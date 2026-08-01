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कुलगाम आतंकी हमला: सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीड़ित परिवार के लिए 10 लाख रुपये मुआवजे का किया ऐलान

जम्मू-कश्मीर के सीएम अब्दुल्ला ने कुलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिजनों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की. ( IANS )

श्रीनगरः दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में शुक्रवार को आतंकवादियों ने दो प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया. इस हमले में छत्तीसगढ़ के दोनों मजदूर की मौत हो गयी. शनिवार को जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रवासी मजदूरों की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की है.

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने हमले के बाद पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से बात की है. सिन्हा ने कहा, "मैं इस कायरतापूर्ण हरकत की कड़ी निंदा करता हूं." उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने सुरक्षा बलों को अभियान तेज करने और आतंकवादियों का खात्मा करने का निर्देश दिया है.

सिन्हा ने कहा कि घायल मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन और पूरा देश प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना की कड़ी निंदा की. अब्दुल्ला ने मृतकों के परिवारों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की. यह मदद जिला प्रशासन द्वारा दी जाने वाली 6-6 लाख रुपये की तत्काल राहत के अतिरिक्त होगी.

मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की और कहा कि इस कठिन समय में सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है.

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वह इन हत्याओं की निंदा करती हैं. उन्होंने कहा, "वे अपने परिवारों का पेट पालने के लिए अपने घर से इतनी दूर दिन-रात कड़ी मेहनत करते हैं. हिंसा की ऐसी बेतुकी हरकतों में उन्हें निशाना बनाना अकल्पनीय रूप से क्रूर है."

मुफ्ती ने कहा कि प्रवासी मजदूर रोजगार की तलाश में कश्मीर आते हैं और उन्हें कभी भी हिंसा का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "इस घटना की निंदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं." उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर भी चिंता जताते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं कोई चूक हुई है.

उन्होंने आगे कहा कि सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद आतंकवादी निहत्थे नागरिकों पर हमला करने में कैसे कामयाब रहे.

मीरवाइज-ए-कश्मीर मीरवाइज उमर फारूक ने कुलगाम के देवसर इलाके में छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों की हत्या की निंदा की. उन्होंने कहा कि हिंसा को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता. मीरवाइज ने कहा कि इस्लाम हर मासूम इंसान की जान की हिफाजत करने की सीख देता है.