारोप की नींव रखी जाती है.
यह भी पढ़ें-
शिक्षा व्यवस्था पर केजरीवाल का सवाल, कहा- पढ़ा-लिखा प्रधानमंत्री समय की जरूरत
'अमित शाह कभी राम मंदिर नहीं गए', केजरीवाल ने पूछे 5 सवाल; राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़ा हमला