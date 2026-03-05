ETV Bharat / bharat

हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे भूमि विवाद, 2027 के चुनाव से पहले सियासत का बड़ा 'अखाड़ा', किसको होगा नुकसान?

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो बनभूलपुरा का इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है. हल्द्वानी शहर का विकास उन्नीसवीं सदी के मध्य में शुरू हुआ और धीरे-धीरे यह कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया. अंग्रेजी शासन के दौरान जब नैनीताल प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, तब हल्द्वानी सप्लाई और व्यापार का महत्वपूर्ण आधार बन गया.

इससे हल्द्वानी सीट पर सालों से बना राजनीतिक संतुलन बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. यही कारण है कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल बेहद सतर्क नजर आ रहे हैं और अपनी अपनी राजनीतिक रणनीति पर काम कर रहे हैं.

राजनीतिक दृष्टि दिलचस्प है इलाका: वरिष्ठ पत्रकार भगीरथ शर्मा कहते हैं कि बनभूलपुरा के ज्यादातर लोग किराएदार या छोटे व्यवसाय से जुड़े परिवार हैं. यदि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया के बाद इन परिवारों को अलग-अलग स्थानों पर पुनर्वासित किया जाता है तो इससे करीब 15 से 18 हजार मतदाताओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी प्रभाव कम हो सकता है.

उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को करीब 8 हजार वोटों के अंतर से हराया था. इस जीत में बनभूलपुरा क्षेत्र के मतदाताओं का बड़ा योगदान रहा. यही कारण है कि अब जब रेलवे भूमि पर बसे करीब पांच हजार परिवारों के पुनर्वास की चर्चा तेज हो रही है तो यह सवाल भी उठने लगा है कि अगर यह आबादी यहां से हटती है या दूसरे स्थान पर बसाई जाती है तो हल्द्वानी सीट का चुनावी समीकरण किस तरह बदल सकता है.

क्या है समीकरण? हल्द्वानी विधानसभा सीट लंबे समय से कांग्रेस का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है. इसमें बनभूलपुरा क्षेत्र की भूमिका बेहद अहम रही है. इस इलाके में करीब 36 हजार के आसपास मतदाता हैं, जो कई चुनावों में जीत और हार का अंतर तय करते आए हैं. साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदयेश को करीब 50 हजार से ज्यादा वोट मिले.

खास तौर पर 2027 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा हल्द्वानी विधानसभा सीट की राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बनभूलपुरा क्षेत्र से बड़े पैमाने पर लोगों का पुनर्वास होता है या आबादी का स्थानांतरण होता है तो इसका सीधा असर यहां के वोट गणित और चुनावी रणनीतियों पर पड़ेगा. इतना ही नहीं हल्द्वानी में लबे समय से जीत रही कांग्रेस पर भी इसका असर पड़ेगा.

देहरादून: उत्तराखंड के हल्द्वानी का बनभूलपुरा क्षेत्र एक बार फिर राज्य की राजनीति के केंद्र में है. रेलवे की भूमि पर बसे हजारों परिवारों के पुनर्वास और अतिक्रमण हटाने के मुद्दे ने न केवल प्रशासनिक और कानूनी बहस को तेज कर दिया है, बल्कि इसके आने वाले समय में राजनीतिक प्रभाव भी सामने आ रहे हैं.

इसी दौरान रामपुर, बिजनौर समेत आसपास के क्षेत्रों से मुस्लिम व्यापारी और कारोबारी यहां आकर बसने लगे. धीरे-धीरे बनभूलपुरा क्षेत्र आबाद होता गया और समय के साथ इसका विस्तार नई बस्ती और इंदिरा नगर जैसे इलाकों तक हो गया. इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण यह क्षेत्र लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है.

हल्द्वानी रेलवे स्टेशन (फाइल फोटो- ETV Bharat)

कांग्रेस को मिला है हमेशा से फायदा: आजादी के बाद से ही इस क्षेत्र का राजनीतिक रुझान काफी हद तक कांग्रेस की ओर रहा है. नैनीताल लोकसभा सीट और हल्द्वानी क्षेत्र में कांग्रेस नेताओं का प्रभाव लंबे समय तक बना रहा. गोविंद बल्लभ पंत के दौर से लेकर बाद के दशकों तक कांग्रेस की मजबूत पकड़ देखी गई.

स्थानीय प्रभावशाली परिवारों और व्यापारिक समुदायों का भी कांग्रेस से जुड़ाव रहा. जिससे बनभूलपुरा इलाके में पार्टी का आधार मजबूत बना रहा.यही कारण है कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों में यह क्षेत्र कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता रहा है.

