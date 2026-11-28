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उत्तराखंड में तीसरे दलों के 14.79 फीसदी वोट शेयर पर टिका 2027 का सियासी गणित, क्या बनेगा गठबंधन?

तीसरे दलों के वोट पर नजर ( Etv Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में गठबंधन की संभावनाएं कम ही रही हैं. पिछला इतिहास बताता है कि राजनीतिक दल ऐसा करने का प्रयास भी नहीं करते. लेकिन उत्तराखंड में लगातार राष्ट्रीय दलों का दबदबा तमाम छोटे दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए गठबंधन को जरूरी बता रहा है. उधर पिछले लगातार 10 साल से विपक्ष में बैठने को मजबूर कांग्रेस के लिए भी गठबंधन एक विकल्प दिखने लगा है. उत्तराखंड में पिछले चुनावों के आंकड़े कैसे इस थ्योरी को मजबूत बना रहे हैं पेश है ईटीवी भारत की स्पेशल रिपोर्ट...

उत्तराखंड में थर्ड फ्रंट के वोटों के गणित पर उलझी सियासत: उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता की लड़ाई के साथ तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को लेकर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं. पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े इस संभावना को लेकर एक मजबूत राजनीतिक आधार देते हैं. साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट शेयर का अंतर महज 6.42 प्रतिशत था. इसके विपरीत निर्दलीय प्रत्याशियों, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल को मिलाकर 14.79 प्रतिशत वोट मिले थे. इन्हें मिलाकर कुल 7,95,782 मतदाताओं ने मतदान किया था. यानी राष्ट्रीय दलों के बीच वोट शेयर के अंतर से दोगुने से भी अधिक वोट छोटे दलों और निर्दलीयों के खाते में गए. ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे की संभावनाओं और छोटे दलों के बीच गठबंधन की कोशिशों पर राजनीतिक नजरें टिक गई हैं.