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मुंबई के नागरिक के कश्मीर में जमीन खरीदने पर विवाद, डोमिसाइल पर उठे सवाल

श्रीनगर: मुंबई के एक नागरिक की श्रीनगर में जमीन की डील और वहां झोपड़ियों (huts) के निर्माण के प्रस्ताव ने जम्मू-कश्मीर में विपक्षी दलों के बीच मूल निवास (Domicile) से जुड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

बुखारी ने कहा कि सरकार उनके मूल निवास के सवाल का जवाब देने के बजाय, इस मुद्दे का राजनीतिकरण करके इसे दबाने की कोशिश कर रही है. बुखारी ने पूछा, "एक गैर-मूल निवासी को यह जमीन खरीदने की इजाजत किसने दी? इस डील को कराने में किसने मदद की? राजस्व अभिलेखों को किसने तैयार और मंजूर किया? और, इस लेनदेन को किसने अधिकृत किया."

उन्होंने दावा किया कि कॉन्ट्रैक्टर 'अपनी पार्टी' से जुड़ा हुआ है. हालांकि, अपनी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्टर के पार्टी से जुड़े होने के दावे का खंडन किया और आरोप लगाया कि कॉन्ट्रैक्टर सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ है.

वानी ने कहा, "इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है. कोर्ट यह तय करेगा कि यह (जमीन की खरीद) वैध है या अवैध. चावला ने गैर-कानूनी निर्माण शुरू कर दिया था, लेकिन झील संरक्षण और प्रबंधन जलमार्ग प्राधिकरण ने काम पर रोक लगा दी है; सरकार अदालत में इस केस को लड़ रही है क्योंकि यह अवैध निर्माण है."

बुखारी के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने कहा कि चावला ने श्रीनगर के बाहरी इलाके सैयदपोरा, हारवन में 15 स्थानीय लोगों से 15 कनाल जमीन खरीदी है.

यह विवाद पिछले हफ्ते तब शुरू हुआ जब पूर्व मंत्री और 'अपनी पार्टी' के अध्यक्ष अल्ताद बुखारी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से सवाल किया, "किसने मुंबई के रहने वाले चावला साहिब को सैयदपोरा में एक होटल के लिए जमीन खरीदने और दिल्ली की एक कंपनी को चत्तरहामा हजरतबल में 150 कनाल जमीन हासिल करने की अनुमति दी, जबकि जम्मू-कश्मीर के मौजूदा निवास कानूनों के तहत ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं है?"

उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग सीधे मुख्यमंत्री के नियंत्रण में है. उन्होंने कहा, "अगर यह खरीद मौजूदा डोमिसाइल और भूमि कानूनों का उल्लंघन करके की गई है, तो इसे बढ़ावा देने या सक्षम बनाने वाले जिम्मेदार लोगों की पहचान की जानी चाहिए और उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए. सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, एक पारदर्शी जांच के आदेश देने चाहिए और जम्मू-कश्मीर और यहां के लोगों के व्यापक हित में इसके नतीजों को सार्वजनिक करना चाहिए."

डोमिसाइल के नए नियम

अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में लागू किए गए नए अधिवास नियम 2020 के अनुसार, अगर कोई बाहरी व्यक्ति केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 15 साल की अवधि के लिए रहा हो, या सात साल की अवधि के लिए अध्ययन किया हो और जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित किसी शैक्षणिक संस्थान में कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा में शामिल हुआ हो, तो वह डोमिसाइल हासिल करने का पात्र बन जाता है.

एक व्यक्ति जो प्रवासियों और विस्थापित व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में राहत एवं पुनर्वास आयुक्त (प्रवासी) द्वारा प्रवासी के रूप में पंजीकृत है, या जो किसी ऐसे केंद्र सरकार के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) और केंद्र सरकार के स्वायत्त निकाय के अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अधिकारी, संविधिक निकायों के अधिकारी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र सरकार के मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों के बच्चे हैं, जिन्होंने कुल 10 साल की अवधि के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सेवा की है.

अगर कोई व्यक्ति केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के ऐसे निवासी का बच्चा है जो अपने बिजनेस या दूसरे प्रोफेशनल या वोकेशनल कारणों से केंद्र शासित प्रदेश के बाहर रहता है, लेकिन जिसके माता-पिता 15 साल से जम्मू और कश्मीर में रह रहे हैं या सात साल तक पढ़ाई की है और जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में मौजूद किसी शैक्षणिक संस्थान से कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा दी है.

BDO ने दी जमीन खरीद को मंजूरी

अधिकारियों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, मुंबई के रहने वाले हरीश जी चावला ने श्रीनगर के बाहरी इलाके हारवन के सैयदपोरा बाला (Syedpora Bala) में स्थानीय लोगों से जमीन खरीदी है. उन्होंने फरवरी 2025 में स्थानीय पंचायत से रिहायशी मकानों या झोपड़ियों के निर्माण के लिए अनुमति मांगी थी, जिसे खंड विकास अधिकारी (BDO) ने मई 2025 में मंजूरी दे दी थी.

केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2020 में एक राजपत्र अधिसूचना के जरिये जम्मू-कश्मीर विकास अधिनियम की धारा 17 से "राज्य के स्थायी निवासी" वाक्यांश को हटा दिया था, जिससे बाहरी लोगों के लिए बिना मूल निवासी प्रमाणपत्र के भी जम्मू-कश्मीर में गैर-कृषि भूमि खरीदने का रास्ता साफ हो गया.

पिछले साल विधानसभा में, जम्मू और कश्मीर सरकार ने खुलासा किया था कि 631 गैर-निवासियों (non-residents) ने 386 कनाल जमीन खरीदी है. इनमें से 378 गैर-निवासियों ने जम्मू क्षेत्र में 212 कनाल से अधिक जमीन खरीदी, जबकि 253 लोगों ने कश्मीर में 173 कनाल से अधिक जमीन खरीदी.

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