बनभूलपुरा में पुलिस की तैनाती (फाइल फोटो- ETV Bharat)

उत्तराखंड बनने के बाद राज्य की राजनीति में बीजेपी का प्रभाव तेजी से बढ़ा और कई क्षेत्रों में उसने मजबूत पकड़ बनाई. हल्द्वानी में भी बीजेपी ने लगातार अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश की है. बीजेपी का तर्क रहा है कि बनभूलपुरा की बसावट को केवल कांग्रेस के वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखना सही नहीं है. वहीं, बीजेपी का कहना है कि सभी ने हल्द्वानी का विकास किया है.

"हल्द्वानी शहर के विस्तार के दौरान अलग-अलग सरकारों और राजनीतिक दलों ने हल्द्वानी में बुनियादी सुविधाओं के विकास में योगदान दिया है. सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल और सीवर जैसी सुविधाएं विभिन्न समयों में अलग-अलग सरकारों के बजट से विकसित हुई हैं. ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के प्रति अधिक रुझान है. हमने भी आसपास की कई सीट जीती है और आज भी हम हल्द्वानी में काफी मजबूत स्तिथि में है."- महेंद्र भट्ट, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष

वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि दशकों से बसे परिवारों को अचानक हटाना भी ठीक नहीं है. साथ ही ये भी तर्क दिया कि पुनर्वास की प्रक्रिया पारदर्शी और सम्मानजनक होनी चाहिए. ताकि, यहां रह रहे लोगों को उनके अधिकारों से वंचित न होना पड़े.

"बनभूलपुरा में रहने वाले परिवार दशकों से यहां बसे हुए हैं. अचानक उन्हें हटाना सामाजिक और मानवीय दृष्टि से गंभीर सवाल खड़े करता है. पुनर्वास की प्रक्रिया पारदर्शी और सम्मानजनक होनी चाहिए. ताकि, लोगों को उनके अधिकारों से वंचित न होना पड़े. अदालत ने भी अपने अंतरिम आदेश में मानवीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता देने की बात कही है और सरकार को पुनर्वास योजनाओं को स्पष्ट करना चाहिए."- सुमित हृदयेश, कांग्रेस विधायक

दोनों दल नजर आ रहे गंभीर: पत्रकार और हल्द्वानी की राजनीति को लंबे समय से देख रहे कमल जगाती कहते हैं कि देखा जाए तो ये मुद्दा केवल अतिक्रमण या जमीन का विवाद नहीं है. बल्कि, इससे जुड़ी सामाजिक और राजनीतिक परतें काफी गहरी हैं. यदि पुनर्वास प्रक्रिया सुचारू और संतुलित तरीके से होती है तो इससे सरकार को राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है, लेकिन यदि इसमें देरी असंतोष या असमानता की स्थिति बनती है तो यह विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन सकता है.

यही कारण है कि दोनों प्रमुख दल इस पूरे मामले पर बेहद सावधानी से अपनी राजनीतिक रणनीति तय कर रहे हैं. इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि बनभूलपुरा के लोगों का पुनर्वास अगर शहर के अलग-अलग हिस्सों में होता है तो इससे हल्द्वानी की सामाजिक संरचना भी बदल सकती है.

हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अलर्ट पर पुलिस (फाइल फोटो- ETV Bharat)

अभी तक यह क्षेत्र एक घनी आबादी वाला इलाका है. जहां बड़ी संख्या में एक ही समुदाय और सामाजिक समूह के लोग रहते हैं, लेकिन पुनर्वास के बाद आबादी के बिखराव से शहर के विभिन्न वार्डों और विधानसभा क्षेत्रों में नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं. इससे स्थानीय निकाय चुनावों से लेकर विधानसभा चुनाव तक कई स्तरों पर असर देखने को मिल सकता है.

2027 से पहले नहीं मिलेगा जवाब: बनभूलपुरा का रेलवे भूमि विवाद अब केवल कानूनी या प्रशासनिक मामला नहीं रह गया है. बल्कि, यह उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़े मुद्दे के रूप में उभर चुका है. आने वाले समय में अदालत के फैसले सरकार की पुनर्वास नीति और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया ये तय करेगी कि यह मुद्दा किस दिशा में आगे बढ़ता है, लेकिन इतना तय है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हल्द्वानी की राजनीति में बनभूलपुरा का नाम बार-बार चर्चा में रहेगा और यह क्षेत्र एक बार फिर चुनावी रणनीतियों का केंद्र बन सकता है.

ये भी पढ़ें-