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दिल्ली से पंजाब तक सियासी संदेश: केजरीवाल ने MLA बैठक में भरी हुंकार, BJP को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद सियासत और भी गरमा गई है. इसी बीच, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली स्थित कपूरथला हाउस में पंजाब के सभी विधायकों और मंत्रियों के साथ अहम बैठक की. इस दौरान उन्होंने जहां एक तरफ अपनी सरकार के कामकाज का ब्योरा दिया, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला. केजरीवाल ने आगामी पंजाब चुनाव को लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई बताते हुए कार्यकर्ताओं और विधायकों को अभी से मैदान में उतरने का आह्वान किया.

चार साल बाद भी एंटी-इंकम्बेंसी नहीं, प्रॉ-इंकम्बेंसी

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आमतौर पर किसी भी सरकार के चार साल बाद एंटी-इंकम्बेंसी देखने को मिलती है, लेकिन पंजाब में स्थिति बिल्कुल उलट है. उन्होंने दावा किया कि रोजाना आने वाले सर्वे बताते हैं कि पंजाब में सरकार के प्रति लोगों का भरोसा और समर्थन बढ़ा है. उन्होंने कहा कि “लोग खुलकर सरकार की तारीफ कर रहे हैं. यह बहुत कम देखने को मिलता है.”

केजरीवाल ने पंजाब के सभी विधायकों और मंत्रियों को दिया सियासी संदेश (ETV Bharat)

विकास कार्यों का दिया ब्यौरा

पंजाब में किए जा रहे विकास कार्यों को गिनाते हुए केजरीवाल ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण हो रहा है. लगभग 44 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है. 9 हजार किलोमीटर सड़कें बनकर तैयार हो चुकी हैं. गांव-गांव और गलियों तक पक्की सड़कें पहुंच रही हैं. इसके अलावा, उन्होंने खेल सुविधाओं पर जोर देते हुए कहा कि 250 आधुनिक खेल मैदान तैयार किए जा चुके हैं, 3000 गांवों में बड़े खेल मैदान बनाए जाएंगे और 6000 गांवों में सामान्य मैदान विकसित होंगे. उन्होंने बताया कि तालाबों की सफाई, किसानों के लिए दिन में बिजली, मुफ्त बिजली योजना और बीमा जैसी योजनाएं तेजी से लागू की जा रही है.

ईमानदार सरकार है, इसलिए खजाना कभी खाली नहीं

केजरीवाल ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि वह हमेशा “खजाना खाली” होने की बात करती थीं, लेकिन उनकी सरकार ने कभी ऐसा नहीं कहा. उन्होंने कहा कि ईमानदारी से काम करने के कारण संसाधनों का सही उपयोग हो रहा है और जनता को सीधे लाभ मिल रहा है. भाजपा पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र खतरे में है. केंद्रीय एजेंसियों जैसे ED और CBI का दुरुपयोग कर विपक्षी सरकारों को गिराने की कोशिश की जा रही है. पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिशें हो रही हैं.