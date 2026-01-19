ETV Bharat / bharat

केंद्रीय मंत्री सोनोवाल के फर्जी पत्र से राजनीतिक तूफान, असम में लीडरशिप बदलने की मांग

नई दिल्ली: सोमवार को जब भाजपा के बड़े नेता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में इकट्ठा हुए, तो केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के कथित तौर पर साइन किए गए एक फर्जी पत्र ने राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस पत्र में असम में लीडरशिप बदलने की मांग की गई है.

इसमें मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ भी दावे किए गए हैं. हालांकि इसको लेकर सोनोवाल के ऑफिस ने कहा है कि यह पत्र, जिसमें असम में लीडरशिप बदलने की मांग की गई है और मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ दावे किए गए हैं, पूरी तरह से नकली, मनगढ़ंत और जाली है.

सर्बानंद सोनोवाल के ऑफिस से जारी एक बयान में कहा गया है, "इस पत्र पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का जाली ऑफिशियल लेटरहेड और नकली सिग्नेचर है."

केंद्रीय मंत्री के नाम पर लिखा फर्जी पत्र (ETV Bharat)

इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के कार्यालय ने मीडिया के कुछ हिस्सों में चल रही उन खबरों को गंभीरता से लिया है, जिनमें दावा किया गया है कि असम भाजपा के भीतर का आंतरिक संघर्ष नई दिल्ली तक पहुंच गया है, जो कथित तौर पर सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखे गए एक पत्र पर आधारित है.