कुलगाम आतंकी हमला: सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीड़ित परिवार के लिए 10 लाख रुपये मुआवजे का किया ऐलान
जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रवासी मजदूरों की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की.
Published : August 1, 2026 at 3:19 PM IST
श्रीनगरः दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में शुक्रवार को आतंकवादियों ने दो प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया. इस हमले में छत्तीसगढ़ के दोनों मजदूर की मौत हो गयी. शनिवार को जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रवासी मजदूरों की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की है.
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने हमले के बाद पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से बात की है. सिन्हा ने कहा, "मैं इस कायरतापूर्ण हरकत की कड़ी निंदा करता हूं." उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने सुरक्षा बलों को अभियान तेज करने और आतंकवादियों का खात्मा करने का निर्देश दिया है.
सिन्हा ने कहा कि घायल मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन और पूरा देश प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना की कड़ी निंदा की. अब्दुल्ला ने मृतकों के परिवारों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की. यह मदद जिला प्रशासन द्वारा दी जाने वाली 6-6 लाख रुपये की तत्काल राहत के अतिरिक्त होगी.
मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की और कहा कि इस कठिन समय में सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है.
पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वह इन हत्याओं की निंदा करती हैं. उन्होंने कहा, "वे अपने परिवारों का पेट पालने के लिए अपने घर से इतनी दूर दिन-रात कड़ी मेहनत करते हैं. हिंसा की ऐसी बेतुकी हरकतों में उन्हें निशाना बनाना अकल्पनीय रूप से क्रूर है."
मुफ्ती ने कहा कि प्रवासी मजदूर रोजगार की तलाश में कश्मीर आते हैं और उन्हें कभी भी हिंसा का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "इस घटना की निंदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं." उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर भी चिंता जताते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं कोई चूक हुई है.
उन्होंने आगे कहा कि सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद आतंकवादी निहत्थे नागरिकों पर हमला करने में कैसे कामयाब रहे.
मीरवाइज-ए-कश्मीर मीरवाइज उमर फारूक ने कुलगाम के देवसर इलाके में छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों की हत्या की निंदा की. उन्होंने कहा कि हिंसा को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता. मीरवाइज ने कहा कि इस्लाम हर मासूम इंसान की जान की हिफाजत करने की सीख देता है.
उन्होंने कहा, "अपनी रोजी-रोटी कमाने आए गरीब मजदूरों को निशाना बनाना इस्लाम की सीख और इंसानियत के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है." उन्होंने कहा कि "हिंसा के रास्ते को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए." उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की.
सजाद लोन ने भी इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष नागरिकों के खिलाफ हिंसा को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.
अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वह इस भयानक हमले से हैरान और दुखी हैं. बुखारी ने कहा, "यह हिंसा और आतंकवाद का एक बेहद दुखद और अमानवीय कृत्य है. ऐसी दुखद घटनाएं हम सभी को झकझोर देती हैं."
बुखारी ने कहा कि इस हमले के पीछे जो लोग हैं "वे निश्चित रूप से जानवर होंगे", क्योंकि उन्होंने उन मासूम लोगों को निशाना बनाया जो केवल अपने परिवारों के लिए रोजी-रोटी कमाने आए थे. उन्होंने पीड़ित परिवारों के साथ एकजुटता जताई और विश्वास जताया कि सुरक्षा एजेंसियां जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर न्याय के कठघरे में लाएंगी.
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने हमले की निंदा करते हुए इसे "आतंकवाद की कायरतापूर्ण हरकत" बताया. शर्मा ने कहा, "इन कायर आतंकवादियों ने कश्मीर में ईमानदारी से रोजी-रोटी कमाने आए मासूम मजदूरों को निशाना बनाकर एक बार फिर अपनी कायरता दिखाई है."
उन्होंने आगे कहा, "इन दो मजदूरों की हत्या इंसानियत की हत्या है. मुझे हमारे सुरक्षा बलों पर पूरा भरोसा है, जिम्मेदार लोगों और उनका साथ देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा."
इस बीच, संसद में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हमलावरों के लिए "कड़े से कड़े दंड" की मांग की है. उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में हुआ कायरतापूर्ण आतंकवादी हमला, जिसमें हमारे देश के दो मजदूरों की हत्या कर दी गई, बेहद दुखद है. मैं पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं."
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