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6 सांसदों के विलय पर महाराष्ट्र में महासंग्रामः संजय राउत बोले- 'बेशर्म बिक गए', शिंदे बोले- 'आत्ममंथन करें उद्धव'

लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बाद शिवसेना यूबीटी के बागी सांसद आधिकारिक रूप से शिंदे गुट के एमपी हो गये. ( ETV Bharat )

मुंबईः लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिव सेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के छह बागी सांसदों के एक समूह का शिव सेना में विलय को मंजूरी दे दी है. शिवसेना (UBT) से अलग होने वाले ये छह सांसद- ओमराजे निंबालकर, संजय जाधव, संजय देशमुख, संजय दीना पाटिल, नागेश अष्टीकर और भाऊसाहेब वाकचौरे हैं.

इस फैसले पर तरह-तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिये गये फैसले पर सवाल उठाये हैं तो वहीं एनडीए के नेताओं ने इसका स्वागत किया है.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा, "मैं इन छह सांसदों का स्वागत करता हूं. वे विकास कार्यों के लिए शिव सेना में शामिल हुए हैं. वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों को न्याय दिलाने के लिए यहां आए हैं. इससे एनडीए को मजबूती मिली है. हालांकि, उद्धव ठाकरे को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि लोग उनकी पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं."

शिव सेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने कहा, "ये छह सांसद बेशर्म हैं. इनके लिए 'गद्दार' शब्द भी बहुत छोटा है. यह लोकतंत्र के चीरहरण और हत्या जैसा है- ठीक वैसे ही जैसे अपराध इस समय राज्य में हो रहे हैं. इन सांसदों को 50-50 करोड़ रुपये में खरीदा गया है. आज लोग भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी इन सांसदों को खरीदा गया है."

संजय राउत की आलोचना का जवाब देते हुए भाजपा प्रवक्ता नवनाथ बाण ने कहा, "संजय राउत ने शिवसेना की मूल विचारधारा और 'हिंदूहृदयसम्राट' बालासाहेब ठाकरे के रुख के साथ विश्वासघात किया है. इसलिए, उन्हें 'हत्या' और 'चीरहरण' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन के माध्यम से हिंदुत्व की विचारधारा और मजबूत होगी."