केंद्रीय मंत्री सोनोवाल के फर्जी पत्र से राजनीतिक तूफान, असम में लीडरशिप बदलने की मांग
असम भाजपा की लीडरशिप में परिवर्तन को लेकर केंद्रीय मंत्री सोनोवाल के पत्र के सामने आने के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई.
Published : January 19, 2026 at 2:53 PM IST
नई दिल्ली: सोमवार को जब भाजपा के बड़े नेता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में इकट्ठा हुए, तो केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के कथित तौर पर साइन किए गए एक फर्जी पत्र ने राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस पत्र में असम में लीडरशिप बदलने की मांग की गई है.
इसमें मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ भी दावे किए गए हैं. हालांकि इसको लेकर सोनोवाल के ऑफिस ने कहा है कि यह पत्र, जिसमें असम में लीडरशिप बदलने की मांग की गई है और मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ दावे किए गए हैं, पूरी तरह से नकली, मनगढ़ंत और जाली है.
सर्बानंद सोनोवाल के ऑफिस से जारी एक बयान में कहा गया है, "इस पत्र पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का जाली ऑफिशियल लेटरहेड और नकली सिग्नेचर है."
इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के कार्यालय ने मीडिया के कुछ हिस्सों में चल रही उन खबरों को गंभीरता से लिया है, जिनमें दावा किया गया है कि असम भाजपा के भीतर का आंतरिक संघर्ष नई दिल्ली तक पहुंच गया है, जो कथित तौर पर सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखे गए एक पत्र पर आधारित है.
मंत्री के ऑफिस ने कहा, “ऐसी धोखाधड़ी वाली सामग्री का सर्कुलेशन एक गंभीर अपराध है, जिसमें जालसाजी, पहचान बदलकर काम करना और सरकारी पहचान का गलत इस्तेमाल शामिल है, जिसका मकसद साफ तौर पर गलत जानकारी फैलाना और एक संवैधानिक अथॉरिटी को बदनाम करना है.”
इसमें कहा गया है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कानून लागू करने वाली एजेंसियों से अनुरोध किया गया है कि वे मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करें और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें.
साथ ही कहा गया. “केंद्रीय मंत्री का कार्यालय प्रसारित रिपोर्टों में किए गए दावों को दृढ़ता से खारिज करता है और स्पष्ट करता है कि सर्बानंद सोनोवाल से जुड़े आंतरिक प्रतिद्वंद्विता या पत्राचार के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है."
इसमें कहा गया है, "आम लोगों और मीडिया को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे नकली और बिना वेरिफाई की गई सामग्री पर भरोसा न करें और न ही उसे शेयर करें, और जानकारी को सिर्फ आधिकारिक और अधिकृत सोर्स से ही वेरिफाई करें."
ये भी पढ़ें- BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नितिन नबीन का नामांकन, दिग्गज बने प्रस्तावक, कल होगा ऐलान